Nữ ca sĩ nhạc rock đăng quang hoa hậu

Chung kết Hoa hậu Thế giới Chile 2026 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Ignacia Fernández. Cô giành quyền đại diện Chile tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 được tổ chức ở Ấn Độ.

Chiến thắng của Ignacia Fernández không gây bất ngờ vì cô đã có màn thể hiện ấn tượng trong đêm bán kết trước đó.

Trong đêm bán kết, Ignacia Fernández đã gây sốc với khán giả theo dõi khi thể hiện một ca khúc nhạc rock do cô tự sáng tác. Dòng nhạc mà người đẹp theo đuổi là rock metal, một thể loại khó và kén người nghe. Màn biểu diễn của cô trở nên viral trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế.

Màn trình diễn tài năng của Ignacia Fernández đã tạo nên hiện tượng quốc tế, được hàng nghìn người chia sẻ trực tuyến và được các nghệ sĩ lớn như Rosalía, Rita Ora, Evanescence và Ellie Goulding chia sẻ trên trang cá nhân, dành nhiều lời ca ngợi.

''Cảm ơn vì sự công nhận trên toàn thế giới dành cho giọng hát của tôi, điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi tiếp tục trưởng thành và mơ ước lớn", cô chia sẻ.

“Nhạc metal là một phần thiết yếu trong con người và cuộc sống của tôi. Đó là nơi nương náu, nguồn sức mạnh và mục đích sống”, Ignacia Fernández chia sẻ về niềm đam mê âm nhạc.

Ignacia Fernández cho biết việc thể hiện giọng hát trên sân khấu tại Chilevision và cuộc thi Hoa hậu Thế giới Chile là cơ hội mà cô trân trọng.

Ignacia Fernández năm nay 27 tuổi, là người mẫu kiêm ca sĩ. Cô là giọng ca chính của ban nhạc death metal Decessus, được thành lập năm 2020 và từng biểu diễn tại các lễ hội ở Đức và Phần Lan. Cô nói tiếng Anh trôi chảy.

Đĩa đơn gần đây nhất của ban nhạc là Dark Flames , phát hành vào tháng 9/2025.

Ignacia Fernández còn được công nhận là một trong những người mẫu hàng đầu của Chile, do Elite Model Management đại diện. Bên ngoài sân khấu và sàn catwalk, cô còn là người ủng hộ phúc lợi động vật.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Chile, cô nhận được thông điệp chúc mừng từ tổ chức bảo vệ quyền động vật Animal Libre. Họ đã ca ngợi sự dũng cảm và lòng trắc ẩn của cô.

“Ignacia, bạn luôn bảo vệ động vật theo một cách đặc biệt. Bạn đã dũng cảm, cất lên tiếng nói mạnh mẽ vì chúng. Khi bạn chuẩn bị đại diện cho Chile ở Hoa hậu Thế giới, hãy nhớ rằng bạn luôn mang theo tình yêu của tất cả loài động vật", tổ chức Animal Libre chia sẻ.

Ignacia chia sẻ sau khi đăng quang: “Tôi hạnh phúc và vẫn còn đang sốc. Tôi biết ơn tất cả sự ủng hộ và tình yêu thương của mọi người trên khắp thế giới".

Người đẹp chia sẻ thêm: “Điều quan trọng nhất là thể hiện con người thật của bạn. Hoa hậu Thế giới gửi gắm thông điệp về việc sống có mục đích. Mục đích của tôi là sử dụng tiếng nói của mình để tạo ra sự khác biệt".