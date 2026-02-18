'Dâu hào môn' Đỗ Thị Hà năm đầu đón Tết ở quê chồng

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe ảnh tay trong tay cùng ông xã Viết Vương đi du xuân, trong ngày mùng Một Tết Bính Ngọ 2026. Vợ chồng thiếu gia nhà tập đoàn Sơn Hải cùng diện áo dài với tông màu trắng be nhẹ nhàng, trang nhã.

Đây là năm đầu Đỗ Thị Hà đón Tết ở quê nhà Quảng Trị của chồng doanh nhân. Cả hai về quê từ khoảng 24 Tết để hoàn thành một số công việc của công ty, trước khi nghỉ ngơi chào năm mới. Hôm 12/2, Đỗ Thị Hà đến tiệc tất niên công ty nhà chồng. Trước đó, họ cũng về chúc Tết ở quê nhà Thanh Hóa của Đỗ Thị Hà.

Diện áo dài của NTK Hà Cúc kết hợp túi xách tông hồng nữ tính của Louis Vuitton, Đỗ Thị Hà được nhiều khán giả khen sắc vóc. Cô còn kết hợp trang sức Chanel tăng vẻ sang trọng, đúng chuẩn 'phu nhân hào môn'.

Thời gian qua, Đỗ Thị Hà không hoạt động showbiz mà tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Trên mạng xã hội, cô thường khoe những video cắm hoa trang trí nhà cửa, hay nấu nướng tẩm bổ cho ông xã. Bên cạnh đó, cô cũng hỗ trợ công ty nhà chồng.

Chọn áo dài suông rộng khoe gương mặt bầu bĩnh hơn trước, Đỗ Thị Hà được nhiều khán giả đoán đang có tin vui. Tuy nhiên từ khi kết hôn, cô hạn chế chia sẻ về chuyện riêng tư.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô thi Miss World 2021 tại Puerto Rico, vào top 13 chung cuộc. Người đẹp đảm nhận vai trò giám khảo Miss World Vietnam 2023 và Hoa hậu Việt Nam 2024.

Chồng Đỗ Thị Hà tên Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải. Cả hai tổ chức hôn lễ tại Quảng Trị ngày 21/10/2025 và Hà Nội hôm 9/11/2025.