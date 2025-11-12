Trải nghiệm sử dụng smartphone pin 7.500 mAh có gì khác biệt?

Bài viết của tác giả Mariyan Slavov đăng trên chuyên trang Phone Arena về trải nghiệm khi sử dụng một chiếc smartphone có viên pin dung lượng 7.500 mAh.

Lúc đầu, cảm giác thật kỳ lạ! Chiều nào liếc nhìn điện thoại cũng thấy pin còn 75% và tự hỏi: "Nó sẽ dùng được trong bao lâu nữa nhỉ?". Bạn sẽ đi ngủ khi pin còn 60-65% và nghĩ rằng: "Có lẽ mình nên sạc pin". Thói quen cũ lại xuất hiện và tôi đã làm như vậy trong vài ngày đầu.

Đến ngày thứ ba, tôi quyết định bỏ qua việc sạc điện thoại mỗi đêm. Tôi bắt đầu ngày hôm sau với 55% pin. Ban đầu tôi hơi lo lắng, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng 55% pin của chiếc điện thoại này tương đương với hơn 4.000 mAh, đủ để sử dụng cả ngày.

Không hẳn vậy. Giờ tôi sạc điện thoại cách ngày một lần, và mặc dù phải mất một chút công sức để nhớ xem hôm đó mình đã sạc hay chưa, nhưng cảm giác cũng không khác biệt nhiều lắm. Tôi cho rằng lợi ích thực sự nằm ở một điều khác - không phải lo lắng về việc điện thoại bị hết pin vào giữa trưa, và sự an tâm đó là vô giá.

Ngay cả khi pin chỉ còn 20%, tôi vẫn có thể sử dụng điện thoại thoải mái mà không lo hết pin giữa chừng. Thực tế, 20% pin tương đương với 1.500 mAh, đủ để tôi sử dụng cả ngày và sạc trước khi đi ngủ.

Tôi chưa bao giờ bị hết pin giữa chừng khi sử dụng chiếc điện thoại này và cảm giác thoải mái hơn khi sử dụng bộ sạc pin thực sự xứng đáng với số tiền bỏ ra. Xét về mặt kỹ thuật, ít lần sạc hơn đồng nghĩa với ít chu kỳ sạc hơn. Và trong trường hợp này, điều này sẽ kéo dài tuổi thọ pin, ngay cả khi bạn sử dụng sạc nhanh.

Pin của smartphone ngày nay được thiết kế cho 800 đến 1.600 chu kỳ sạc, tức là bạn có thể dùng ít nhất ba năm ở mức độ cơ bản. Với chiếc điện thoại này, bạn có thể giảm thời gian sạc xuống một nửa và về mặt lý thuyết, bạn có thể tiếp tục sử dụng nó trong sáu năm trước khi phải thay pin. Nghe có vẻ tốt hơn nhiều.

Việc sạc ít thường xuyên hơn cũng mang lại lợi ích trong một số trường hợp cụ thể khi bạn ở xa ổ cắm điện và không có kết nối mạng. Bạn có thể mang theo chiếc điện thoại này cho một đêm cắm trại mà không cần mang theo pin dự phòng, bộ sạc năng lượng mặt trời, bộ sạc ô tô hay các thiết bị công nghệ khác.

Nếu câu hỏi chỉ đơn giản là "Chúng ta có cần pin lớn hơn và tốt hơn không?" thì câu trả lời đã quá rõ ràng: Có! Chắc chắn là có! Pin là một trong những điểm nghẽn của công nghệ hiện đại, và bất kỳ cải tiến nào cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhưng khi so sánh thời lượng pin một ngày với hai ngày, sự khác biệt không quá lớn như bạn nghĩ. Ai cũng thích sự thoải mái và cảm giác an tâm khi sử dụng pin dung lượng lớn, nhưng cuối cùng, hầu hết chúng ta vẫn thường kết thúc một đêm gần ổ cắm điện. Việc không sạc pin mỗi đêm sẽ không thay đổi quá nhiều cuộc sống của bạn.

Bạn đừng hiểu lầm, nếu công nghệ pin cho phép dùng điện thoại một tuần giữa các lần sạc thì đó sẽ là một cuộc cách mạng. Nhưng sống với một chiếc điện thoại pin 7.500 mAh dùng được hai ngày thì sao? Cảm giác cũng không khác nhiều so với một chiếc điện thoại thông thường dùng được một ngày.

Mẫu điện thoại được sử dụng trong bài viết là RedMagic 11 Pro. Đây là một chiếc điện thoại hấp dẫn vì nhiều lý do. Mọi người thường xuyên dừng tôi lại trên phố để hỏi về nó, và mặc dù có một nhược điểm lớn, nhưng hiện tại, chiếc điện thoại này đang là người bạn đồng hành hàng ngày của tôi.

Liệu một chiếc iPhone với pin 7.500 mAh có thay đổi cuộc chơi? Thành thật mà nói, có lẽ là không. Nhưng RedMagic 11 Pro đã cho tôi thấy rằng sự đổi mới trong công nghệ pin vẫn luôn là điều đáng mong đợi.