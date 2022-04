Ra mắt Oppo A55s 5G chơi game bao mượt, giá từ 4 triệu

Thị trường vừa tiếp nhận một smartphone 5G tầm trung mới - Oppo A55s 5G. Đây thực chất là phiên bản Oppo A55 5G giá rẻ hơn.

Oppo vừa tiết lộ chiếc điện thoại thứ tư trong “gia đình” A55 - Oppo A55s 5G. Về cơ bản, chiếc smartphone 5G này khá giống với Oppo A55 5G nhưng hoàn toàn khác với Oppo A55s 5G tại Nhật Bản. Ngoài ra, Oppo A55 Series còn có phiên bản 4G - Oppo A55.

3 phiên bản màu của Oppo A55s 5G.

Oppo một lần nữa chọn chip Dimensity 700 để cung cấp sức mạnh cho điện thoại. Đây là con chip được sản xuất trên quy trình 7 nm với 2 lõi Cortex-A76 (tốc độ 2,2 GHz), 6 lõi A55 (tốc độ 2,0 GHz) và đồ hoạ GPU Mali-G57 MC2. Tất nhiên, modem 5G sub 6 là điểm nhấn quan trọng của máy so với Oppo A55 4G. Chip này cũng mạnh hơn so với Oppo A55s 5G cho Nhật Bản - sử dụng chip Snapdragon 480.

Oppo A55s 5G có hiệu năng mạnh mẽ, khả năng kết nối 5G.

Oppo A55s 5G có tuỳ chọn RAM 6/8 GB đi kèm bộ nhớ trong duy nhất 128 GB (có hỗ trợ mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ microSD). Đáng chú ý, giao diện người dùng ColorOS 11.1 có thể thêm 2 GB RAM ảo (và điện thoại chạy Android 11).

Phía trước là màn hình LCD 6,5 inch với độ phân giải HD + (tỷ lệ 20: 9) và tốc độ làm mới 60 Hz tiêu chuẩn, giống như Oppo A55 5G. Màn hình có 4.096 mức độ mờ, không tích hợp kính cường lực.

Chiếc smartphone 5G này có pin 5000 mAh.

Màn hình cũng có chi tiết “đục lỗ” cho camera selfie chứa cảm biến 8 MP. Ở mặt sau là ba camera: camera chính 13 MP, camera chụp cận - macro 2 MP (khoảng cách lấy nét 4 cm) và cảm biến độ sâu 2 MP.

Điện thoại đáp ứng tốt các nhiệm vụ cơ bản.

Tương tự với pin - cả ba phiên bản Oppo A55 đều có pin 5.000 mAh nhưng những chiếc smartphone 5G không có sạc nhanh (chiếc 4G sạc ở công suất 18W). Hộp bán lẻ bao gồm: bộ sạc, cáp USB A - C, ốp bảo vệ và sách hướng dẫn sử dụng. Riêng chiếc Oppo A55s 5G tại Nhật Bản có pin 4.000 mAh nhỏ hơn.

Các sản phẩm và phụ kiện đi kèm trong hộp bán lẻ.

Oppo A55s 5G đã cho đặt hàng trước tại Trung Quốc, dự kiến “lên kệ” vào ngày 25/4 (thứ Hai tuần tới). Phiên bản RAM 6/ ROM 128 GB có giá 1.100 Nhân dân tệ (175 USD – 4 triệu đồng), bản RAM 8 GB có giá 1.200 Nhân dân tệ (190 USD – 4,35 triệu đồng). Sản phẩm sẽ có ba màu - Xanh lam, Vàng và Đen. Hiện vẫn chưa rõ khi nào thiết bị sẽ hạ cánh tại Việt Nam.

