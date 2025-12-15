Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

Linh Rin là con dâu thứ của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Trong đám cưới của Tiên Nguyễn, cũng như Tăng Thanh Hà, sự xuất hiện của cô nhận được quan tâm của công chúng vì phong cách thời trang thanh lịch, nhan sắc thu hút.

Được biết, trong hôn lễ của em chồng, nàng dâu hào môn dùng một chiếc túi màu kem, khá tương đồng với mẫu Hermès Birkin Craie từng xuất hiện trên trang cá nhân của Linh Rin. Chiếc Hermès Birkin Craie này có màu trắng kem mềm mại, tinh tế và có tính ứng dụng cao vì phối được với nhiều trang phục khác nhau.

Theo giới mộ điệu, túi thường được làm từ các loại da như da Epsom hay Togo. Phiên bản kích thước tầm trung như Birkin 30 hoặc 35 Craie có giá trên thị trường hiện nay thường dao động từ khoảng 14.000 USD đến 26.000 USD tùy chất liệu và kích thước, tương đương khoảng 370 - 680 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Được biết kể từ khi lấy chồng hào môn, Linh Rin ít khi chia sẻ cuộc sống cá nhân trên MXH. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, người đẹp đều có nhan sắc tươi trẻ, xinh đẹp.

Ngoài gu thời trang sang chảnh xứng danh con dâu "ông vua hàng hiệu", Linh Rin còn có sắc vóc được bảo dưỡng theo thời gian.

Cách đây một năm khi mới sinh con đầu lòng, Linh Rin đã đăng tải bộ ảnh chụp cận mặt với làn da trong veo khiến fan trầm trồ ngưỡng mộ.

Để duy trì được làn da trong veo, Linh Rin từng chia sẻ bí quyết với 6 bước skincare buổi sáng. Gồm: uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy nhằm bù đắp lượng nước mất đi trong cơ thể. Tiếp theo là rửa mặt, loại bỏ các chất nhờn và tạp chất thải ra từ lỗ chân lông sau một đêm dài. Không quên massage mặt thật nhẹ nhàng để kích thích tuần hoàn máu, làm da hồng hào.

Sau bước rửa mặt sẽ là toner cân bằng độ pH và giúp da se khít lỗ chân lông, giúp các dưỡng chất hấp thụ tốt hơn. "Nếu bỏ qua, sẽ khiến cho da khô hoặc quá nhờn; Sau toner, Linh sử dụng serum vitamin C để làm da hồng hào và giảm vết thâm. Khi dùng serum vitamin C, Linh chỉ có một lời khuyên là hãy che chắn cho thật kỹ vì vitamin C rất bắt nắng, điều đó sẽ gây sạm da, rất lâu mới hồi phục", Linh Rin khuyên.

Và cuối cùng là không thể quên dưỡng ẩm và chống nắng khi ra đường. "Dưỡng ẩm là bước Linh không thể bỏ qua. Linh dùng các loại kem dưỡng da ban ngày làm ẩm da, bảo vệ cấu trúc collagen khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như ánh nắng, khói bụi hay các tia sáng xanh, giúp da có sức đàn hồi và săn chắc", cô .

Bên cạnh đó, Linh Rin còn có chế độ ăn khoa học hợp lý và nhiều dinh dưỡng giúp làn da thêm khỏe khoắn, căng mịn.

Ảnh: FBNV