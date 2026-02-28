Đường đua áo dài sau Tết

Sau cao điểm Tết Bính Ngọ, thị trường ghi nhận cuộc đua áo dài vẫn tiếp diễn với hàng loạt bộ sưu tập mùa Xuân - Hè được tung ra. Trái ngược trào lưu áo dài rực rỡ đón Tết, thị trường chuyển sang khai thác chất liệu phù hợp thời tiết, xu hướng mua hàng của người trẻ.

Trong số đó, Lung linh sắc Hoa của NTK Liên Hương là một trong những BST bám đúng xu hướng của đường đua áo dài hậu Tết. Lấy cảm hứng từ loài hoa giữa nhịp sống năng động của TPHCM, bộ sưu tập chuyển sang bảng màu pastel và ombre, đối lập xu hướng áo dài rực rỡ, gam màu nóng mùa Tết.

Xu hướng áo dài sau Tết tập trung vào gam màu lạnh, ombre và phom dáng truyền thống.

Nhiều thiết kế áo dài sau Tết chạy theo xu hướng vẽ thủ công trên nền lụa chuyển màu, kết hợp kỹ thuật thêu tay để tạo chiều sâu bề mặt. Áo dài truyền thống với phom dáng cơ bản ngày càng được ưa chuộng, tập trung vào kỹ thuật cắt may nhằm tạo độ rủ tự nhiên và tôn dáng. Điều này phản ánh xu hướng chung của thị trường là giảm bớt cách tân, nâng cao giá trị thủ công và tính ứng dụng.

Giám đốc sáng tạo Trisha cho biết các thiết kế tập trung tôn vinh đường nét cơ thể người phụ nữ Việt Nam thông qua kỹ thuật cắt may tỉ mỉ, giúp tà áo dài có độ rủ tự nhiên và tôn dáng và mỗi bộ trang phục không chỉ là thời trang, mà còn là văn hóa và tâm hồn Việt.

Ngoài áo dài vẽ thủ công và thêu tay, xu hướng áo dài sau Tết tập trung khai thác chất liệu lụa, gấm, organza mỏng nhẹ. Thị trường đang là cuộc chơi về tay nghề, giá trị truyền thống thay vì cạnh tranh phá cách, cách tân áo dài.

Theo báo cáo phân tích thị trường của Metric , sức mua áo dài trong năm qua cho thấy thị trường không dừng lại sau dịp Tết Nguyên đán. 9 tuần trước Tết, doanh số áo dài trên các nền tảng thương mại đạt hơn 296 tỷ đồng, với hơn 1,11 triệu sản phẩm được bán ra. Đây là mức doanh thu thuộc nhóm cao trong ngành hàng thời trang mùa cao điểm.

Giai đoạn từ 1/12/2025 đến 11/1/2026, doanh thu áo dài trên một nền tảng đạt hơn 138 tỷ đồng, tăng 49% so với 6 tuần trước. Lượng áo dài bán ra đạt hơn 444.000 sản phẩm, tăng 44% dù số lượng nhà bán hàng giảm nhẹ. Điều này cho thấy áo dài ngày càng có tiềm năng cạnh tranh với thời trang may sẵn.

Áo dài đang phá vỡ định kiến "chỉ mặc một lần vào dịp Tết".

Trên nền tảng thương mại điện tử khác, trong quý 4/2025 (cao điểm chuẩn bị mùa Tết Bính Ngọ), có hơn 2,8 triệu đơn hàng áo dài, chiếm 50% tổng đơn hàng cả năm và tăng 816% so với cùng kỳ. Chỉ riêng tháng 1/2026, số đơn hàng đạt mốc 2 triệu, mức cao kỷ lục đối với một trang phục truyền thống.

Đáng chú ý, áo dài không chỉ bùng nổ vào dịp Tết. Dịp 30/4 (A50), sàn thương mại điện tử ghi nhận gần 195.000 đơn hàng, tăng hơn 1.200% so với cùng kỳ. Dịp 2/9 (A80) đạt gần 380.000 đơn, tăng gần 1.700%. Những con số này cho thấy vòng đời tiêu dùng của áo dài đang được kéo dài quanh năm, gắn với nhiều dịp lễ và sự kiện.

Áo dài dần vượt khỏi khuôn khổ sản phẩm mang tính "mùa vụ", chỉ mặc một lần dịp Tết. Đường đua áo dài không dừng lại sau mùa Bính Ngọ mà đang bước vào chu kỳ tăng trưởng dài hơi, với sức mua thị trường ngày càng lớn.