Bông tai Kate đeo đi xem chung kết Wimbledon 'cháy hàng'

Một tháng sau lần đầu tái xuất từ khi công bố mắc ung thư, Kate đi cùng con gái 9 tuổi đến sân Centre Court xem trận đối đầu giữa đương kim vô địch Wimbledon Carlos Alcaraz với Novak Djokovic. Tại sự kiện, vương phi 42 tuổi mặc đầm tím của Safiyaa, mái tóc buông xõa, đi giày cao gót màu nude ton sur ton với màu túi xách. Bà mẹ ba con chọn lối trang điểm tone hồng nude thanh lịch, sang trọng đã thành thương hiệu bao lâu nay kết hợp với đôi khuyên tai vàng có thiết kế tối giản.

Đôi bông tai của Vương phi xứ Wales thuộc cỡ trung bình, làm từ vàng Vermeil 14K, có giá bán lẻ niêm yết là 400 bảng Anh.

Món trang sức làm từ vàng Vermeil 14K của Kate đến từ thương hiệu Anh - By Pariah - có giá bán 400 bảng Anh sau đó đã "cháy hàng" trên các sàn thương mại điện tử như Liberty, Net-A-Porter và Harvey Nichols. Trên website của thương hiệu, mẫu khuyên tai này cũng không có sẵn, buộc phải đặt hàng.

Chủ nhân thương hiệu By Pariah - Sophie Howard - nói với Harper’s Bazaar rằng đôi bông tai Sabine Hoops mà Kate đeo được lấy cảm hứng từ mẹ. "Chúng được tôi sáng tạo dựa trên đôi hoa tai to bản hình tròn mà mẹ tôi thường đeo từ khi tôi còn nhỏ. Đó là lý do tại sao tôi đặt tên nó là Sabine Hoops, chúng được đặt theo tên của mẹ tôi, rất dễ phối đồ và cũng tạo nên một phong cách riêng. Trang sức giúp tô điểm thêm cho trang phục của bạn, là sự thay thế độc đáo cho những chiếc khuyên tai vàng cổ điển". Sophie cũng bày tỏ niềm vinh dự và biết ơn khi được sự ủng hộ từ Vương phi Kate.

Theo 'Mail', không chỉ đôi bông tai của Kate mà chiếc kính râm màu hồng Công chúa Charlotte đeo khi theo dõi trận chung kết đơn nam chiều 14/7 hiện cũng được nhiều bậc phụ huynh "săn đón" cho con của họ.

Mẫu khuyên tai Sabine Hoops còn có size to và nhỏ hơn so với phiên bản mà Kate đeo. Ngoài phiên bản làm từ vàng, mẫu khuyên tai này cũng có cả phiên bản làm từ bạc. Vương phi Kate không phải người nổi tiếng duy nhất chọn đôi bông tai này để hoàn thiện vẻ ngoài. Trước đó, người mẫu Rosie Huntington-Whiteley, Hailey Bieber, Olivaa Colman,... cũng từng được trông thấy sử dụng đôi bông tai bằng vàng này.

(Theo Mail, Harper’s Bazaar)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]