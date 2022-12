Theo báo cáo mới nhất từ Bloomberg, sự hỗn loạn gần đây tại nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu, Trung Quốc sẽ khiến Apple thiếu hụt khoảng 6 triệu chiếc iPhone 14 Pro. Con số chính xác vẫn chưa được xác định và sẽ phụ thuộc vào cách Foxconn xử lý tình huống.

Nhà máy Trịnh Châu của Foxconn là cơ sở sản xuất chính cho các mẫu iPhone 14 Pro. Do dịch Covid- 19 tái bùng phát và việc xử lý chưa thoả đáng của nhà máy đã khiến một số công nhân bỏ trốn về nhà, thậm chí xô xát tại nhà máy.

Sản lượng cặp iPhone 14 Pro bị tổn hại nặng nề vì Covid- 19.

Vào đầu tháng này, Apple đã đưa ra một tuyên bố chính thức, xác nhận về việc giao hàng chậm trễ cho iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Một số nhà bán lẻ như Best Buy đã cảnh báo thiếu nguồn cung cho cặp iPhone 14 Pro. Bên cạnh đó, sản lượng iPhone 14 và iPhone 14 Plus cũng giảm 3 triệu chiếc nhưng không đáng ngại do nhu cầu của người tiêu dùng đối với những mẫu iPhone này thấp hơn.

Tại Việt Nam, tình trạng cũng không khá khẩm hơn. Cặp iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max dù đắt vẫn được fan hâm mộ tìm mua nhiều hơn bộ đôi iPhone 14 tiêu chuẩn. Nhiều phiên bản bộ nhớ của iPhone 14 Pro Max đã hết hàng tại các hệ thống bán lẻ chính hãng trong nước. Khách hàng phải đặt trước và có lẽ phải chờ khá lâu mới có thể sở hữu chúng.

