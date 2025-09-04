Lựa chọn theo 3 tiêu chí này, chắc chắn bạn sẽ tìm mua được chiếc túi ưng ý

1. Chọn túi theo chất liệu

Túi xách có rất nhiều chất liệu, có người thích da, vải canvas hoặc sợi vải đan, có người thích chất liệu nhựa, giả da hoặc rơm, cói.

Thông thường, túi tote được đan từ rơm hoặc lá khô sẽ nhẹ và êm ái khi đeo trên vai. Miệng túi rộng để bạn có thể mang theo những vật dụng thiết yếu hằng ngày, như ví tiền, điện thoại, bình nước, thậm chí là một cuốn sách nhỏ.

Dây đeo vai bản rộng cũng giúp phân tán trọng lượng, giảm áp lực lên vai suốt cả ngày. Vì thế, chất liệu này thường được lựa chọn vì độ bền và sự tiện lợi của nó. Điều tuyệt vời hơn nữa là túi rơm có rất nhiều kiểu thiết kế khác nhau, linh hoạt trong việc phối hợp với đa dạng phong cách thời trang.

2. Chọn túi theo kích thước

Chiếc túi xách hoàn hảo thường sở hữu một kích thước vừa vặn, thiết kế đầy đủ công năng. Khoang túi rộng, trên thành lòng túi được chia ngăn, có dây kéo và dây đeo dài. Phần đáy được thiết kế phẳng và chắc chắn, giúp túi không dễ bị lật và giữ mọi thứ ngăn nắp, không bị mất dáng ngay cả khi đựng những vật dụng nặng như sách, bình nước.

Quai xách ngắn ở phía trên giúp dễ dàng cầm nắm khi cảm thấy bị mỏi vai, một điểm cộng nếu bạn phải đi bộ nhiều. Khi nhìn thấy một chiếc túi xách như thế này, hãy tự tin mua ngay.

3. Chọn túi theo màu sắc

Túi xách màu trung tính sẽ phù hợp với hầu hết tủ đồ của bạn (ngay cả khi bạn là người yêu thích chủ nghĩa màu sắc). Bạn sẽ không bao giờ hối hận khi chọn một chiếc túi xách có màu sắc trang nhã, tối giản, như đen, nâu, hoặc be. Bất cứ khi nào gấp, cũng có thể tóm lấy nó ngay mà không cần phải đắn đo.

Nó hoàn hảo cho việc sử dụng hàng ngày khi bạn muốn một chiếc túi xinh xắn nhưng vẫn đa năng với mọi trang phục. Túi màu trung tính cũng có thể trở nên thú vị, nhiều màu sắc hơn bất cứ khi nào bạn muốn, chỉ cần thêm charm bag hoặc dùng khăn lụa để thắt nơ, (trong khi túi có màu sắc, chi tiết phức tạp thì không thể làm điều tương tự).