Người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2025

Đại diện Brazil - Eduarda Braum là ứng viên nổi bật của khu vực châu Mỹ. Cô được nhiều chuyên trang dự đoán đăng quang ngôi vị cao nhất. Người đẹp năm nay 23 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,86 m, đã tốt nghiệp ngành văn học, là người mẫu, người dẫn chương trình. Cô đã thành lập Protagonistas do Amanhã - dự án truyền cảm hứng tại các trường công về sức mạnh của giáo dục.

Đại diện Philippines - Tarah Valencia - là ứng viên nổi bật ở khu vực châu Á. Tarah Valencia đã tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Du lịch Quốc tế tại Đại học Baguio. Cô theo đuổi nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, tổ chức các chiến dịch dọn dẹp khắp thành phố để truyền cảm hứng cho người dân địa phương và du khách.

Đại diện Colombia - Daniela Roldan - là đại diện sáng giá của khu vực châu Mỹ. Cô năm nay 20 tuổi, là sinh viên chuyên ngành Thiết kế thời trang. Người đẹp có niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật như thơ ca, âm nhạc, hội họa. Cô cho biết thế mạnh của mình là khả năng kết nối mọi người.

Đại diện Venezuela - Leix Luznelys Montilla Collins - năm nay 26 tuổi, là luật sư. Cô có vẻ đẹp ấn tượng, hiện đại. Người đẹp theo đuổi dự án xã hội hỗ trợ những người mắc chứng rối loạn thần kinh.

Đại diện Indonesia - Firsta Yufi Amarta Putri - năm nay 24 tuổi là cử nhân chuyên ngành tâm lý học. Cô được đánh giá cao ở trình độ học vấn và giao tiếp, ứng xử. Người đẹp đăng quang danh hiệu Puteri Indonesia 2025 và được cử làm đại diện Indonesia ở Hoa hậu Siêu quốc gia. Đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia cũng là người đẹp đến từ Indonesia.

Đại diện Cộng hòa Dominica - Karibel Perez - là ứng viên sáng giá khu vực châu Mỹ. Cô là người mẫu, MC, đã tốt nghiệp loại xuất sắc bằng Quản trị kinh doanh tại Phoenix, Arizona. Người đẹp đam mê du lịch, yêu thích động vật. Cô đã thành lập Sueños Diamantes - tổ chức ​​từ thiện cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho động vật hoang dã.

Đại diện Guatemala - Cristina Gonzalo - năm nay 21 tuổi, mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Guatemala. Cristina Gonzalo là người mẫu chuyên nghiệp ở quê nhà. Cô có thế mạnh về tạo dáng, biểu cảm trước ống kính. Ngoài ra, Cristina Gonzalo còn đảm nhận vai trò diễn viên, doanh nhân và là phiên dịch viên tiếng Anh và Tây Ban Nha. Cô từng tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 và lọt vào top 20.

Đại diện Ấn Độ - Ayushree Malik - là ứng viên tiềm năng của khu vực châu Á. Cô là sinh viên ngành Tâm lý học tại Đại học Delhi. Người đẹp đam mê bóng rổ, đi du lịch và khiêu vũ.

Đại diện Peru - Mayra Messa - năm nay 29 tuổi, là người mẫu và nhà hoạt động xã hội. Cô đang theo đuổi bằng cử nhân Luật và hiện làm trợ lý pháp lý, chuyên về luật dân sự, gia đình và lao động. Cô là thí sinh tiềm năng của khu vực châu Mỹ.

Đại diện Thái Lan - Michelle Behrmann - là Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2025. Cô có chiều cao nổi bật, kỹ năng trình diễn ấn tượng, được nhận xét là một trong những thí sinh nổi bật của khu vực châu Á.

Đại diện Đức - Anna Valencia Lakrini - đang được đánh giá là ứng viên sáng giá của khu vực châu Âu. Anna có bằng về dinh dưỡng của Đại học Vienna và là một huấn luyện viên. Cô cũng là người mẫu, vận động viên chạy bộ, giáo viên tiếng Đức. Người đẹp theo đuổi dự án đấu tranh cho an ninh lương thực và chống lại tình trạng suy dinh dưỡng, đồng thời giúp đỡ những người sống lang thang trên đường phố.

Người đẹp Mỹ - Marvelous Sanyaolu - được đánh giá có khả năng gây bất ngờ ở cuộc thi năm nay. Cô năm nay 22 tuổi, là người mẫu, mang 2 dòng máu Mỹ và Nigeria.

Đại diện Cộng hòa Czech - Michaela Macháčkova - năm nay 23 tuổi, là sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa và mỹ thuật. Người đẹp yêu thích vẽ, hội họa, nhiếp ảnh và làm người mẫu. Cô theo đuổi dự án From the Ground Up với mục tiêu giúp trẻ em phát triển khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng và sự tự tin thông qua nghệ thuật. Michaela Macháčkova được xem là ứng viên tiềm năng của khu vực châu Âu.