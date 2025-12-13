Nữ sinh xứ Thanh vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng Miss World Vietnam, là ai?

Thí sinh Trịnh Vũ Hồng Duyên vừa được Miss World Vietnam 2025 công bố đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng “Người đẹp ấn tượng - Beauty Icon”.

Hồng Duyên sinh năm 2004 đến từ Thanh Hóa. Sở hữu chiều cao 1m72, cô từng lọt Top 32 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Chia sẻ khi trở lại với cuộc thi nhan sắc, Hồng Duyên bày tỏ: "Ngày đẹp nhất là ngày mà bạn dám bắt đầu lại.

"Tôi từng nghĩ mình sẽ khép lại hành trình rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Nhưng hôm nay, tôi chọn quay trở lại – không chỉ để tiếp tục giấc mơ còn dang dở, mà còn để lan tỏa thông điệp nhân ái qua dự án “Lời ru chưa kể” – Hành trình bảo vệ quyền sống của thai nhi và mẹ đơn thân", người đẹp xứ Thanh chia sẻ.

"Với tôi, Miss World Vietnam là cơ hội để biến khát vọng cống hiến thành hiện thực – nơi vẻ đẹp được định nghĩa bằng lòng dũng cảm và sự tử tế", Hồng Duyên bày tỏ.

Trên trang cá nhân, Hồng Duyên mới chia sẻ bộ ảnh tốt nghiệp có sự xuất hiện của bố mẹ và em trai. Hồng Duyên có khả năng giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh. Ngoài ra cô có khả năng nói tiếng Trung.

Sắc vóc đời thường của nữ sinh xứ Thanh. Hiện Hồng Duyên theo đuổi công việc người mẫu ảnh và trình diễn trên sàn diễn thời trang. Hồng Duyên có niềm yêu thích với cổ phục, áo dài và các trang phục truyền thống.