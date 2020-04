Samsung giới thiệu TV QLED 8K 2020 bằng hội thảo trực tuyến

Thứ Bảy, ngày 18/04/2020 08:00 AM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Samsung đã tổ chức buổi hội thảo trực tuyến trên phạm vi toàn cầu.

Ngày 16/4, Samsung đã chính thức giới thiệu dòng TV QLED 8K thế hệ mới và công bố chiến lược sản phẩm năm 2020 qua buổi hội thảo trực tuyến toàn cầu. Các kỹ sư của Samsung đã trình diễn trực tiếp các sản phẩm nghe nhìn mới nhất của năm 2020 và trả lời các câu hỏi liên quan trong buổi hội thảo này.

Samsung cho biết, dòng TV QLED 8K được trang bị nhiều công nghệ đột phá, mang đến cho người dùng trải nghiệm xem thông minh và sống động. Kết hợp công nghệ tiên tiến và các tính năng tích hợp cho cuộc sống hiện đại, dòng QLED 8K tận dụng các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để làm cho việc thưởng thức nội dung, bên cạnh các công việc thường nhật trong gia đình, trở nên dễ dàng hơn.

Buổi họp báo trực tuyến toàn cầu.

Trong buổi hội thảo trực tuyến, các chi tiết liên quan đến tính năng chính của dòng QLED 8K 2020 được chia sẻ song song với phần trình diễn sản phẩm. Ngoài dòng QLED 8K, dòng Lifestyle TV của Samsung bao gồm The Frame, The Serif và The Sero cũng được giới thiệu.

Một số điểm nhấn của TV QLED 8K 2020:

Nâng cấp hình ảnh: Các cập nhật và nâng cấp mới nhất cho công nghệ TV QLED 8K, bao gồm phần giới thiệu ấn tượng về màn hình siêu lớn với chất lượng hình ảnh Ultra HD, cũng như cải tiến về thiết kế, nâng cấp AI, HDR, góc nhìn.

Cải tiến về công nghệ âm thanh: Các nâng cấp âm thanh mới nhất bao gồm công nghệ âm thanh vòm chuyển động theo vật thể+ (OTS+), tự động điều chỉnh âm lượng hội thoại (AVA), và Q-Symphony. Đặc biệt, Samsung giới thiệu sản phẩm mới nhất thuộc dòng sản phẩm loa thanh: Chiếc loa Q950T đã giành được giải thưởng sáng tạo tại CES 2020.

Các nâng cấp tính năng TV Thông minh: Nền tảng trí tuệ nhân tạo có khả năng học sâu, đột phá của Samsung được phát triển lên một tầm cao mới để tăng cường các tính năng TV thông minh trên dòng QLED 8K 2020, bao gồm tính năng nâng cấp hình ảnh AI (AI Upscaling), chia đôi màn hình TV (Multi View), quản gia ảo (Digital Butler), Bixby, đồng bộ hóa trợ lý giọng nói Voice Assistant, hình ảnh thích ứng (Adaptive Picture) và nhiều tính năng khác.

Trải nghiệm chơi game: Tổng quan về ngành công nghiệp game và cách dòng TV Samsung QLED 8K có thể hỗ trợ cho khách hàng yêu thích chơi game với hiệu suất được tăng cường, giúp giảm đi độ trễ đầu vào và các tính năng đồ họa chuyển động được nâng cấp.

Mở rộng dòng Lifestyle TV: Các cải tiến trên dòng Lifestyle TV đang phát triển của Samsung bao gồm các sản phẩm mới cho các dòng TV The Frame, The Serif và The Sero.

