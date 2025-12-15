Kate được Vogue Anh tôn vinh là 'biểu tượng vượt thời gian'

Kate diện váy thêu chỉ vàng dự quốc yến tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 9. Ảnh: Phil Noble

Ngày 12/12, Vogue Anh công bố danh sách Best Dressed lần đầu tiên, quy tụ 50 gương mặt được xem là định hình phong cách và góp phần đưa thời trang Anh vươn tầm quốc tế. Vương phi xứ Wales, Kate Middleton, xuất hiện trong hạng mục Eternal Influencers (tạm dịch: Những nhân vật tạo ảnh hưởng bền bỉ/vượt thời gian).

Cùng nhóm với Kate là những tên tuổi quen thuộc của làng thời trang như Alexa Chung, Sienna Miller, Kate Moss, Naomi Campbell và Victoria Beckham. Tạp chí nhận định mọi cuộc bàn luận về phong cách Anh sẽ không trọn vẹn nếu thiếu những người phụ nữ này, những người tạo ra các dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ của công chúng với thời trang.

Kate diện váy nhung xanh trên thảm đỏ Royal Variety Performance hôm 19/11. Ảnh: Karwai Tang

Vogue Anh nhấn mạnh sức ảnh hưởng đặc biệt của Kate, cho rằng sự ủng hộ thầm lặng của Vương phi 43 tuổi có thể thay đổi quỹ đạo của một thương hiệu. Dù mỗi người trong nhóm có tủ đồ khác nhau, họ đều sở hữu sức ảnh hưởng lâu dài và dễ nhận diện.

Theo nguồn tin thân cận, Kate không có kế hoạch thuê stylist riêng, dù trợ lý lâu năm kiêm người hỗ trợ phong cách Natasha Archer đã rời cung điện hồi đầu năm để mở công ty tư vấn thời trang. Vương phi được cho là ngày càng tự tin, hiểu rõ trang phục nào phù hợp với mình trong các hoạt động hoàng gia.

Kate mặc váy chấm bi kết hợp giày và túi xanh da nude hồi tháng 5. Ảnh: Samir Hussein

Nhiều nguồn tin cho biết Kate trực tiếp tham gia lựa chọn trang phục, với sự hỗ trợ hậu cần từ đội ngũ trợ lý. Phong cách của cô nhìn chung không thay đổi nhiều sau sự ra đi của Archer, vẫn giữ nét tối giản, chuẩn mực nhưng có những khoảnh khắc nổi bật đúng lúc.

Giới chuyên môn nhận xét Kate đang tạo sự cân bằng giữa trang phục thường ngày tiết chế và những lần xuất hiện gây ấn tượng mạnh tại các sự kiện trọng đại, qua đó củng cố vị thế biểu tượng thời trang mang ảnh hưởng bền bỉ của mình.