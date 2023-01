Chiếc iPhone nào đáng mua nhất cho Tết Nguyên đán?

Trong thực tế, cận Tết cũng là giai đoạn tốt để mọi người đổi smartphone mới, và iPhone của Apple luôn là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu. Chính vì điều này, nội dung bài viết gợi ý cho người dùng mẫu iPhone phù hợp nhất cho năm mới.

Giữa các tùy chọn có sẵn từ Apple

Chính sách sản phẩm của Apple khiến một số iPhone không thể mua được tại các cửa hàng của họ, bao gồm cả cửa hàng trực tuyến và thực. Điều này khiến những ai muốn mua iPhone mới thông qua Apple phải chọn một trong các mô hình hiện có sẵn trong đó.

Nếu thắc mắc tại sao mọi người phải hy sinh chọn một mẫu được bán từ chính Apple thì nguyên nhân bắt nguồn từ sự đảm bảo tuyệt vời mà Apple cung cấp cho tất cả những người mua sản phẩm trong cửa hàng của họ, chưa kể đến dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tuyệt vời của công ty.

Về cơ bản, các mẫu iPhone mà người dùng có thể mua tại Apple Store hiện nay bao gồm iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Trong các tùy chọn này, có một số thiết bị mà người dùng nên chú ý khi mua sắm.

Đối với tất cả những ai muốn chụp ảnh đẹp, lựa chọn phù hợp nhất chính là iPhone 14 Pro hoặc 14 Pro Max. Nhưng với những ai xem chụp ảnh không quá quan trọng, lựa chọn phù hợp nhất chính là iPhone 13. Cuối cùng, nếu muốn một thiết bị nhỏ gọn, iPhone 12 mini là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Từ các cửa hàng bên thứ ba

May mắn thay cho nhiều người dùng, iPhone không chỉ được bán qua Apple Store mà còn có sẵn ở các cửa hàng khác. Về cơ bản, điều đó có nghĩa người dùng có nhiều lựa chọn hơn về danh mục có sẵn khi so sánh với cửa hàng Apple. Trong trường hợp này, việc mua sắm sẽ đôi chút khác biệt.

Đầu tiên trong số các lựa chọn được ưu tiên chắc chắn là iPhone 13 Pro Max, hoặc nếu không phải là người đam mê kích thước màn hình lớn, iPhone 13 Pro cũng rất giá trị. Việc tăng giá của iPhone 14 đã khiến hai mẫu iPhone 13 Pro trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết, trên thực tế, chính vì lý do này mà Apple đã loại chúng khỏi danh mục của mình vì chúng gần như chắc chắn bán chạy hơn các mẫu mới. Về lợi ích, việc mua những mẫu iPhone này sẽ hợp lý hơn nhiều so với iPhone 14 hoặc 14 Plus.

Ngoài ra, iPhone 11 là một trong những model luôn đạt doanh số tốt cho đến ngày nay và trở thành lựa chọn đáng hấp dẫn cho những ai muốn có một chiếc iPhone giá cực rẻ. Sản phẩm sử dụng màn hình thiết kế kiểu mới mà nhiều người vô cùng yêu thích. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho biết doanh số iPhone 11 có thể sớm kết thúc khi đơn hàng tồn kho của mẫu iPhone này đang ngày càng cạn kiệt, vì vậy người dùng cần tranh thủ nhanh nhất có thể.

