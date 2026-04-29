Chi Pu khoe thân hình đồng hồ cát ở Hội An

Trên trang cá nhân mới đây, Chi Pu chia sẻ khoảnh khắc đi nghỉ dưỡng ở Hội An. Cô diện set đồ màu trắng khoe vòng eo thon gọn và vòng 3 cuốn hút.

Xuất phát điểm là một hot girl tuổi teen với thân hình nhỏ bé, mảnh mai nhưng sau nhiều năm hoạt động showbiz, nhờ tập luyện nghiêm ngặt và thay đổi phong cách thời trang Chi Pu ngày càng gợi cảm hơn.

Để giữ dáng, Chi Pu từng tập qua rất nhiều bộ môn thể thao khác nhau như gym, chạy, bơi lội, cầu lông, tập yoga, cardio rồi tập với những loại máy hiện đại… Nhưng ở thời điểm hiện tại, cô thường tập gym, yoga và tập nhảy để giữ dáng cũng như sức khỏe đều đặn mỗi tuần 2 - 3 buổi.

Cô cho biết, vòng 2 là nơi dễ tích mỡ thừa nhất nên nếu muốn giảm mỡ vòng 2 thì phải bắt đầu từ việc thay đổi chế độ ăn.

Vì thế, chế độ ăn uống khoa học là một trong những ưu tiên của cô. Khẩu phần ăn của cô được căn chỉnh, tăng cường rau xanh, chất xơ cũng như thịt để cơ thể giảm mỡ tăng cơ. Nếu cần tăng tinh bột thì cô chọn gạo lứt.

Nhờ đó, Chi Pu duy trì được vóc dáng săn chắc và ngày càng quyến rũ.