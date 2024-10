Những mẫu iPhone 128 GB đáng mua hiện nay

Khi một phiên bản iPhone mới được giới thiệu, giá của các mẫu trước đó thường giảm nhằm tạo điều kiện cho những ai muốn trải nghiệm công nghệ của Apple mà không cần chi quá nhiều tiền. Với những người chỉ cần một chiếc điện thoại phục vụ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, iPhone 128 GB vẫn là một lựa chọn hợp lý. Tuy không có dung lượng lưu trữ lớn nhưng vẫn cung cấp nhiều tính năng nổi bật giúp người dùng có trải nghiệm tốt mà không phải bỏ ra quá nhiều chi phí.

1. iPhone 11 (128 GB)

iPhone 11 là mẫu iPhone có giá cả phải chăng nhất trong danh sách sản phẩm hiện có. Sản phẩm sở hữu màn hình 6,1 inch với công nghệ Liquid Retina cho màu sắc sống động và độ tương phản cao. Camera kép với độ phân giải 12 MP mỗi camera cho phép người dùng quay video chất lượng 4K. Sản phẩm được trang bị chip A13 kết hợp 4 GB RAM, cùng với các tính năng hiện đại như nhận diện khuôn mặt và sinh trắc học. iOS 14 được cài đặt sẵn mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

iPhone 11 128 GB có giá khoảng 9,8 triệu đồng.

iPhone 11 được khen ngợi về tốc độ hệ thống và chất lượng camera. Mặc dù vậy, một số người dùng đã bày tỏ sự không hài lòng về thời lượng pin, cho biết thiết bị thường được giao với tình trạng pin dưới 100% và nhanh chóng hết pin khi sử dụng.

- Ưu điểm: Hiệu suất nhanh, camera chất lượng tốt.

- Nhược điểm: Thời lượng pin không đáp ứng kỳ vọng; chỉ còn nhận được một số ít bản cập nhật hệ thống trong tương lai.

2. iPhone 12 (128 GB)

iPhone 12 trang bị một số nâng cấp đáng kể so với iPhone 11. Điểm nổi bật nhất là khả năng tương thích với kết nối 5G, chip A14 mạnh mẽ cùng công nghệ màn hình OLED 6,1 inch. Mặc dù camera giữ nguyên độ phân giải 12 MP nhưng được bổ sung nhiều tính năng mới như Smart HDR, chế độ ban đêm (Night Mode) và Deep Fusion.

iPhone 12 128 GB có giá khoảng 13,2 triệu đồng.

Sản phẩm còn hỗ trợ sạc không dây thông qua từ tính. Nhiều người nhấn mạnh rằng model này vẫn còn rất mới và không có nhiều điểm yếu so với các thế hệ tiếp theo, đồng thời khen ngợi hiệu suất và khả năng tương thích với 5G trên sản phẩm. Mặc dù vậy vẫn có số người dùng đã chỉ trích về thời lượng pin, cho rằng nó chưa đáp ứng được kỳ vọng.

- Ưu điểm: Kết nối 5G; chip A14 mạnh mẽ; màn hình OLED sắc nét và camera nâng cấp.

- Nhược điểm: Thời lượng pin ngắn.

3. iPhone 13 (128 GB)

iPhone 13 đã thu hút sự chú ý nhờ vào những tính năng camera mới, đặc biệt là trong chế độ video. Với camera 12 MP hỗ trợ độ phân giải 4K và Smart HDR, sản phẩm còn được trang bị các chức năng nổi bật như Cinematic Mode giúp cải thiện khả năng ghi hình với độ sâu và mở rộng các tùy chọn sáng tạo. Một điểm đáng chú ý khác là chip A15 mang lại hiệu suất mạnh mẽ hơn, cùng với thời lượng pin dài hơn và màn hình Super Retina XDR.

iPhone 13 128 GB có giá khoảng 13,8 triệu đồng.

Nhiều người đã dành nhiều lời khen ngợi cho thiết kế thẩm mỹ của iPhone 13 và Cinematic Mode, cho rằng đây là những yếu tố nổi bật giúp nâng cao chất lượng video. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều liên quan đến thời lượng pin và chất lượng zoom của camera, với nhiều người cho rằng điều này đã ảnh hưởng đến độ sắc nét của hình ảnh.

- Ưu điểm: Máy ảnh có nhiều tính năng Cinematic; chip xử lý A15.

- Nhược điểm: Thời lượng pin ngắn hơn dự kiến và zoom chất lượng thấp.

4. iPhone 15 (128 GB)

iPhone 15 128 GB thu hút sự chú ý với nhiều tính năng nổi bật, đặc biệt là tính năng Dynamic Island giúp người dùng dễ dàng truy cập vào các nội dung cá nhân hóa mà họ quan tâm. Về mặt kỹ thuật, iPhone 15 được trang bị camera 48 MP giúp mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội so với các mẫu trước đó. Chip A16 mạnh mẽ đảm bảo hiệu suất hoạt động mượt mà, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dùng.

iPhone 15 128 GB có giá khoảng 19,6 triệu đồng.

iPhone 15 nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dùng về chất liệu cao cấp và thiết kế hiện đại với các cạnh bo tròn, tạo cảm giác sang trọng.

- Ưu điểm: Thiết kế thanh lịch; Dynamic Island; camera 48 MP; chip A16.

- Nhược điểm: Thời lượng pin khiến người dùng thất vọng; thiết bị nóng lên dễ dàng.

5. iPhone 14 Plus (128 GB)

iPhone 14 Plus sở hữu màn hình lớn 6,7 inch mang đến trải nghiệm hình ảnh ấn tượng hơn. Một trong những tính năng nổi bật của mẫu điện thoại này là Action Mode giúp người dùng quay video với độ ổn định cao ngay cả trong những tình huống có nhiều chuyển động.

iPhone 14 Plus 128 GB có giá khoảng 19,8 triệu đồng.

Ngoài ra, iPhone 14 Plus còn được trang bị chế độ an toàn giúp tự động gọi dịch vụ khẩn cấp trong các tình huống nguy hiểm đã được xác định trước. Mặc dù ra mắt sau nhưng hiệu năng của thiết bị tương tự như mẫu iPhone 13 do cùng sử dụng chip A15.

iPhone 14 Plus nhận được đánh giá cao từ người dùng, chủ yếu là sự hài lòng với thiết kế thẩm mỹ và kích thước màn hình mới cùng với thời lượng pin dài hơn. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng thiết bị dễ bị nóng và không có nhiều cải tiến về hiệu suất so với các mẫu iPhone 12 và 13.

- Ưu điểm: Màn hình lớn; máy ảnh cải tiến; đẹp về mặt thẩm mỹ; pin mạnh hơn.

- Nhược điểm: Máy dễ nóng lên; không có nhiều khác biệt về hiệu suất so với mẫu tiền nhiệm.

6. iPhone 16 (128 GB)

Mẫu smartphone mới nhất trong dòng iPhone của Apple nổi bật với camera 48 MP và chip A18 mang lại hiệu suất vượt trội so với các phiên bản trước. Về lý thuyết, pin của iPhone 16 có thể hoạt động liên tục lên đến 22 giờ. Ngoài ra, điện thoại còn được trang bị một số tính năng mới, bao gồm nút Tác vụ giúp người dùng truy cập nhanh vào các ứng dụng cụ thể.

iPhone 16 128 GB có giá khoảng 22,5 triệu đồng.

iPhone 16 nhận được đánh giá rất cao từ người tiêu dùng với nhiều nhận xét tích cực. Một người dùng thậm chí đã chia sẻ rằng chiếc điện thoại này đã “hoàn thiện” trải nghiệm sử dụng của họ.

- Ưu điểm: Chip A18 tiên tiến; máy ảnh với các tính năng mới; thời lượng pin kéo dài.

- Nhược điểm: Giá cao.

