Á hậu Châu Anh: 'Tôi không muốn yêu người chênh tuổi quá nhiều'

Trần Ngọc Châu Anh được xướng tên ở ngôi vị á hậu 1 trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 hôm 27/6, trở thành quân nhân đầu tiên giành danh hiệu tại đấu trường nhan sắc quốc gia. Dịp này, thiếu úy 21 tuổi trò chuyện với Ngôi Sao về quá trình tranh tài, tiết lộ lời nhắn nhủ từ phụ huynh cũng như chuyện tình cảm hiện tại.

Á hậu Châu Anh.

- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào từ khi giành danh hiệu á hậu?

- Đã hơn một tuần kể từ đêm chung kết, tôi cũng tham gia nhiều lịch trình phỏng vấn truyền thông nhưng còn khá bỡ ngỡ với danh xưng mới. Khi mọi người gọi là á hậu, tôi vẫn chưa quen, cảm xúc thật mới mẻ và lạ lẫm.

Ngay sau đêm đăng quang, tôi rất may mắn khi nhận được sự yêu thương của mọi người qua nhiều tin nhắn chúc mừng và tương tác tích cực trên các nền tảng mạng xã hội. Tôi bất ngờ khi được quan tâm và mến mộ đến vậy.

- Lần đầu tham gia đấu trường nhan sắc, chị đã chuẩn bị bao lâu cho cuộc thi?

- Khoảng thời gian từ lúc tôi quyết định tham gia đến khi dự thi khá ngắn, bởi ban đầu tôi rất phân vân. Thời điểm đó, tôi vừa học vừa làm nên phải cân bằng mọi thứ. Vì vậy, thời gian chuẩn bị không nhiều và tôi cảm thấy mình chưa hoàn thiện các kỹ năng cần thiết.

- Chưa hoàn thiện kỹ năng nhưng vẫn đoạt ngôi á hậu 1, chị nghĩ đó là nhờ may mắn hay nỗ lực không ngừng qua các phần thi?

- Đúng là tôi chưa có nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng trong quá trình tranh tài, tôi không ngừng học hỏi, rèn luyện và cố gắng mỗi ngày. Tôi nghĩ danh hiệu á hậu 1 là sự ghi nhận cho nỗ lực đó. Tôi đặt mục tiêu vào top 5 nên thật sự mãn nguyện khi giành thứ hạng cao hơn.

Tôi biết các thí sinh năm nay rất mạnh và đầu tư chỉn chu. So với họ, tôi còn nhiều thiếu sót. Lúc đang ở top 10 mà được gọi tên vào top 5 để thi ứng xử, tôi thực sự bất ngờ và đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi hồi hộp đến mức tay vẫn run khi bốc thăm câu hỏi. Với tôi, danh hiệu á hậu 1 là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng. Dĩ nhiên có yếu tố may mắn, nhưng tôi tin nếu không cố gắng thì may mắn cũng chẳng thể đến.

Châu Anh nhận danh hiệu á hậu 1 trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 hôm 27/6.

- Chị nghĩ việc mình là quân nhân tạo nên khác biệt và lợi thế ra sao so với thí sinh khác?

- Là nữ quân nhân đầu tiên tham gia thi nhan sắc, tôi khá lo lắng bởi mình là màu sắc mới, không biết công chúng sẽ đón nhận thế nào. Đó là áp lực nhưng cũng là động lực để tôi cố gắng hơn. Suốt hành trình, tôi luôn giữ vững niềm tin, bản lĩnh và hình ảnh nữ quân nhân - điều rất thiêng liêng với mình. Tôi đại diện cho quân đội nên luôn cố gắng thể hiện sao cho hài hòa và chuẩn mực nhất.

Hàng ngày tôi chỉ tập luyện trên thao trường, rồi đến với cuộc thi, tôi lần đầu mang giày cao trên 10 cm, mấy ngày đầu thật sự đau chân.

- Vai trò quân nhân liệu có đặt ra giới hạn về hình ảnh, phong cách khi chị hoạt động trên cương vị á hậu?

- Tôi nghĩ ban tổ chức luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chúng tôi tham gia bất kỳ hoạt động hay sự kiện nào. Tất cả phải phù hợp hình ảnh và ngành nghề bản thân. Tôi tin rằng khán giả cũng hiểu và tôn trọng điều đó. Nếu hình ảnh của tôi phù hợp một nữ quân nhân, công chúng hẳn sẽ nhìn nhận tích cực và không thấy nhàm chán.

- Nhà trường cũng như đơn vị công tác phản ứng thế nào khi chị quyết định thi nhan sắc?

- Trước đây, nhiều người đùa rằng tôi nên thi hoa khôi hay hoa hậu. Nhưng lúc tôi chia sẻ với thầy cô và cấp trên về dự định thi sắc đẹp, mọi người rất bất ngờ bởi môi trường quân đội chưa từng có trường hợp này. Dù vậy, họ đều ủng hộ và san sẻ công việc để tôi có thời gian tập trung thi. Tôi mong mình sẽ thực hiện tốt sứ mệnh á hậu mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ.

- Còn gia đình cổ vũ ra sao trong quá trình chị tranh tài?

- Ban đầu khi tôi tiết lộ kế hoạch với bố mẹ, cả hai có chút e ngại. Họ đều công tác trong quân đội nên việc tôi thi sắc đẹp là điều bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ và nói chuyện kỹ hơn để hiểu quyết tâm của tôi, bố mẹ đã ủng hộ, khuyến khích tôi bước ra khỏi vùng an toàn nhằm thể hiện bản thân, học hỏi thêm nhiều điều.

Bố mẹ nói tôi không phải đạt danh hiệu gì để khẳng định bản thân, chỉ cần trau dồi, hoàn thiện chính mình và lan tỏa giá trị tích cực đã là điều tuyệt vời.

- Bố mẹ dặn dò chị những gì về chặng đường sắp tới trong showbiz - môi trường hào nhoáng nhưng không ít cám dỗ?

- Sau đêm chung kết, khi tôi gặp bố mẹ trên sân khấu, điều đầu tiên họ nói không phải chúc mừng mà là "Con có mệt không, đau chân không?". Tôi nghĩ câu hỏi ấy xuất phát từ tình thương và sự lo lắng chân thành của gia đình - những người luôn là hậu phương vững chắc. Bố mẹ dặn tôi phải luôn bản lĩnh, tỉnh táo trước mọi vấn đề, nhất là khi bước vào môi trường mới như showbiz. Tôi không quá lo ngại vì tin rằng nếu sống bằng trái tim chân thành và tử tế, mình sẽ được yêu thương, vững vàng trước mọi cám dỗ.

- Chị nghĩ sao về định hướng lấn sân nghệ thuật như nhiều mỹ nhân khác, bên cạnh lĩnh vực piano?

- Tôi là người ham học hỏi, thích thử sức ở lĩnh vực mới và mong muốn mỗi ngày đều hoàn thiện bản thân hơn. Với âm nhạc, tôi được đào tạo chuyên nghiệp về piano nhưng muốn học thêm sáng tác và nhiều nhạc cụ khác. Mỗi bộ môn đều có điểm thú vị riêng mà tôi chưa được khám phá. Còn về điện ảnh, nếu có vai diễn phù hợp và chạm được cảm xúc, tôi sẵn sàng thử sức.

Mỹ nhân 21 tuổi catwalk trong show "Vivavivu" của NTK Adrian Anh Tuấn ở Hội An hôm 6/7.

- Chuyện tình cảm của chị hiện tại thế nào?

- Tôi vừa đi học vừa đi làm, lại mới kết thúc cuộc thi, thời gian ngủ còn không đủ nên thú thật là tôi chưa nghĩ đến chuyện tình cảm. Trước mắt, tôi muốn hoàn thành tốt sứ mệnh á hậu và tập trung cho việc học hành.

- Là á hậu, chị đặt tiêu chuẩn chọn bạn trai ra sao?

- Tiêu chí đầu tiên tôi luôn đề cao là sự tử tế, chân thành, yêu thương và lo lắng cho tổ ấm. Dù có danh hiệu hay không, tôi vẫn mong bạn đời có những phẩm chất giống bố - một người sống tình cảm và rất quan tâm gia đình.

Về độ tuổi, tôi không đặt nặng con số. Có người còn trẻ nhưng rất chín chắn, ngược lại có người lớn tuổi mà thiếu trưởng thành. Điều quan trọng với tôi là cảm nhận được sự đồng điệu và chân thành từ người ấy. Dù vậy, tôi không thích chênh lệch quá nhiều, tầm ngang tuổi tôi là lý tưởng nhất.