Những sai lầm không chỉ làm hỏng quần áo mà còn làm hỏng máy giặt

Chủ Nhật, ngày 15/05/2022 06:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Với nhiều người, việc sử dụng máy giặt có thể là hành động đơn giản: bỏ quần áo vào, cho bột giặt hoặc nước giặt, chọn chế độ phù hợp và nhấn khởi động.

Nhưng trên thực tế đó là một quan niệm sai lầm lớn. Máy giặt khá thất thường và bột giặt được chọn sai hoặc không đúng liều lượng có thể gây ra một loạt rắc rối không mong muốn, từ quần áo bị hỏng đến việc phải gọi dịch vụ sửa chữa.

Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà hầu hết mỗi chúng ta mắc phải mà không hề đoán biết về những hậu quả tiêu cực lâu dài.

Sử dụng viên giặt cho tải nhẹ

Viên giặt chiếm vị trí đầu tiên về sự tiện lợi. Chúng dễ sử dụng và bảo quản, bao gồm một điều lượng chất tẩy giặt được đo lường hoàn hảo. Tuy nhiên nó lại mang đến một số nhược điểm đáng kể. Một viên giặt được thiết kế cho ít nhất một tải trọng trung bình của máy giặt. Điều đó có nghĩa là khi sử dụng nó cho tải nhẹ, chúng sẽ tạo ra tác dụng phụ của chất tẩy hóa học lên quần áo và máy giặt, tạo cặn dư thừa bên trong thùng máy và làm hỏng máy bơm cũng như động cơ.

Quên cho không khí vào máy

Khi đóng cửa máy giặt ngay sau khi lấy quần áo ra ngoài, chúng ta sẽ để máy ở trạng thái tăng độ ẩm. Điều này tạo ra một môi trường hoàn hảo cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Vì vậy, tốt hơn hết người dùng nên để yên trong 15-20 phút, hoặc thậm chí giúp khô nhanh hơn bằng cách lau bề mặt bằng vải sau khi giặt.

Sử dụng chất giặt tẩy dạng bột thay vì dạng lỏng

Cần thừa nhận rằng bột giặt rất phù hợp để loại bỏ các vết bẩn cứng, đó là lý do tại sao việc sử dụng nó trong một số trường hợp là khá hợp lý. Tuy nhiên, trong các trường hợp khác, nước giặt lại mang lợi ích. Trước hết, việc sơ chế vết bẩn sẽ tốt hơn. Thứ hai, nó để lại ít dấu vết hơn trên quần áo. Và thứ ba, nó an toàn hơn cho máy giặt nhờ đặc tính hòa tan tốt hơn so với bột giặt có thể làm tắc nghẽn hệ thống.

Thêm bột giặt ngay trên quần áo

Thêm bột giặt ngay trên quần áo là một ý kiến ​​tồi vì 2 lý do. Thứ nhất, máy giặt được thiết kế theo một cách nhất định, đó là giải phóng chất giặt tẩy vào đúng thời điểm, và khi trình tự này bị phá vỡ, nó có thể không hòa tan hoàn toàn. Điều đó dẫn đến sai lầm thứ hai: bột giặt có thể vẫn còn trên quần áo và để lại các vết bẩn cũng như sọc trắng trên quần áo.

Tích cực sử dụng nước xả vải

Ưu điểm của việc sử dụng nước xả vải là tạo mùi thơm và độ mềm mại cho quần áo. Tuy nhiên đó là nơi các lợi ích biến mất. Về mặt kỹ thuật, nước xả vải không góp phần làm sạch quần áo tốt hơn mà ngược lại, nó đang sử dụng biện pháp hóa dầu để hỗ trợ làm thơm quần áo. Hơn nữa, máy giặt cũng bị bẩn. Nước xả vải có thể góp phần vào sự phát triển của nấm mốc và làm tắc nghẽn máy giặt cũng như đường ống.

Sử dụng bột giặt không đủ

Như đã nói về hậu quả của việc sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa trong phần viên giặt, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sử dụng lượng nhỏ bột giặt sẽ tốt cho quần áo. Ngược lại, điều này sẽ khiến bột giặt không đủ làm sạch quần áo. Làm điều này thường xuyên hơn sẽ làm giảm tuổi thọ của máy giặt.

Không loại bỏ lông trên quần áo trước khi giặt

Nếu có động vật trong nhà, việc quần áo thường dính đầy lông là điều hoàn toàn tự nhiên, nhưng không nên cho chúng vào máy giặt theo cách này vì có thể làm hỏng máy giặt. Nguyên nhân vì lông thú bị tích tụ thành cục trong khi giặt, có thể làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước và thậm chí cả động cơ, cuối cùng khiến nó bị vỡ.

Do đó, tốt hơn hết là người dùng nên dành vài phút để làm sạch quần áo bằng cây lăn dính bụi trước khi giặt để tránh những rắc rối và chi phí liên quan đến việc sửa chữa.

Cho quần áo ướt vào máy giặt

Độ ẩm tạo ra một môi trường hoàn hảo cho nấm mốc phát triển, đó là lý do tại sao người dùng nên tránh để đồ ướt vào máy giặt hoặc để quá lâu trong máy giặt trước một chu kỳ giặt khác. Vì vậy, hãy tranh thủ thời gian để treo và làm khô chúng ngay khi có thể. Điều đó giúp quần áo sinh ra những mùi khó chịu và thậm chí làm cho tình trạng quần áo trở nên tồi tệ hơn.

Quên quả bóng len để làm khô và làm mềm vải

Nước xả vải rất phổ biến và đó là lý do tại sao nhiều người sử dụng chúng, trong khi chỉ một số ít biết về sự tồn tại của quả bóng len. Điều này khá bất công vì quả bóng len thực sự không mang bất kỳ nhược điểm nào như tắc máy giặt, gây dị ứng do nước hoa hay giảm khả năng thấm hút mà nước xả vải có. Một quả bóng len chất lượng tốt làm khô và làm mềm cho quần áo, có thể phục vụ trong 1.000 chu kỳ giặt.

