Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trong 'gió ngang khoảng trời xanh'

Trúc Mai mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi có màn lột xác với vai Hồng - Trưởng ban phụ huynh trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Vai diễn của cô đối đầu với Phương Oanh và có màn "combat" bằng hành động khiến mạng xã hội tranh cãi.

Trong phim, Trúc Mai thể hiện rõ mình là người phụ nữ vừa có nhan sắc, vừa có quyền lực. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên tâm sự cô có thêm cả "mớ" antifan vì màn thể hiện này.

Trước "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Mai (tên thật Đào Thanh Mai), là gương mặt diễn viên được yêu thích trên màn ảnh nhỏ những năm 2005 - 2009. Cô được biết đến qua một số bộ phim như: Người đàn bà thứ hai, Đi qua bóng tối, Những đứa con biệt động Sài Gòn, Hãy nói lời yêu...

Ngoài phim truyền hình, Trúc Mai còn là diễn viên kịch của Nhà hát Công an Nhân dân với vai trò là diễn viên sân khấu. Hiện tại, cô đã mang quân hàm Thiếu tá.

Nếu trên phim, Trúc Mai mang vẻ đẹp sắc sảo thì ngoài đời, cô lại vẻ đẹp dịu dàng.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên không ngại khoe vẻ ngoài gợi cảm ngọt ngào.

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Trúc Mai vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung cùng vóc dáng cân đối.

Để có được vẻ đẹp như vậy, nữ diễn viên 8X phải cân bằng trong ăn uống và tập luyện thể thao.

Nhờ chăm sóc sức khỏe lẫn tập luyện nên Trúc Mai giữ được vẻ đẹp tươi trẻ và thanh lịch.

Ảnh: FBNV