Sử dụng điều hòa sao cho tiết kiệm nhất có thể

Các báo cáo cho thấy, điều hòa có thể chiếm khoảng 40% lượng điện tiêu thụ trong gia đình vào mùa hè nắng nóng, vì vậy sử dụng điều hòa tiết kiệm sẽ giúp người dùng giảm đáng kể gánh nặng hóa đơn tiền điện. Vậy làm thế nào để sử dụng điều hòa được tiết kiệm? Hãy cùng khám phá ba hướng dẫn dưới đây.

Cách sử dụng điều hòa

Vì số lượng máy điều hòa sẽ ảnh hưởng đến mức tiêu thụ điện nên việc chọn máy điều hòa phù hợp với không gian là rất quan trọng. Tùy thuộc diện tích căn phòng mà người dùng chọn cho mình điều hòa phù hợp như trong bảng hướng dẫn dưới đây.

Tất nhiên, nếu sử dụng điều hòa có dán nhãn hiệu quả năng lượng 5 sao hoặc loại Inverter thì khả năng tiết kiệm năng lượng sẽ tốt hơn. Ví dụ, điều hòa có 5 sao sẽ tiết kiệm điện năng hơn khoảng 30% so với điều hòa 3 sao.

Bên cạnh đó, một số yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến việc chọn điều hòa, bap gồm chất liệu của tường và mái nhà, có nóng không, độ thoáng trong phòng (có nhiều đồ đạc, đồ điện tử); số lượng người ở trong phòng căn phòng; và luồng bức xạ mặt trời tác động đến căn phòng như phòng có nhiều cửa sổ, cửa kính.

Sử dụng mẹo tiết kiệm điện

Người dùng không cần chỉnh nhiệt độ quá thấp khi bật điều hòa, thay vào đó chỉ cần chỉnh ở mức 24 đến 26 độ C, sau đó đặt quạt trước máy điều hòa và để quạt hướng vào điều hòa để có thể thổi đều khắp nhà. Vì mỗi lần tăng điều hòa lên 1 độ có thể tiết kiệm khoảng 3% điện năng nên có thể thấy bật điều hòa ở 25 độ C sẽ tiết kiệm điện hơn so với bật điều hòa ở 18 độ C. Ngoài ra, nếu thấy điều hòa không đủ lạnh, người dùng có thể đặt tay lên cửa gió, nếu gió nhẹ nhưng mát thì có thể có quá nhiều bụi bám trên lưới lọc và làm tắc nghẽn điều hòa. Lúc này có thể thử làm sạch bộ lọc bụi.

Mẹo kiểm tra điều hòa

Nếu máy điều hòa không đủ mát, người dùng cũng nên thực hiện phương pháp kiểm tra. Đầu tiên hãy đóng cửa sổ và đo nhiệt độ trong nhà, sau đó bật điều hòa để làm mát và đặt nhiệt kế ở cửa thoát gió của điều hòa trong 3 phút, nếu chênh lệch nhiệt độ giữa hai lần đo nhỏ hơn 8 độ, nghĩa là dàn lạnh có vấn đề. Hãy nhờ chuyên gia sửa chữa hoặc thay thế.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]