Top 5 điều hoà Inverter được “săn lùng” nhiều nhất đầu tháng 7

Trong những ngày gần đây, thế giới đã liên tục ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục. Đặc biệt, khu vực miền bắc và miền trung những ngày qua cũng chứng kiến nền nhiệt cao, lên tới 39 độ C. Do đó, điều hoà là sản phẩm được chú ý nhiều nhất tại mọi gia đình, cơ quan, tổ chức, giúp làm mát nhanh và lọc không khí tối ưu.

Với cường độ sử dụng liên tục trong nhiều ngày, việc lựa chọn những chiếc điều hoà Inverter để tiết kiệm điện là điều được nhiều người quan tâm. May mắn là trên thị trường hiện nay, đa số điều hoà đã đều được tích hợp công nghệ Inverter.

Dưới đây là 5 mẫu điều hoà Inverter được mua nhiều nhất thời điểm này.

1. Điều hoà Daikin Inverter 1 HP ATKF25XVMV

Daikin luôn là thương hiệu điều hoà được người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn nhiều năm nay. Chúng không chỉ hoạt động hiệu quả, tiết kiệm điện mà còn có độ bền cao. Mẫu điều hoà Daikin Inverter 1 HP ATKF25XVMV có giá bán phải chăng, phù hợp với nhiều gia đình nhỏ.

Đặc biệt, máy còn được tích hợp hàng loạt công nghệ lọc bụi/ kháng khuẩn, giúp đem lại luồng không khí sạch và an toàn cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi. Chưa hết, người dùng còn có thể lựa chọn nhiều phiên bản màu khi mua sản phẩm này.

2. Điều hoà Casper Inverter 1 HP TC-09IS35

Sở hữu giá bán chưa tới 7 triệu đồng, điều hoà Casper Inverter 1 HP TC-09IS35 cũng rất được yêu thích. Thiết bị cũng được tích hợp công nghệ Inveter, giúp sử dụng tối ưu năng lượng, giúp các gia đình bớt "đau ví" khi thanh toán tiền điện vào cuối tháng.

Tuy nhiên, so với các sản phẩm "đối thủ", điều hoà Casper không được tích hợp công nghệ lọc bụi/ kháng khuẩn tiên tiến. Bù lại, máy cũng có khả năng tự làm sạch iClean, giúp hạn chế vi khuẩn và nấm mốc.

3. Điều hoà Aqua Inverter 1 HP AQA-RV9QA

Giống như điều hoà Casper, điều hoà Aqua Inverter cũng có mức tài chính phù hợp với nhiều gia đình nhỏ. Máy được tích hợp khá nhiều chế độ tiện ích: Chức năng hút ẩm, Chức năng tự chẩn đoán lỗi, Công nghệ tự làm sạch dàn lạnh Self Clean cũng như công nghệ tiết kiệm điện Inverter. Với công suất 1 HP, sản phẩm phù hợp với những căn phòng có diện tích nhỏ, dưới 15 mét vuông hoặc phòng ngủ.

4. Điều hoà Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV

Có mức giá cao nhất trong danh sách này, điều hoà Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV có khả năng làm mát hiệu quả cho căn phòng diện tích lớn, từ 15 - 20 mét vuông. Đồng thời, thiết bị cũng có nhiều phiên bản màu: bạc, vàng, hồng và xám để người dùng thoải mái lựa chọn.

Chưa hết, vì là sản phẩm giá cao nên các chức năng lọc bụi, kháng khuẩn bên trong máy cũng cao cấp hơn. Một điểm cộng khác của điều hoà còn là có luồng gió mát Coanda, tránh gió thổi thốc vào người, giúp người dùng cảm thấy dễ chịu hơn.

5. Điều hoà Casper Inverter 1.5 HP IC-12TL32

Giống như điều hoà Daikin Inverter 1.5 HP ATKF35XVMV, điều hoà Casper Inverter 1.5 HP IC-12TL32 cũng cho phép làm mát với diện tích rộng hơn, có công suất làm mát mạnh mẽ hơn nhưng lại có giá "mềm" hơn khá nhiều. Thêm vào đó, máy còn có tấm lọc hoá chất, loại bỏ vi khuẩn và lọc sạch không khí.

Các tính năng được tích hợp bên trong điều khiển điều hoà bao gồm: Chế độ chỉ sử dụng quạt Fan Only - chỉ làm mát, không làm lạnh; Chức năng hút ẩm; Công nghệ tự làm sạch dàn lạnh Self Clean; Cảm biến nhiệt độ Follow Me; Dàn tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn,...giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh theo mục đích sử dụng.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/top-5-dieu-hoa-inverter-duoc-san-lung-nhieu-nhat-dau-thang-7-1482740.ngn