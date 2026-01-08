Bộ sưu tập túi cao cấp của Vương phi Kate

Vương phi lên phố với áo khoác kẻ caro màu đỏ tía được thiết kế riêng, áo len cổ lọ Gabriela Hearst và chân váy Edeline Lee. Cô xách túi mini màu đỏ Morgan của Asprey - thương hiệu Anh xa xỉ được Nữ hoàng Elizabeth yêu thích. Thiết kế nổi bật với phần cứng mạ vàng, giá 2.995 bảng (106,7 triệu đồng).

Asprey có lịch sử lâu đời gắn bó với hoàng gia, bắt nguồn từ Nữ hoàng Victoria, người đã trao cho thương hiệu này chứng nhận hoàng gia đầu tiên năm 1862 cho các hộp đựng đồ trang điểm, túi du lịch và hộp đựng bút.

Vương phi Kate có bộ sưu tập túi phong phú, ưu tiên cỡ mini để thuận tiện trong các hoạt động. Cô có một chiếc Mulberry, làm bằng da bò, giá 795 bảng (28,3 triệu đồng). Thiết kế lấy cảm hứng từ những hoạt động giải trí ở vùng nông thôn nước Anh. Vương phi thường mang nó đến tham dự giải Wimbledon. Ngoài màu trắng, cô còn có phiên bản đen vân da cá sấu.

Theo Vogue, vương phi Anh thích clutch bọc satin của Prada. Cô sắm nhiều mẫu giống nhau, chỉ khác màu, như hồng, xanh dương, đen để sử dụng trong những sự kiện lớn.

Một trong những túi xách yêu thích của cô là thiết kế mini màu nâu của Demellier, giá 507 USD (13,3 triệu đồng).

Vương phi xứ Wales còn có chiếc Aspinal of London màu kem, giá 695 bảng (24,7 triệu đồng).

Trong một lần đi mua sắm ở Notting Hill, vương phi mặc áo khoác của Max&Co với dây buộc eo, quần Tây Sézane màu xám loang, mang theo túi đeo chéo mini của Smythson 850 bảng (30,2 triệu đồng).

Theo Vogue, cô sở hữu ít nhất bốn chiếc túi của Smythson, một thương hiệu lâu đời của Anh có từ năm 1847. Bộ sưu tập túi Smythson của Kate đa dạng, từ cặp da dập vân cá sấu đến túi tote rộng.

Vương phi diện cả bộ màu trắng tới buổi lễ hát thánh ca Giáng sinh tháng 12/2023. Cô xách túi mini Strathberry Mosaic bằng da màu vanilla giá 425 bảng (15,1 triệu đồng), lấy cảm hứng từ các nghệ sĩ Scotland làm việc với tranh khảm. Thiết kế được chế tác tại Tây Ban Nha, làm từ da bê vân sần.

Vương phi Kate ghi điểm với bộ váy áo kẻ ô vuông cùng clutch tối giản của L.K. Bennett.

Trong một sự kiện khác, cô tạo vẻ thanh lịch trong bộ đầm ren đen, clutch đỏ thắt nơ của Alexander McQueen.

Cô còn có túi Amberley lấy cảm hứng từ môn cưỡi ngựa. Thiết kế của hãng Mulberry có nắp gập phía trước và khóa Rider's Lock đặc trưng, giá 1.176 USD (30,9 triệu đồng). Vương phi đã đeo phiên bản màu xanh lá dâu tằm này ở Boston tháng 11/2022 và trong chuyến thăm Merseyside tháng 1/2023.

Tới lễ trao giải Bafta 2011, vương phi phối đầm lụa đồng điệu ví cầm tay nhũ bạc của Jimmy Choo. Ảnh: SplashNews