Những sản phẩm “cộp mác” Táo Khuyết giảm đậm dịp 2/9

Giống như các thương hiệu khác, các sản phẩm của "Nhà Táo" cũng đang được các hãng bán lẻ giảm giá mạnh mẽ. Do đó, các fan hâm mộ có thể tranh thủ thời gian này để sở hữu chúng.

Dưới đây là 4 thiết bị của Apple đang được giảm giá mạnh nhất dịp 2/9 năm nay.

1. MacBook Air M1 2020

Chiếc MacBook năm 2020 vẫn được iFan đánh giá cao vì là sản phẩm đầu tiên tích hợp dòng chip do chính Apple thiết kế và sản xuất. Hiện tại, hiệu suất của chip M1 vẫn rất ổn. Mức giá sau giảm của chiếc máy tính xách tay này cũng giúp chúng trở thành 1 lựa chọn siêu tiết kiệm cho các iFan.

Sở hữu màn hình 13,3 inch, laptop khá gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển. Thêm vào đó, tuổi thọ pin của máy cũng được đánh giá cao, thoải mái sử dụng cả ngày. Cuối cùng, tính năng bảo mật vân tay được tích hợp bên trong MacBook sẽ giúp người dùng bảo vệ dữ liệu cá nhân tốt hơn.

2. Cục sạc Type C cho iPhone

Đây là phụ kiện không thể thiếu cho những chủ nhân iPhone. Mức giá sau giảm của phụ kiện này khiến nhiều người dùng bị thu hút. Với cục sạc 20W, iPhone có thể sạc nhanh hơn, rút ngắn thời gian đáng kể.

Mặc dù có giá cao so với các bộ sạc của bên thứ 3 nhưng do là sản phẩm chính hãng nên phụ kiện sẽ có độ bền cao hơn, bảo vệ iPhone tốt hơn. Đầu ra của phụ kiện này là cổng Type C nên có thể thoải mái kết nối và sạc pin cho các thiết bị điện tử khác tương thích, ví dụ như iPad.

3. iPhone 11

Từng là chiếc iPhone "quốc dân", iPhone 11 đã giảm giá xuống khá thấp, chưa tới 11 triệu đồng. Và mặc dù chỉ hỗ trợ cập nhật phần mềm trong khoảng hơn 1 năm tới nhưng đây vẫn là sản phẩm có giá phải chăng nhất hiện tại trong dòng iPhone.

Về tổng thể, máy khá giống iPhone 12 kế nhiệm nhưng có các cạnh bo tròn mềm mại hơn. Đồng thời, chip xử lý A13 Bionic cũng có hiệu năng khá ổn, có thể xử lý tốt các nhiệm vụ thông thường và các game tầm trung. Tất nhiên, thời lượng pin của sản phẩm không quá lâu, nếu không chơi game hoặc dùng ứng dụng nặng, điện thoại có thể trụ được cả ngày.

4. Apple Watch SE 2

Chiếc đồng hồ Apple Watch SE 2 mới được ra mắt vào năm ngoái cùng dòng Apple Watch Series 8 2022 với chung chip xử lý S9. Tuy nhiên, sản phẩm có giá bán phải chăng hơn, phù hợp với túi tiền của nhiều người.

Dù có giá phải chăng nhưng đồng hồ lại có thời lượng khá ổn, có thể dùng tới 1,5 ngày. Thêm nữa, đồng hồ còn có nhiều tính năng cao cấp: đo nhịp tim, theo dõi giấc ngủ, đo lượng calo, theo dõi mức độ stress, đếm số bước chân,... giúp chủ nhân theo dõi sức khỏe và điều chỉnh chế độ luyện tập tốt hơn.

