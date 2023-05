Sharp ra mắt điện thoại giá rẻ Aquos Wish 3 với vỏ nhựa tái chế

Thành viên thế hệ thứ ba của gia đình Aquos Wish có thân máy được làm bằng nhựa tái chế, và thương hiệu này cho biết việc sử dụng nhựa tái chế đã tăng lên 60% so với mức 35% trên Aquos Wish 2. Thông tin giá bán của thiết bị này vẫn chưa được đưa ra, chỉ biết rằng máy sẽ chính thức lên kệ vào tháng 7.

Điện thoại trang bị màn hình 5,7 inch độ phân giải HD+.

Về cấu hình, Aquos Wish 3 trang bị màn hình LCD 5,7 inch độ phân giải 1520 x 720 pixel (HD+) và notch hình giọt nước, kết hợp chip MediaTek Dimensity 700 cùng RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Thỏi pin dung lượng 3.730 mAh hứa hẹn cho thời lượng sử dụng ở mức vừa phải.

Chiếc điện thoại này được xếp hạng IP67 cho khả năng chống nước và bụi. Máy cũng có cảm biến vân tay, jack cắm tai nghe 3.5 mm và khe cắm thẻ nhớ microSD. Ở mặt sau chỉ có camera đơn 13 MP, trong khi camera trước 5 MP. Thiết lập camera này chỉ đơn giản là đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản của người tiêu dùng, vốn không quá bất ngờ khi xem xét đây là một chiếc điện thoại giá rẻ.

Thân máy được làm bằng nhựa tái chế.

Đáng chú ý, Aquos Wish 3 cũng hỗ trợ khả năng kết nối mạng 5G. Ngoài ra còn có các tính năng kết nối khác như Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.3 và NFC.

