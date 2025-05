Người đẹp nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Thế giới 2025

Người đẹp Khisa Khin đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới Myanmar 2025. Cô giành quyền đại diện Myanmar tham dự Hoa hậu Thế giới 2025 tổ chức ở Ấn Độ vào đầu tháng 5.

Khisa Khin năm nay 17 tuổi, trở thành một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2025.

Cô có gương mặt ngọt ngào, trong sáng, phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Thế giới.

Sinh ra tại ngôi làng nhỏ của Taw Kyawe Inn, cô hiện là sinh viên với ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa.

Bên cạnh việc học tập, cô dành thời gian làm tình nguyện viên tại một bệnh viện cứu trợ ở Nay Pyi Taw, nơi cô hỗ trợ chăm sóc cho những bệnh nhân.

Tuy mới 17 tuổi, Khisa Khin đã thể hiện sự chín chắn, trưởng thành trên sân khấu qua các phần thi trong chung kết Hoa hậu Thế giới Myanmar 2025. Người đẹp gây ấn tượng với khả năng hùng biện tự tin bằng tiếng Anh.

"Tôi tự hào khi được chọn là Hoa hậu Thế giới Myanmar 2025. Thành công này không chỉ nhờ vào nỗ lực của riêng tôi mà còn nhờ sự ủng hộ và động viên liên tục của mọi người xung quanh. Tôi nhận được giải thưởng này vì tất cả người cố vấn và người hâm mộ đã ủng hộ tôi", Khisa Khin chia sẻ sau khi đăng quang.

Là cô gái 17 tuổi nhưng Khisa Khin có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng đại diện cho Myanmar tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế được tổ chức tại Malaysia vào năm 2023.

Khisa đăng quang ngôi vị Miss Earth Land Myanmar 2023 và nhận giải phụ Best of Speak Out - Người đẹp thuyết trình hay nhất tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Myanmar 2023.

Với trình độ học vấn và khả năng hùng biện ấn tượng, tiếng Anh trôi chảy, Khisa Khin được xem là nhân tố có thể gây bất ngờ tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2025.

Năm 2024, đại diện Myanmar tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 là người đẹp Yoon Theint Theint Nway nhưng không giành thành tích. Myanmar có thành tích mờ nhạt ở sân chơi Miss World trong nhiều năm qua.