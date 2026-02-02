Hà Trúc Linh sau nửa năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Sau nửa năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Hà Trúc Linh vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Mới đây, người đẹp xuất hiện tại một lễ trao giải và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với diện mạo quyến rũ, thần thái tự tin và phong cách ngày càng hoàn thiện.

Hà Trúc Linh lựa chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng, tôn lên đường nét gương mặt thanh tú. Người đẹp diện váy trắng ôm sát với đường xẻ tà cao, khéo léo khoe đôi chân thon thả cùng vóc dáng cân đối. Thiết kế tối giản nhưng tinh tế giúp nàng hậu ghi điểm bởi vẻ đẹp sang trọng, nữ tính mà vẫn hiện đại.

Ngay sau khi loạt ảnh tại sự kiện được chia sẻ, cộng đồng mạng nhanh chóng dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hà Trúc Linh. Không ít ý kiến cho rằng cô sở hữu vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút.

Sau nửa năm đội vương miện, Hà Trúc Linh có lịch trình hoạt động dày đặc. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện văn hóa, giải trí, tham gia hoạt động cộng đồng. Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu đều cho thấy sự chỉn chu trong hình ảnh, từ trang phục, phong thái đến cách ứng xử.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi đến nay Hà Trúc Linh vẫn chưa có cơ hội tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế với dải sash Việt Nam.

Với nền tảng nhan sắc, hình thể cùng học vấn tốt, không ít ý kiến cho rằng Trúc Linh hoàn toàn có khả năng đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường quốc tế trong tương lai.