iPhone 12 Pro liệu có "ganh" được với Galaxy Note 20?

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

iPhone 12 Pro và Samsung Galaxy Note 20 sẽ khởi động “cuộc chiến” điện thoại thông minh vào mùa thu này.

Mỗi mùa thu, giới công nghệ vẫn luôn ngóng chờ “cuộc đấu” giữa iPhone của Apple và phablet Galaxy Note của Samsung, và mùa thu năm nay cũng không khác biệt. Cả Apple và Samsung đều dự kiến ​​sẽ tung ra những chiếc điện thoại mới nhất như thường lệ, mặc dù có thể bị chậm lại vài tuần, với các tính năng và khả năng mới nhằm khẳng định danh hiệu điện thoại tốt nhất.

Ảnh concept iPhone 12 Pro và Galaxy Note 20.

Còn khoảng 4 tháng nữa dòng iPhone 12 Pro mới xuất hiện trong khi người dùng chỉ phải chờ thêm 3 tháng nữa để chứng kiến màn giới thiệu Galaxy Note 20. Tuy nhiên, nhờ có rất nhiều tin đồn, giới công nghệ đã có những hình dung về những gì Apple đã lên kế hoạch cho các mẫu Pro của iPhone mới và cách chúng sẽ cạnh tranh với phiên bản cập nhật của Samsung Galaxy Note.

So sánh về giá bán

Sẽ không có nhiều sự khác biệt giữa iPhone 12 Pro và Galaxy Note 20 về giá bán, vì cả hai điện thoại cao cấp đều được tích hợp tất cả các tính năng cao cấp nhất. Trong khi iPhone 12 và iPhone 12 Max dự kiến ​​sẽ có giá khởi điểm lần lượt là 649 USD (tương đương 15,11 triệu đồng) và 749 USD (khoảng 17,44 triệu đồng), các mẫu iPhone 12 Pro sẽ có giá cao hơn một chút: iPhone 12 Pro có thể có giá 999 USD (khoảng 23,26 triệu đồng) trong khi iPhone 12 Pro Max sẽ có giá 1.099 USD (khoảng 25,59 triệu đồng).

Ảnh concept iPhone 12 Pro.

Các tin đồn vẫn chưa có nhiều thông tin về giá dự kiến của Galaxy Note 20. Nhưng nếu Samsung tuân theo mức giá được sử dụng với dòng Galaxy Note 10, Galaxy Note 20 sẽ có giá khởi điểm là 949 USD (khoảng 22,1 triệu đồng) và Galaxy Note 20+ sẽ có giá 1.099 USD (khoảng 25,59 triệu đồng). Không giống như Apple, dự định tung ra bốn mẫu iPhone 12 khác nhau trong năm nay, Samsung sẽ chỉ giới thiệu hai phiên bản Galaxy Note 20.

Galaxy Note 20 có thể sẽ ra mắt trước “đối thủ” tại một sự kiện ra mắt trực tuyến. Trong khi đó, các nguồn tin cho rằng Apple sẽ đẩy lùi thời gian công bố iPhone 12 vào tháng 10. Điều đó có thể giúp Galaxy Note 20 khởi đầu tốt đẹp.

Thiết kế và màn hình

Có lẽ người dùng sẽ không thể thấy được sự thay đổi diện mạo mới của dòng iPhone 12 Pro hoặc Galaxy Note 20 vào cuối năm nay. iPhone 12 Pro vẫn giữ lại thiết kế tổng thể của các điện thoại Apple trước đây, chỉ thay đổi khung máy vuông như iPhone 5. Ngoài ra, “tai thỏ” vẫn sẽ giữ nguyên nhưng được thu nhỏ hơn.

Ảnh concept Galaxy Note 20.

Đối với Galaxy Note 20, ngoại hình của chúng sẽ rất giống Galaxy S20 đã ra mắt vào đầu năm nay, chỉ bổ sung thêm một khe cắm cho bút S Pen. Phần cắt camera ở mặt sau có thể to hơn so với Galaxy Note 10. Galaxy Note 20 dự kiến ​​sẽ sở hữu tốc độ làm mới 120Hz của dòng Galaxy S20 - gấp đôi so tốc độ của điện thoại thông minh bình thường là 60Hz. Mặt khác, thay vì phải hạ độ phân giải xuống dưới 120Hz để duy trì thời lượng pin như dòng Galaxy S, Galaxy Note 20 được đồn đoán là sẽ sử dụng công nghệ LTPO để tự động điều chỉnh tốc độ làm mới, tự động bật khi người dùng chạy ứng dụng hỗ trợ tính năng này.

Ảnh concept iPhone 12 Pro.

Các mẫu iPhone Pro cũng có thể áp dụng tốc độ làm mới nhanh hơn, cũng có thể sử dụng công nghệ LTPO. Nếu đây là công nghệ độc quyền của Galaxy Note 20, nó có thể mang lại cho Samsung một lợi thế lớn.

Đối với kích thước màn hình, các mẫu iPhone 12 Pro dự kiến ​​sẽ có màn hình lớn hơn so với màn hình OLED 5,8 và 6,5 inch trên iPhone hiện tại. iPhone 12 Pro sẽ có màn hình 6,1 inch trong khi iPhone 12 Pro Max có thể sở hữu màn hình kích thước 6,7 inch.

Ảnh concept iPhone 12 Pro.

Trong khi đó, các tin đồn không đồng thuận về độ lớn của màn hình Galaxy Note 20. Các nguồn tin ban đầu đã chốt kích thước của Galaxy Note 20 và Galaxy Note 20+ lần lượt là 6,42 và 6,87 inch nhưng một kết xuất CAD gần đây đã cho thấy Galaxy Note 20 sẽ có màn hình lên tới 6,7 inch, màn hình của Galaxy Note 20+ thậm chí còn lớn hơn.

So sánh về camera

Màn hình có thể là một “cuộc đua” mới trong iPhone - Galaxy Note nhưng camera vẫn là một khía cạnh quan trọng giúp điện thoại nổi bật so với các “đối thủ” khác. Và năm nay, iPhone 12 Pro có khả năng mang một ống kính khác.

Ảnh concept iPhone 12 Pro.

Năm ngoái, Apple đã trang bị ba camera trên cặp iPhone 11 Pro của mình, bao gồm: một camera chính, camera tele và góc cực rộng. Những ống kính này có khả năng quay trở lại trong iPhone 12 Pro và được bổ sung cảm biến LiDAR tương tự như trên iPad Pro hồi đầu năm nay.

Cảm biến này sẽ giúp đánh giá chính xác khoảng cách giữa điện thoại tới đối tượng chụp, tạo ra ảnh chân dung đẹp hơn từ iPhone 12 Pro. Thêm vào đó, cảm biến LiDAR cũng có thể hoạt động với các ứng dụng thực tế tăng cường cho iPhone 12.

Galaxy Note 10 năm ngoái.

Ngược lại, thiết lập camera của Galaxy Note 20 sẽ bao gồm ba ống kính cộng với cảm biến ToF để cải thiện ảnh chân dung. Trên thực tế, hầu hết các nhà phân tích và tin đồn đều dự đoán Galaxy Note 20 sẽ tận dụng các tính năng trên dòng Galaxy S20 của mình vào đầu năm nay.

Điều đó có thể có nghĩa là Galaxy Note 20 sẽ sử dụng camera chính 108 megapixel – có trong Galaxy S20 Ultra. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Galaxy Note 20 sẽ không có tính năng Space Zoom 100x như Galaxy S20 Ultra, thay vào đó là khả năng zoom quang 3x.

Hiệu năng

Bộ xử lý A13 Bionic cung cấp sức mạnh cho dòng iPhone 11 hiện tại vẫn có sức mạnh vượt trội so với các điện thoại Android tốt nhất có chip Snapdragon 865. Và nhiều khả năng, bộ vi xử lý A14 (sản xuất trên quy trình 5nm) của iPhone 12 Pro của năm nay sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Samsung sẽ dùng con chip hệ thống Exynos 992 của riêng hãng này và Snapdragon 865+ để đối phó với A14.

Bộ ba iPhone 11 năm ngoái.

Apple được cho là đang lên kế hoạch cung cấp tùy chọn bộ nhớ tiêu chuẩn 128GB, tăng gấp đôi bộ nhớ tiêu chuẩn của iPhone 11 Pro. Đây cũng là dung lượng bộ nhớ trong tiêu chuẩn được dự đoán áp dụng cho Galaxy Note 20 năm nay.

Thời lượng pin và sạc

Nếu các tin đồn là sự thật, Samsung đang tìm cách cải thiện mọi thứ bằng cách tăng kích thước pin trong Galaxy Note 20 với pin 4.000 mAh, một bước tiến lớn so với pin 3.500 mAh trong Galaxy Note 10. Mặt khác, Galaxy Note 20+ dự kiến ​​sẽ có pin 4.500 mAh.

Năm ngoái, iPhone 11 Pro Max đã tích hợp thỏi pin có dung lượng gần 4000 mAh. Vì thế, trong năm nay, giới công nghệ rất hy vọng các mẫu iPhone 12 Pro sẽ được cải thiện thời lượng pin tốt hơn nữa với dung lượng pin lớn hơn.

Các tính năng đặc biệt

Khi iPhone 12 Pro ra mắt, chúng sẽ được cài đặt sẵn iOS 14. Đây là phiên bản mới nhất của hệ điều hành di động Apple. Mặt khác Galaxy Note 20 sẽ xuất xưởng với Android 10, tương tự như trên Galaxy S20+. Sau đó, chúng sẽ được cập nhật lên Android 11.

Ảnh concept Galaxy Note 20.

Cả iPhone 12 Pro và Galaxy Note 20 sẽ đều hỗ trợ kết nối 5G - lần đầu tiên cho dòng iPhone của Apple. Trong đó, cặp iPhone 12 Pro sẽ kết nối với tất cả các băng tần của 5G, giống như Galaxy Note 20.

Theo các nhà phân tích, Touch ID sẽ trở lại với các mẫu iPhone 12 Pro năm nay - Apple sẽ sử dụng màn hình có cảm biến cảm ứng tích hợp. Ngược lại, Galaxy Note 20 vẫn có lợi thế lớn hơn so với iPhone với phụ kiện quen thuộc - bút S Pen.

Triển vọng của iPhone 12 Pro và Galaxy Note 20

Rất nhiều điều có thể xảy ra khi Apple và Samsung khoe những “đứa con” của mình. Sắp tới, “cuộc chiến” giữa iPhone 12 Pro và Galaxy Note 20 có thể sẽ được quyết định bởi việc màn hình của thiết bị nào hấp dẫn hơn và điện thoại nào có thể chụp những bức ảnh đẹp nhất. Dự kiến, thế hệ iPhone - Galaxy Note năm nay sẽ còn "hot", tất nhiên cũng đắt hơn các phiên bản năm ngoái.

