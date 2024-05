Top 4 iPhone cũ dưới 16 triệu có camera chụp ảnh “đỉnh”

Trong thời đại công nghệ số, việc sở hữu một chiếc smartphone với camera chất lượng cao đã trở nên thiết yếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng chi trả cho những mẫu điện thoại mới nhất. Đối với những người đam mê nhiếp ảnh nhưng có ngân sách eo hẹp, một chiếc iPhone cũ có giá dưới 16 triệu đồng vẫn có thể là một lựa chọn không tồi.

Dưới đây là danh sách 4 iPhone cũ có khả năng chụp ảnh tuyệt vời, phù hợp với ngân sách dưới 16 triệu đồng.

1. iPhone 13 cũ (256GB)

Giá bán từ: 14,36 triệu đồng

Mặc dù vẫn có camera sau kép 12MP nhưng khi so với iPhone 12, iPhone 13 cung cấp khả năng nhiếp ảnh tốt hơn nhiều, đặc biệt là trong điều kiện chụp thiếu sáng. Người dùng có thể chụp ảnh ban đêm, ảnh chân dung, ảnh góc rộng, ảnh toàn cảnh bằng hệ thống camera sau kép này. Thêm nữa, sản phẩm có thiết lập camera sau chéo, mới lạ hơn so với camera sau kép dọc.

Trong điều kiện ánh sáng tốt, máy vẫn có thể đem lại hình ảnh đẹp và sắc nét, sống động tới tay người dùng. Khi sử dụng kèm các ứng dụng camera khác, iPhone 13 hoàn toàn có thể tạo ra những ảnh chụp đầy tính nghệ thuật. Ngoài ra, hiệu năng của máy cũng được đánh giá cao về độ bền bỉ với chip A15 Bionic. Phiên bản 256GB cũng cho phép người dùng lưu trữ nhiều dữ liệu hơn.

2. iPhone 14 Plus cũ (128GB)

Giá bán từ: 14,8 triệu đồng

Nếu yêu thích trải nghiệm trên màn hình lớn và camera sau kép 12MP tiêu chuẩn, iPhone 14 Plus cũ sẽ là lựa chọn hợp lý và tiết kiệm cho các iFan. So với iPhone 13 tiền nhiệm, máy cũng có trải nghiệm nhiếp ảnh tương tự, người dùng khó nhận ra sự khác biệt.

Chiếc iPhone này có màn hình 6,7 inch, cho phép chỉnh sửa ảnh và sử dụng hiệu ứng nhiếp ảnh dễ dàng hơn. Đồng thời, sản phẩm cũng có viên pin dung lượng lớn - 4325 mAh, có thể trụ được tới 2 ngày dùng mà không cần sạc pin. Một điểm cộng khác của điện thoại là hỗ trợ cập nhật phần mềm lên tới hơn 3 năm, lâu hơn 1 năm so với iPhone 13 Series.

3. iPhone 13 Pro cũ (128GB)

Giá bán từ: 15,06 triệu đồng

Hiện tại, thị trường Việt Nam đã không còn bán iPhone 13 Pro mới. Do đó, iFan chỉ có thể mua những chiếc iPhone 13 Pro cũ với giá phải chăng. Với thiết lập 3 camera sau chất lượng 12MP + 12MP + 12MP, người dùng sẽ có được khả năng nhiếp ảnh tốt, độ ổn định cao. Với camera tele, chủ nhân của máy có thể chụp ảnh zoom chi tiết hơn.

Thêm vào đó, máy còn có tuổi thọ pin dài hơn đáng kể so với iPhone 12 Pro cũ, con chip A15 Bionic bên trong cũng nhanh hơn và có RAM lên tới 6GB. Do đó, game thủ có thể chơi bất cứ tựa game nào trên sản phẩm này. Về phần mềm, máy chỉ hỗ trợ khoảng 2 năm cập nhật hệ điều hành. Chưa kể, sản phẩm có màn hình ProMotion, hỗ trợ làm mới 120Hz mượt mà hơn nhiều so với các mẫu iPhone tiêu chuẩn.

4. iPhone 14 cũ (128GB)

Giá bán từ: 13,79 triệu đồng

Giống như iPhone 14 Plus, iPhone 14 cũng sở hữu cặp camera sau 12MP được nâng cấp nhẹ từ iPhone 13. Người dùng có thể chụp ảnh/ quay video đẹp mắt khi cầm trong tay chiếc iPhone này. Tuy nhiên, do có kích cỡ màn hình 6,1 inch nên máy có thể dễ dàng sử dụng bằng 1 tay và dễ bỏ túi hơn.

Ngoài ra, iPhone 14 cũng hỗ trợ cập nhật phần mềm lên tới 3 năm; bộ nhớ RAM đã được nâng lên 6GB, cho phép xử lý đa nhiệm tốt hơn so với iPhone 13. Các phiên bản màu của iPhone 14 cũng đa dạng hơn so với iPhone 13, giúp iFan thoải mái chọn lựa.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]