Anh chồng Đỗ Mỹ Linh đeo đồng hồ 7 tỷ đồng dự sự kiện

Tham dự hội thảo với chủ đề 40 năm đổi mới: Vai trò dẫn dắt của các tập đoàn kinh tế hôm 13/4, Đỗ Quang Vinh - anh chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - diện bộ suit may đo chỉn chu phối sơ mi trắng và cravat đồng điệu. Nổi bật trên tay ông bố ba con là chiếc đồng hồ xa xỉ mặt xanh lá trẻ trung.

Mẫu phụ kiện của doanh nhân 37 tuổi là thiết kế Patek Philippe dòng Grand Complications cỡ 41 mm, được yết giá hơn 7,1 tỷ đồng. Tác phẩm làm từ bạch kim, vạch chỉ giờ bằng vàng trắng, dây da cá sấu, chống nước ở độ sâu 30 mét, sử dụng mặt kính sapphire chống trầy xước và nắp lưng sapphire cho phép chiêm ngưỡng bộ máy cơ học phức tạp bên trong. Trái tim của đồng hồ là cỗ máy lên dây thủ công CH 29-535 PS Q, có khả năng dự trữ năng lượng 55-65 giờ.

Patek Philippe là hãng đồng hồ yêu thích của Đỗ Quang Vinh. Anh từng nhiều lần được trông thấy đeo các thiết kế khác từ thương hiệu Thụy Sĩ, kết hợp trang phục cao cấp đậm tinh thần doanh nhân thành đạt, tạo nên phong cách "tổng tài" lịch lãm.

Đỗ Quang Vinh dự hội thảo tại Hà Nội hôm 13/4.

Tác phẩm Patek Philippe Grand Complications chất liệu bạch kim giá hơn 7,1 tỷ đồng.

Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, là con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (thường gọi Bầu Hiển) - chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và đứng đầu tập đoàn T&T. Quang Vinh cũng là anh trai doanh nhân Đỗ Vinh Quang - phó chủ tịch hội đồng quản trị T&T Group và Vietravel Airlines, kiêm chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, đồng thời là chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Đỗ Quang Vinh tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia, Anh. Doanh nhân 8X hiện đảm nhiệm chức phó chủ tịch SHB. Tháng 10/2022, Enterprise Asia vinh danh anh là "Doanh nhân châu Á xuất sắc ngành dịch vụ tài chính".