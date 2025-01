Tăng ca, may áo dài xuyên đêm

Những năm gần đây, trào lưu mặc áo dài dịp Tết Nguyên đán được nhiều tầng lớp yêu thích, không chỉ giới hạn trong người trẻ. Mùa áo dài Tết 2025 chứng kiến sự hoạt động sôi nổi của nhiều doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này.

Những bộ áo dài giá rẻ vài trăm ngàn đồng đến những thiết kế cao cấp có giá vài triệu đồng, thậm chí trên chục triệu đồng, được yêu thích và xuất hiện khắp nơi.

Mỗi phân khúc đều được các doanh nghiệp đáp ứng khiến thị trường áo dài Tết sôi động hơn bao giờ hết. Có những doanh nghiệp liên tục tăng ca, may ngày đêm để kịp đáp ứng nhu cầu của hàng nghìn khách hàng vào dịp Tết.

Các hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ trong áo dài thiết kế Lan V.

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Chị Ngọc Lan - chủ thương hiệu áo dài thiết kế Lan V cho biết từ nhiều năm nay mọi người ngày càng yêu mến tà áo dài truyền thống. Gần đây, nhiều người có thói quen đến Tết là phải chụp ảnh với áo dài. Đây là sự khác biệt lớn so với 4-5 năm trước.

"Tôi có khách hàng là nhiều nghệ sĩ đặt áo dài cho chồng, con trai. Trước đây, những người đàn ông trong gia đình rất ngại mặc áo dài nhưng giờ thì họ hào hứng. Với họ trước giờ áo dài chỉ dành cho phụ nữ, cầu kỳ, khó hoạt động... nhưng sau khi mặc thì ai cũng yêu thích", chị Ngọc Lan nói.

Chị cho biết hai tháng trước Tết, nhu cầu mua áo dài của khách bắt đầu tăng cao. Năm nay Tết không quá lạnh nên áo dài lụa tơ tằm vẫn được ưa chuộng. Áo dài dáng suông, thoải mái được nhiều người lựa chọn để mặc chụp ảnh cùng gia đình, bạn bè…

"Những họa tiết hoa đào, chim hạc mùa xuân… luôn được yêu thích. Màu chủ đạo của Tết năm nay vẫn là hồng sen, hồng phấn, vàng, xanh ngọc, xanh mint và vàng kem", chị Ngọc Lan cho biết.

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết thương hiệu áo dài của cô hoạt động hết công suất những ngày cuối năm vì nhận được nhiều đơn đặt hàng. Khách hàng chọn áo dài của Ngọc Hân là những người trung thành với thương hiệu, có niềm yêu thích văn hóa truyền thống.

Do kinh tế khó khăn nên số lượng đơn hàng áo dài của Lê Ngọc Lân thấp hơn năm trước. Tuy nhiên, áo dài Tết vẫn được xem là mảng kinh doanh quan trọng, được anh chú trọng phát triển nhiều năm nay.

Tăng ca, may áo dài xuyên đêm

Các nghệ sĩ trình diễn áo dài Tết của Hoa hậu Ngọc Hân.

Thương hiệu Lan V ngưng nhận đơn hàng theo yêu cầu trước Tết một tháng. Nhu cầu áo dài Tết rất cao, được đánh giá là mảng kinh doanh quan trọng nên nhãn hàng dự định sang năm sẽ có sự chuẩn bị sớm, ngay từ mùa hè.

Riêng hai tháng cuối năm, Lan V nhận được khoảng hơn 1.000 đơn hàng, trong đó có khoảng 300-400 đơn áo dài thiết kế với họa tiết thêu tay, còn lại là áo dài lụa trơn.

"Trong đợt cao điểm, thợ phải tăng ca gấp rưỡi ngày thường. Mọi khi thợ chỉ làm 8 tiếng nhưng dịp này phải làm 12-14 tiếng, có người làm đến 15-16 tiếng/ngày. Mọi người làm việc đến tận 22h mới nghỉ, nhiều hôm là 23h", chị Ngọc Lan cho biết.

Trong khi đó, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết đến sát Tết vẫn cô vẫn nhận được nhiều đơn hàng. Dù rất mệt nhưng hoa hậu không dám từ chối khách hàng.

"Thợ may của tôi nhăn nhó nói rằng họ phải may ngày may đêm, không thở được, đừng nhận đơn nữa. Nhưng tôi không thể từ chối khách hàng. Tôi phải động viên thợ cố gắng vì ai cũng mong muốn có tà áo dài mặc Tết", cô nói.

Chi chục triệu đồng cho áo dài Tết

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Ngọc Thảo, Phương Anh mặc áo dài Tết của NTK Lê Ngọc Lâm.

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết giá bán trung bình một bộ áo dài của cô khoảng 2-3 triệu đồng. Những thiết kế cao cấp hơn có giá tầm 10-15 triệu đồng.

"Khách hàng của tôi là những người trung thành, yêu thích văn hóa của thương hiệu nên khi có việc cần dùng áo dài, họ sẽ không đắn đo để chi tiền", cô nói.

Nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm nói giá trung bình một bộ áo dài do anh sản xuất có giá 4,5 triệu đồng. Thiết kế đắt nhất có giá lên tới 19,5 triệu đồng, tuỳ vào kiểu dáng và chất liệu.

Dù có giá khá cao nhưng Lê Ngọc Lâm cho biết khách hàng của anh sẵn sàng chi trả vì điểm khác biệt của thương hiệu đó là cách xử lý vải áo dài tạo ra bề mặt mới và những mẫu họa tiết được thiết kế riêng, độc bản.

"Hiện tại có nhiều thương hiệu áo dài na ná nhau về chất liệu, nhưng áo dài của tôi từ họa tiết đến chất liệu và kiểu xử lý đều có sự khác biệt, không bên nào có thể copy và may giống được", anh nói.

Trong khi đó, sản phẩm áo dài lụa tơ tằm của thương hiệu Lan V có giá từ 3-10 triệu đồng (lụa thêu tay), áo dài lụa trơn có giá hơn 2 triệu đồng/bộ (có quần). Áo dài nhung thêu tay sẽ có giá cao hơn. Nhung co giãn có giá từ 4 triệu đồng/bộ, nhưng the có giá từ 5 triệu đồng/bộ.

"Mỗi chiếc áo dài thêu có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật và người thợ phải dành rất nhiều công sức, thời gian. Những người không có khái niệm về hàng thủ công sẽ cho rằng giá như vậy là đắt. Tuy nhiên, với những ai hiểu, sản phẩm thủ công là độc nhất và mỗi thiết kế đều có cái hồn, sức sống riêng", chị Ngọc Lan nói.