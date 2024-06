Những lo ngại khi màn hình Galaxy Z Fold thường xuyên bị hỏng

Điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold của Samsung đã đi được một chặng đường dài kể từ khi phát hành lần đầu tiên. Nhưng một số lượng đáng kể chủ sở hữu Galaxy Z Fold đã báo cáo về các vết nứt, đường và chết pixel xuất hiện trên màn hình mà không có lý do rõ ràng, đặc biệt khi nhiều thiết bị đã hết thời hạn bảo hành.

Chiếc Galaxy Z Fold 3 do người dùng u/Snoo_23916 chia sẻ trên Reddit.

Các diễn đàn cộng đồng của Samsung, Twitter và Reddit tràn ngập câu chuyện người dùng gặp sự cố với màn hình trên Galaxy Z Fold 3 cũng như Z Fold 4, từ các vết nứt hình thành không rõ nguyên nhân cho đến những đường đen dày xuất hiện ở nếp gấp và dần nổi rõ hơn. Hầu như tất cả người dùng đều cho biết những sự cố này không phải do vô tình làm rơi, hư hỏng do va đập hoặc do dùng lực nhấn quá mạnh.

Trong tuyên bố khi ra mắt, Samsung cho biết Galaxy Z Fold 3 có thể gập 200.000 lần, tương đương 100 lần mỗi ngày trong 5 năm. Nhưng nhiều chủ sở hữu cho rằng điều này không chính xác. PhoneArena ghi nhận một Redditor nói rằng người này chỉ mở điện thoại khoảng 2-3 lần mỗi ngày nhưng chiếc điện thoại của mình bị nứt dọc theo nếp gấp ở giữa sau 15 tháng sử dụng cẩn thận. Một người khác cũng gặp vấn đề tương tự cho biết Samsung yêu cầu đến 800 USD (20,35 triệu đồng) cho việc sửa chữa ngoài bảo hành.

Chiếc Galaxy Z Fold 3 của người dùng Mizderrung trên Reddit.

Ngay cả những chiếc điện thoại còn thời hạn bảo hành cũng có thể khiến người dùng phải trả phí nếu Samsung cho rằng đó không phải là do lỗi phần mềm hoặc phần cứng. Một người cho biết chiếc Galaxy Z Fold 3 của họ đã xuất hiện một vết nứt ở màn hình gập chỉ sau 3 tháng, nhưng Samsung yêu cầu 700 USD (17,8 triệu đồng) để sửa chữa nó vì công ty tuyên bố đã tìm thấy điểm va chạm và điểm ảnh chết do rơi, điều mà chủ sở hữu khẳng định chưa bao giờ xảy ra.

Thậm chí chiếc Galaxy Z Fold 4 vẫn còn khá mới cũng gặp vấn đề tương tự. Được đăng trên Reddit, người dùng u/Merzo1290 đã chia sẻ hình ảnh chiếc Galaxy Z Fold 4 hoàn toàn mới của mình đã bị hỏng chỉ 5 giờ sau khi sử dụng. Theo người đăng, bản thân mới chỉ mở Galaxy Z Fold 4 một lần, nghe thấy tiếng tách và nhìn thấy một vết nứt nghiêm trọng ngay giữa bản lề.

Mới như Galaxy Z Fold 4 của người dùng merzo1290 trên Reddit cũng không thoát khỏi vấn đề

Vấn đề này sau đó được xác định dường như liên quan đến UTG (kính siêu mỏng) bị lỗi, điều tương tự với những chiếc Galaxy Z Fold 2 và Z Fold 3 trước đây. Dựa trên một thăm dò trước đây trên subreddit Galaxy Fold cho thấy sự cố ảnh hưởng đến khoảng gần 5% thiết bị. Ngay cả khi đó là một phần nhỏ trong số những sự cố mà người dùng gặp phải với thiết bị nhưng điều đó có nghĩa là mở một thiết bị mới đắt tiền và phát hiện thiết bị bị hỏng không phải là điều không thể.

Trong thực tế, nhiều người đánh giá ban đầu về sản phẩm đã phát hiện ra vấn đề về màn hình trên Galaxy Fold đầu tiên trước khi ra mắt, buộc Samsung phải trì hoãn việc phát hành hàng tháng. Mặc dù ngày nay các thiết bị màn hình gập bền hơn nhiều nhưng chúng vẫn đắt hơn nhiều so với smartphone tiêu chuẩn, vì vậy việc một thiết bị có giá gần 50 triệu đồng bị hỏng mà không có lý do rõ ràng trong khoảng 1 năm sau khi mua là điều không thể chấp nhận được.

