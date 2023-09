Nhiều iFan Việt bất ngờ "quay xe" khi mua iPhone 15 Pro Max

Sau khi mở bán iPhone 15 series ngay thời khắc 0h ngày 29/9, các cửa hàng bán lẻ của Apple (AAR) tại Việt Nam đã chính thức cho lên kệ tất cả các sản phẩm thuộc dòng máy này để khách hàng mua trực tiếp.

iPhone 15 Pro Max màu titan tự nhiên.

Theo thông tin từ các AAR, mỗi model thuộc iPhone 15 series có lượng hàng về khác nhau phù hợp với thị hiếu của người dùng. Chẳng hạn tại Di Động Việt, sau 24 giờ mở bán, hệ thống này đã trao khoảng 2.000 máy cho khách hàng. Trong đó, iPhone 15 Pro Max tiếp tục chiếm tỉ lệ mua cao nhất (hơn 80%), iPhone 15 Pro chiếm khoảng 15%, iPhone 15 chiếm hơn 3% và còn lại là iPhone 15 Plus (2%).

Chia sẻ thêm về sức mua iPhone 15, đại diện Di Động Việt cho biết: “Sức hút của iPhone 15 series đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mà ngày càng thu hút nhiều khách hàng quan tâm, đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm nay khi nguồn hàng dần ổn định. Chúng tôi kỳ vọng iPhone 15 sẽ khiến thị trường sôi động trở lại sau một thời gian dài ảm đạm, với sức mua tăng gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm”.

Còn tại CellphoneS, toàn hệ thống đã mở bán 1.500 máy sau khoảng 2,5 giờ kể từ 6h sáng 29/9, còn tính cả ngày 29/9 là giao 4.000 máy cho khách hàng. Phần lớn khách hàng nhận máy trong ngày 29/9 là khách đã đặt hàng trong 10.000 đơn hàng mà CellphoneS nhận được. Với khách mua lẻ mà không đặt trước, họ chỉ có thể mua một số bản có dư hàng.

"Năm nay CellphoneS chỉ nhận đơn hàng theo hàng hoá đã được phân bổ từ hãng nên đảm bảo việc trả hàng đầy đủ cho khách hàng đã đặt trước. Ngoài ra, nhiều bản cũng đang mở bán lẻ để khách có thể mua được ngay, như iPhone 15, iPhone 15 Plus hay iPhone 15 Pro Max một số màu khác titan", đại diện CellphoneS thông tin.

Một điều bất ngờ trong ngày đầu tiên là tỉ lệ UB (tỉ lệ bật máy, đo bằng số máy bán ra/tổng tồn kho) cao nhất thuộc về iPhone 15 Plus thay vì iPhone 15 Pro Max. Giải thích điều này, CellphoneS nhận định: iPhone 15 Plus năm nay đã có những cải tiến đáng kể về màn hình, camera, cảm giác cầm nắm so với thế hệ tiền nhiệm. Ngoài ra, lượng hàng iPhone 15 Plus về giai đoạn đầu là rất khiêm tốn.

"Nhiều khách hàng đặt cọc bản titan tự nhiên đã bất ngờ "quay xe", chọn sang phiên bản titan đen hoặc titan xanh khi trải nghiệm thực tế trọn bộ iPhone 15 seris tại cửa hàng. Người dùng cho biết, họ hài lòng với màu titan tự nhiên nhưng khá bất ngờ khi nhìn thấy titan đen hoặc titan xanh ngoài thực tế", đại diện Cellphones chia sẻ.

