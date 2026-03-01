10 kiểu mốt nên cập nhật để không lỗi thời trong 2026

Ren và bèo nhún

Theo Vogue, Elle, xu hướng thời trang mùa 2026 vẫn ưu ái các chi tiết nữ tính như ren, bèo nhún để tạo điểm nhấn mềm mại cho trang phục. Đầm ren hoặc đáp ren, phối bèo nhún mang đến sự nữ tính cho người mặc, đặc biệt hợp không khí mùa nóng.

Quần ống đứng

Quần ống đứng là biểu tượng của phong cách 'smart casual' linh hoạt, để diện đi làm, dạo phố, đến cà phê đều ổn. Xu hướng này được các stylist lẫn tạp chí lớn nhắc đến như một item nền tảng của mọi tủ đồ. Mùa mốt năm nay, các kiểu quần ống siêu rộng dần nhường chỗ cho sự quay lại của quần ống đứng gọn gàng.

Đồ bất đối xứng

Chi tiết bất đối xứng xuất hiện mạnh trên váy áo, chân váy vạt lệch mang đến vẻ ngoài phá cách mà không quá khó phối. Nhiều thương hiệu thời trang bình dân như Zara, Mango đều cho ra mắt hàng loạt mẫu trang phục lệch bên.

Trang phục điểm nhấn ở cổ

Từ khăn lụa buộc cổ, cổ áo bèo đến dây buộc nơ, chi tiết ở cổ là cách đơn giản để nâng cấp trang phục đơn sắc lên phong cách thời thượng mà không cần quá cầu kỳ.

Trang phục đính kim sa

Xu hướng kim sa tiếp tục hot trong năm 2026, nhưng theo hướng dễ ứng dụng hơn. Chất liệu lấp lánh và bắt sáng vừa phải, được phối cùng những món đồ tối giản như blazer, quần ống đứng, áo trơn... Nhiều fashionista còn tạo điểm nhấn bằng khăn hoặc túi xách sequin.

Váy kẻ caro

Họa tiết kẻ caro là đặc trưng của phong cách preppy, trở lại mạnh mẽ khi phong cách 'sinh viên quý tộc' ngày càng được ưa chuộng. Mùa mốt năm nay, các kiểu chân váy kẻ caro tối màu mang đến nét sang trọng bí ẩn được Who what wear dự đoán lên ngôi.

Giày satin

Hàng loạt tạp chí thời trang đều dự đoán sự thịnh hành của chất liệu satin trong năm 2026 với vẻ bóng bẩy, nữ tính. Một đôi giày cao gót satin giúp người mặc trông ngọt ngào nhưng không lỗi thời, dễ phối từ street style đến hẹn hò ăn tối.

Tua rua (Fringe)

Nhiều nhà mốt như Alaia, Balenciaga, Burberry, Ferragamo... đều lăng xê tua rua trên sàn diễn 2026. Năm nay, tua rua không còn quá phóng khoáng kiểu boho, mà được điều chỉnh tinh gọn, tiết chế, xuất hiện ở chân váy, gấu áo, tay áo hoặc trên phụ kiện như khăn mỏng.

Túi cầm tay

Không chỉ còn dành cho tiệc túi, clutch ngày nay được đời thường hóa bằng những phom hình hộp nhỏ gọn, có tay cầm, dùng trong street style thoải mái hàng ngày. Có thể tìm thấy kiểu túi này ở những thương hiệu như Gucci, Chanel, Loewe...

Giày loafer/moccasin

Vogue và Harper's Bazaar đều nhấn mạnh sự trở lại mạnh mẽ của loafer trong các bản phối 2026 từ công sở đến street style. Những đôi giày lười của năm nay được làm với phom dáng gọn gàng, đế dày vừa phải, chất liệu da lộn tinh tế, thích hợp với những ai theo đuổi phong cách thanh lịch.