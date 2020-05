Top thương hiệu smartphone đình đám nhất thế giới năm 2020

Thứ Tư, ngày 27/05/2020

Danh sách 10 thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu thế giới năm 2020 được công bố.

Ngành công nghiệp điện thoại thông minh trên toàn thế giới đang phát triển lớn mạnh và nhanh chóng. Smartphone là một sản phẩm công nghệ phổ biến nhất hiện nay, chúng phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu của con người: hỗ trợ làm việc, học tập, thư giãn, theo dõi sức khỏe,….

Điện thoại thông minh đã trở thành “vật bất ly thân” với nhiều người trong vòng chưa đầy hai thập kỷ, và “cơn sốt” về những smartphone vẫn đang tăng lên từng ngày. Đó là lý do tại sao việc kinh doanh của các công ty sản xuất điện thoại thông minh đang phát triển với tốc độ nhanh hơn từng ngày.

Gartner, Inc., một công ty tư vấn và nghiên cứu toàn cầu với tầm nhìn sâu sắc liên quan đến công nghệ đã dự báo trong năm nay, toàn cầu sẽ bán ra được 221 triệu chiếc và tăng gấp đôi vào năm 2021, lên 489 triệu chiếc.

Cùng xem top 10 nhà sản xuất smartphone danh tiếng nhất năm 2020.

1. Samsung

Trong số tất cả các thương hiệu điện thoại thông minh khác trên thế giới, Samsung đã chiếm ưu thế hơn hẳn khi là nhà sản xuất bán chạy nhất ở châu Âu. Điện thoại thông minh Samsung được xây dựng với sự kết hợp hoàn hảo giữa giá bán hợp lý, hiệu suất và độ chính xác.

Bộ ba Galaxy S20.

Các công nghệ và tính năng mới nhất của thương hiệu đã khiến cho dòng điện thoại Galaxy trở nên lớn mạnh và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Ở thời điểm hiện tại, các mẫu smartphone của hãng đang được bán phổ biến gồm: Galaxy S20, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S11, Galaxy Note9, Samsung Galaxy Note 10 và Galaxy Note10 +,... Hiện tại, công ty vẫn đứng thứ 1 trong Top thương hiệu điện thoại di động tốt nhất, với doanh số lên tới hơn 219,5 triệu chiếc vào năm ngoái.

2. iPhone

Apple Inc. là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, phát triển và bán các thiết bị điện tử tiêu dùng, phần mềm máy tính và dịch vụ trực tuyến. Đây là công ty đầu tiên ra mắt điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới với tên gọi iPhone, chạy hệ điều hành iOS.

Bộ ba iPhone 11.

Các mẫu iPhone tốt nhất của Apple là iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE 2020,… Hiện tại, công ty giữ thứ hạng 3 trong Top 10 thương hiệu điện thoại di động tốt nhất thế giới. Trong quý IV năm tài chính 2019, Apple đã mang về 33,36 tỷ USD doanh thu từ việc bán iPhone.

3. Huawei

Huawei đã vượt qua Apple, trở thành thương hiệu điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới. Đây là một công ty đa quốc gia của Trung Quốc, chuyên cung cấp cơ sở hạ tầng thông tin và công nghệ thông tin hàng đầu toàn cầu. Hiện tại, hơn 80% trong số 50 công ty viễn thông hàng đầu thế giới làm việc với Huawei. Các mẫu điện thoại phổ biến của hãng này là Huawei P30 Pro, Huawei Mate X, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P20 Pro,…

Huawei P30 Pro.

Hiện tại, công ty giữ thứ hạng 2 trong Top 10 thương hiệu smartphone lớn nhất trên thế giới. Vào tháng 12/2019, Huawei đã báo cáo doanh thu cả năm đã tăng lên 121,72 tỷ USD và đến tháng 5 năm nay, công ty này đã ghi nhận doanh thu 122 tỷ USD.

4. Oppo

Oppo là một công ty điện tử tiêu dùng và truyền thông di động Trung Quốc, là thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu tại Trung Quốc năm 2016. Các mẫu điện thoại thông minh phổ biến của Oppo là Oppo A31, Oppo A9, Oppo Reno2, Oppo F7, Oppo F5, Oppo F3, Oppo A71, Oppo F5 Youth, …..

Oppo A31.

Hiện tại, công ty giữ thứ hạng 5 trong Top 10 thương hiệu điện thoại di động hàng đầu thế giới. Oppo và Vivo là những thương hiệu “chị em” thuộc sở hữu của cùng một công ty mẹ - BBK Electronics Corporation. Doanh số của Oppo đã tăng 80% trong năm 2018-2019.

5. Vivo

Vivo Communication Technology Co. Ltd. là một Công ty Công nghệ Trung Quốc thuộc sở hữu của BBK Electronics, chuyên thiết kế và sản xuất điện thoại thông minh và phụ kiện điện thoại thông minh tại Trung Quốc, phần mềm và dịch vụ trực tuyến.

Vivo V17 Pro.

Từ năm 2011, Vivo bắt đầu kinh doanh điện thoại thông minh. Các mẫu điện thoại và điện thoại thông minh phổ biến của Vivo là Vivo Z1x, Vivo V17 Pro, Vivo V17, Vivo V15,…. Hiện tại, công ty đang giữ vị trí thứ 6 trong Top 10 thương hiệu điện thoại di động tốt nhất thế giới, với thị phần 7,2% và đạt doanh số 103 triệu chiếc vào năm ngoái.

6. Xiaomi

Xiaomi là một công ty đa quốc gia của Trung Quốc. Hãng này sản xuất và đầu tư vào điện thoại thông minh, ứng dụng di động, máy tính xách tay, túi xách, tông đơ, tai nghe, giày dép, Ti vi MI, dây đeo thể dục và nhiều sản phẩm khác. Logo của hãng, MI là viết tắt của Internet Mobile.

Xiaomi Mi 9.

Các mẫu điện thoại và điện thoại thông minh phổ biến của Xiaomi là Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi Mix 3, Xiaomi Mi 9T Pro, Xiaomi Pocophone F1,…. Hiện tại, công ty đang giữ thứ hạng 4 trong Top 10 thương hiệu điện thoại di động hàng đầu thế giới. Xiaomi đã "bỏ túi" 494 triệu USD trong quý 3 năm 2019.

7. LG

Tập đoàn LG, trước đây là Lucky-Goldstar, là một công ty đa quốc gia của Hàn Quốc. LG sản xuất đồ điện tử, hóa chất và các sản phẩm viễn thông. Công ty được biết đến với loạt điện thoại thông minh G hàng đầu và một loạt các sản phẩm bao gồm cả TV thông minh.

LG G8X ThinQ.

Các mẫu điện thoại di động và điện thoại thông minh phổ biến của LG là LG W10 Alpha, LG K41S, LGK51S, LGK61, LG V502 ThinQ 5G, LG G8X ThinQ, LG Q70, LG Stylo 5,...

Hiện tại, công ty giữ vị trí thứ 9 trong số 10 thương hiệu điện thoại di động hàng đầu thế giới nhưng không đạt được thành tích xuất sắc ở nhiều quốc gia. Mảng kinh doanh điện thoại thông minh của LG chỉ đạt doanh thu 1,12 tỷ USD trong quý 4 năm 2019.

8. Lenovo

Lenovo Group Limited, hay còn gọi là Lenovo, là một công ty đa quốc gia của Trung Quốc. Công ty sản xuất và bán máy tính cá nhân, máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy chủ, thiết bị lưu trữ điện tử,....

Lenovo Z5 Pro.

Các mẫu điện thoại thông minh phổ biến nhất của LG là Lenovo Z2 Plus, Lenovo P2, Lenovo K6 Power, Lenovo Vibe K5 Note, Lenovo Vibe K5, Lenovo A5, Lenovo Z5, Lenovo Z5 Pro, Lenovo Z5 Pro GT và Lenovo Z5s. Lenovo không thể duy trì vị trí của mình trên thị trường điện thoại thông minh và hiện tại, công ty đang giữ thứ hạng 8 trong Top 10 thương hiệu điện thoại di động tốt nhất thế giới.

9. Motorola

Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia của Mỹ được thành lập vào năm 1928. Các mẫu điện thoại phổ biến của Motorola Mobile là Motorola Razr, Mate X, Moto Z4, Motorola One Zoom, Motorola One Macro, Moto G8 Plus, Motorola One Action, Moto Z3, Motorola One Vision, Moto G7, Moto Z2 Force, Moto G7 Plus và Moto G7 Power.

Moto G7 Power.

Hiện tại, công ty đang giữ thứ hạng 7 trong Top 10 thương hiệu điện thoại di động tốt nhất thế giới. Bất chấp sự phân chia trong công ty và sau đó là sự mua lại của Lenovo, doanh số năm 2019 của Motorola vẫn đạt hơn 36 triệu chiếc.

10. Nokia

Tập đoàn Nokia là một công ty viễn thông, công nghệ thông tin và công ty điện tử tiêu dùng đa quốc gia của Phần Lan. Từ lâu, Nokia đã là thương hiệu điện thoại di động hàng đầu nhưng trong những năm qua, thương hiệu này đã dần mất thị phần, đặc biệt là sự xuất hiện của điện thoại thông minh.

Nokia 8.1.

Các dòng điện thoại thông minh phổ biến của Nokia là Nokia 2.3, Nokia 110, Nokia 6.2, Nokia 220 4G, Nokia 2.2, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 9 PureView, Nokia 8.1,…. Hiện tại, công ty giữ thứ hạng 10 trong số 10 thương hiệu điện thoại di động tốt nhất. Doanh số năm 2019 của hãng này là 17,5 triệu điện thoại thông minh.

