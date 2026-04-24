Hình ảnh và động thái của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trước khi xuất hiện tin đồn mang thai sắp sinh

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thời gian qua vướng tin đồn mang bầu và sắp sinh con. Đặc biệt, trong một clip khi chơi cùng con gái, Hoa hậu Việt Nam 2016 còn nói: "Ti ơi Ti, thế này thì em Happy ra đời là con xúc được cho em đấy, được đấy". Lời thủ thỉ của Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn. Nhiều người cho rằng nàng hậu đang mang thai con thứ hai và "em Happy" trong câu nói của Đỗ Mỹ Linh chính là em bé sắp chào đời.

Theo nguồn tin của Gia đình&Xã hội, Hoa hậu Việt Nam 2016 sắp đón tin vui vào thời gian tới.

Được biết, trong thời gian qua, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rất ít khi đăng ảnh trong các sự kiện lớn của gia đình như sinh nhật mẹ chồng, sinh nhật chồng... Cô hoàn toàn kín tiếng và chỉ chia sẻ hình ảnh về con gái nhỏ.

Người đẹp chỉ đăng hình ảnh cũ cách đây ít tháng và không cập nhật những hình ảnh mới của mình.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từ sau khi kết hôn, cô ngày càng sống kín tiếng và tập trung cho công việc ở nhà chồng và chăm sóc con gái.

Với Đỗ Mỹ Linh, tổ ấm nhỏ chính là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của cô. Hình ảnh, người đẹp liên tục xuất hiện bên con nhỏ, chăm sóc và dạy dỗ em bé đã khiến khán giả cảm nhận được điều này.

Bên cạnh việc chăm sóc tổ ấm, Đỗ Mỹ Linh thỉnh thoảng quay lại hoạt động giải trí, thời trang và các dự án cộng đồng khi con đã cứng cáp hơn. Cô hướng đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại: cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, đồng thời giữ phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch vốn là dấu ấn của mình.

Sau 10 năm kể từ khi tham gia Miss World 2017, nhan sắc của nàng hậu được nhận xét ngày càng đằm thắm, trưởng thành. Cô duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống khoa học, tập luyện nhẹ nhàng và giữ tinh thần tích cực, nhờ đó vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ, nền nã.