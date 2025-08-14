Hé lộ quân bài tẩy ông Trump có thể dùng để thuyết phục Nga chấm dứt xung đột ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, ông Trump sẽ gặp ông Putin tại căn cứ quân sự ở thành phố Anchorage, bang Alaska vào ngày 15/8. Cuộc thảo luận dự kiến tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp ngừng bắn. Nguồn tin của tờ Telegraph cho biết ông Trump dự định đưa ra gói đề xuất kinh tế nhằm khuyến khích Điện Kremlin chấp thuận lệnh ngừng bắn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng các quan chức cấp cao khác trong chính quyền được cho là đang phối hợp chặt chẽ với ông Trump để hoàn thiện nội dung trước hội nghị thượng đỉnh.

Theo báo cáo, gói đề xuất này có thể bao gồm cho phép Nga tiếp cận tài nguyên thiên nhiên ở Alaska, dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành hàng không Nga vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ các biện pháp cấm vận quốc tế.

Một điểm then chốt khác là Mỹ đồng ý để Moscow tiếp cận các khoáng sản, đất hiếm tại những vùng lãnh thổ Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Ukraine nằm trong số ít quốc gia châu Âu có trữ lượng lithium lớn, chiếm khoảng 1/3 nguồn dự trữ của châu lục và khoảng 3% trữ lượng toàn cầu, theo số liệu của trường Kinh tế Kyiv.

Ngoài nguồn khoáng sản của Ukraine, ông Trump còn cân nhắc cho phép Nga khai thác tài nguyên tại eo biển Bering — dải nước hẹp ngăn cách Alaska và Nga. Khu vực này ước tính nắm giữ 13% trữ lượng dầu mỏ thế giới. Việc tiếp cận khu vực này sẽ hỗ trợ tham vọng của Nga tại Bắc Cực, nơi đóng góp tới 80% sản lượng khí đốt của Nga vào năm 2022, theo báo Anh.

“Lợi ích kinh tế của hai nước giao thoa ở Alaska và Bắc Cực, và có triển vọng để thực hiện những dự án quy mô lớn, cùng có lợi”, trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov nói trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ.

Giới chức Anh nói với tờ Telegraph rằng các đề xuất này có thể được châu Âu chấp nhận miễn là các đề xuất này không bị xem là phần thưởng cho hành động quân sự của Nga. Châu Âu cũng tỏ ra hài lòng khi ông Trump đã đồng ý sẽ không bàn vấn đề trao đổi lãnh thổ Ukraine trong cuộc gặp ông Putin, dù trước đó ông chủ Nhà Trắng từng đề cập vấn đề này.

Dù Nhà Trắng gần đây mô tả hội nghị thượng đỉnh ở Alaska chỉ là một “cuộc lắng nghe”, song những thông tin về gói đề xuất kinh tế cho thấy hội nghị này có thể quan trọng hơn nhiều so với cách chính quyền ông Trump thể hiện, theo tờ Telegraph.