So sánh camera thực tế giữa Galaxy S20 Ultra và iPhone 11 Pro Max

Chủ Nhật, ngày 15/03/2020 15:00 PM (GMT+7)

Galaxy S20 Ultra đang là chuẩn camera lớn nhất hiện nay, địch lại iPhone 11 Pro Max của Apple.

Samsung Galaxy S20 Ultra đã thách thức những chiếc điện thoại chụp ảnh tốt nhất hiện có với cảm biến 108 megapixel hoàn toàn mới cũng như ống kính zoom tiềm vọng mạnh mẽ, cho phép phóng to mà không bị mất chi tiết. Vậy sẽ như thế nào khi so sánh camera giữa Galaxy S20 Ultra với iPhone 11 Pro Max?

Galaxy S20 Ultra (trái) và iPhone 11 Pro Max (phải).

Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng một loạt ảnh cả vào ban ngày, ban đêm, sử dụng chế độ chân dung và một vài bức ảnh selfie giữa hai "siêu phẩm" này để cho thấy sự khác biệt.

Cảnh 1: Ảnh ban ngày

Không có sự khác biệt lớn nào khi nói đến những bức ảnh ở điều kiện lý tưởng này. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, sẽ có một số sắc thái thú vị như màu sắc hơi ấm hơn và bão hòa hơn trên iPhone. Trong khi màu sắc trên Galaxy S20 Ultra rất trong trẻo và sắc nét từng chi tiết, mang lại cảm giác khá dịu mắt.

Cảnh 2: Ảnh chân dung

Nếu chụp ảnh chân dung với người, người dùng sẽ sử dụng chế độ Live Focus (trên Samsung) hoặc chế độ Chân dung (trên iPhone). Các chế độ này làm mờ hậu cảnh và làm cho đối tượng bật lên, giống như khi chụp ảnh với ống kính một tiêu cự nhanh trên máy ảnh chuyên nghiệp.

Điều thú vị là, việc mất ống kính zoom 2X trên Galaxy ở đây cho thấy hình ảnh ít chi tiết hơn và camera không thể đối phó với ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt đối tượng chụp. Trong khi đó, hình ảnh cân bằng và chi tiết được tìm thấy trên iPhone.

Cảnh 3: Zoom 5X

Với tính năng Space Zoom đặc trưng, Galaxy S20 Ultra đã chụp ảnh chi tiết hơn iPhone 11 Pro Max!

Cảnh 4: Zoom 10X

Tuy nhiên, sự khác biệt là nổi bật nhất khi phóng to 10X và có lẽ đó là lý do tại sao Samsung quyết định gọi đây là camera zoom quang lai 5X Hybrid Optic (mặc dù độ dài tiêu cự tự nhiên của ống kính tiềm vọng là 4X). Galaxy S20 Ultra thực sự là một máy ảnh tuyệt vời cho những khoảnh khắc cần phóng to.

Cảnh 5: Ảnh ban đêm

Vào ban đêm, điện thoại Samsung đã chứng tỏ được chất lượng hình ảnh mà những smartphone khác phải ao ước. Hình ảnh này được chụp mà không có chế độ ban đêm chuyên dụng trong khi iPhone đã phải sử dụng Chế độ ban đêm – Night Mode tự động. Cả hai hình ảnh trông sạch sẽ và đẹp nhưng có một số khác biệt về màu sắc và sự rõ ràng của chi tiết trên bầu trời.

Cảnh 6: Chụp ảnh selfie!

Cuối cùng, đây là một bức ảnh với camera phía trước. Rõ ràng, Galaxy S20 Ultra thực hiện tốt hơn, làm cho làn da mịn màng hơn. Mặt khác, ảnh chụp từ “đối thủ” của nó trông tự nhiên hơn.

Kết luận

Galaxy S20 Ultra đã nâng tầm về nhiếp ảnh điện thoại thông minh với hình ảnh cân bằng vào ban ngày, ảnh đêm tuyệt vời và hiệu suất zoom đáng kinh ngạc ở mức zoom 5X hoặc zoom 10X. Ngược lại, iPhone lại gặp phải một số vấn đề với cân bằng trắng vào ban đêm nhưng vẫn mang lại hình ảnh tuyệt vời vào ban ngày một cách dễ dàng.

Hiện tại, khách hàng có thể đặt trước Galaxy S20 Ultra với giá bán dự kiến khoảng 29,99 triệu đồng trong khi iPhone 11 Pro Max đã được lên kệ từ cuối năm ngoái với giá bán từ 33,99 triệu đồng.

