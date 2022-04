Realme C35 giá rẻ chính thức lên kệ tại Việt Nam, camera tới 50MP

Đây là smartphone giá rẻ từng gây ấn tượng mạnh từ thời điểm ra mắt quốc tế hồi tháng 3/2022.

Realme vừa chính thức ra mắt Realme C35 phiên bản 4GB RAM và 128GB ROM tại Việt Nam. Đây là smartphone giá rẻ từng gây ấn tượng mạnh từ thời điểm ra mắt quốc tế hồi tháng 3/2022, trở thành một trong những smartphone bán chạy của hãng.

Realme C35 được trang bị bộ xử lý Unisoc T616 đạt 230,726 điểm trên AnTuTu và là điện thoại đầu tiên có công nghệ RAM động DRE. Máy có viên pin lớn 5.000mAh và sạc nhanh 18W, theo công bố của nhà sản xuất là có thể kéo dài đến 39 ngày ở chế độ chờ và đạt 50% pin khi sạc trong 49 phút.

Đặc biệt, Realme C35 là điện thoại đầu tiên có màn hình Full HD 6,6 inch toàn màn hình trên dòng C, mang đến trải nghiệm hình ảnh rõ nét hơn so với các smartphone trước kia thuộc C series. Nhờ đó, người dùng có thể tha hồ luyện phim bom tấn, chơi những tựa game "hot" như: Play Together, Among Us,…

Cụm 3 camera sau với camera chính đạt độ phân giải lên tới 50MP.

Camera chính 50MP được trang bị trên C35 không thua kém flagship chính là điểm nhấn để Gen Z sáng tạo về hình ảnh và nội dung. Cùng với đó, còn có chế độ chụp chân dung, xoá phông hay macro f/2.4 (ở khoảng cách tối đa 4cm).

Sản phẩm đã chính thức lên kệ từ ngày 20/4 với giá 4,99 triệu đồng, gồm hai tùy chọn màu sắc đen tuyền và xanh huyền ảo.

