Cách đốt mỡ, lấy lại eo thon sau Tết của sao Đài Loan 51 tuổi

Nhịn đói hợp lý

Tạ Kim Yến nhấn mạnh rằng bí quyết giảm cân nằm ở "sự đói hợp lý". Nữ ca sĩ áp dụng nhịn ăn ít nhất 14 tiếng mỗi ngày. Cách này giúp giảm bớt gánh nặng tiêu hóa cho cơ thể, cho phép cơ thể tập trung vào đốt cháy mỡ thừa và kích hoạt quá trình trao đổi chất. Tạ Kim Yến tin cách này có thể tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả, không chỉ giúp giảm cân nhanh chóng mà còn cải thiện tình trạng uể oải, mệt mỏi thường gặp sau những kỳ nghỉ dài như Tết Nguyên đán.

Tạ Kim Yến cao 1,7 m và giữ vóc dáng thanh mảnh, săn chắc nhiều năm qua.

Tập trung vào chất xơ và protein

Ngoài thời gian nhịn, thực đơn của Tạ Kim Yến trong khung giờ ăn bao gồm: một bát rau xanh tươi, một bát nấm thập cẩm, bảy lát thịt lợn nạc, hai quả trứng luộc, và cuối cùng là một ít miến hoặc cơm trắng.

Thực đơn này cung cấp đầy đủ các vitamin, khoáng chất thiết yếu và protein chất lượng cao. Tạ Kim Yến cho biết chọn thịt lợn nạc vì hàm lượng protein cực cao. Ngoài ra có thể thay đổi các loại thịt khác nhưng hạn chế tỷ lệ mỡ cao. Điều quan trọng là cần có một chế độ ăn uống cân bằng, không để thiếu hụt dinh dưỡng và cũng không được ăn quá nhiều.

Ăn chất xơ trước, tinh bột ăn cuối cùng Bên cạnh những gì bạn ăn, cách bạn ăn cũng là yếu tố quan trọng để ổn định lượng đường trong máu. Tạ Kim Yến tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự "rau trước, sau đó là nấm, tiếp theo đến thịt và trứng, cuối cùng mới là tinh bột". Phương pháp này giúp lót dạ dày bằng chất xơ, làm chậm quá trình hấp thụ đường và ngăn ngừa tích tụ chất béo. Cô cũng nhắc nhở mọi người "ăn chậm", cho phép não bộ có thời gian nhận tín hiệu no và duy trì trạng thái no khoảng 80%, tránh ăn quá nhiều.

Ở tuổi ngũ tuần, Tạ Kim Yến giữ vòng eo không chút mỡ thừa, hiện rõ các múi cơ săn chắc.

Cắt giảm đường ngọt

Tạ Kim Yến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn uống đối với mục tiêu giảm cân, giảm mỡ. Cô tin bạn có thể tạm gác việc tập luyện nếu không có đủ thời gian, song bắt buộc phải kiểm soát chế độ ăn nếu muốn cải thiện vóc dáng, cân nặng. Nữ ca sĩ nói có một danh sách những món cần "tránh xa", bao gồm đồ ngọt, đồ chế biến sẵn, đồ chiên rán, các sản phẩm làm từ bột mì tinh chế (bánh mì, bánh ngọt...).

Khi cần siết cân, Tạ Kim Yến còn tránh ăn trái cây và uống nước trái cây sau bữa ăn, vì chúng nhiều đường cũng có thể làm chậm quá trình trao đổi chất.

Ca sĩ 7X thường xuyên được khen trẻ đẹp hơn tuổi bởi phong cách trẻ trung cùng vóc dáng thon thả, năng động.

Tạ Kim Yến, sinh năm 1974, là ca sĩ, nhạc sĩ theo dòng nhạc techno và hip-hop nổi tiếng tại Đài Loan. Bên cạnh giọng hát và khả năng vũ đạo điêu luyện, Tạ Kim Yến còn thu hút khán giả bởi tinh thần trẻ trung, sắc vóc gợi cảm ở độ tuổi ngũ tuần.