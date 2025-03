Người dùng đã mất lòng tin với smartphone Samsung ra sao?

Tuy nhiên, với bản cập nhật One UI 7, công ty dường như đã đánh mất tính nhất quán mà phần mềm của mình từng nổi bật. Sự chậm trễ và giao tiếp kém đã khiến người dùng thất vọng, đặc biệt là khi họ mong đợi những cải tiến kịp thời từ một thương hiệu lớn như Samsung. Kết quả là niềm tin của người dùng với các mẫu smartphone của Samsung đang kém đi rất nhiều và có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong tương lai của công ty.

Niềm tin của người dùng với smartphone Samsung đang thấp hơn bao giờ hết.

Thử thách sức chịu đựng của người dùng

Samsung đã chứng minh mình là một trong những nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) nhanh nhất trong việc phát hành các bản cập nhật Android lớn suốt những năm qua. Chẳng hạn, One UI 6 đã được triển khai cho dòng Galaxy S23 vào ngày 30/10/2023, chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi Android 14 ra mắt. Do đó, kỳ vọng rất cao cho One UI 7 sẽ tuân theo mốc thời gian tương tự. Tuy nhiên, bản beta ban đầu dự kiến vào tháng 10 đã bị trì hoãn đến ngày 5/12/2024, chậm hơn gần 2 tháng so với kế hoạch.

Sau đó, Samsung đã phát hành ba bản cập nhật beta bổ sung cho dòng Galaxy S24 vào tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Tuy nhiên, phải đến ngày 7/3, tức 5 tháng sau khi Android 15 được phát hành, Samsung mới chính thức mở bản beta One UI 7 cho người dùng Galaxy Z Fold 6 và Flip 6. Hiện tại, bản dựng One UI 7 ổn định chỉ khả dụng trên dòng Galaxy S25 và các thiết bị dòng A mới nhất, trong khi chủ sở hữu Galaxy S24 và các mẫu cũ hơn vẫn chưa có thông tin về thời gian cập nhật cụ thể.

Galaxy S25 là dòng duy nhất nhận được One UI 7 chính thức lúc này.

Để giải thích cho sự chậm trễ này, Sally Hyesoon Jeong, Phó chủ tịch điều hành kiêm trưởng nhóm R&D của Samsung, cho biết công ty có tham vọng lớn hơn với One UI 7. Jeong nhấn mạnh rằng Samsung đang hướng tới việc tạo ra “bước đột phá lớn” với bản cập nhật này, một mục tiêu đòi hỏi quá trình lập kế hoạch kéo dài từ 2 đến 3 năm trước khi dự án bắt đầu. Tuy nhiên, lời giải thích này không đủ để xoa dịu người dùng, đặc biệt khi không có lịch trình triển khai rõ ràng.

Danh tiếng bao năm có thể đổ vỡ trong phút chốc

Samsung đã xây dựng được danh tiếng là một trong những OEM Android đáng tin cậy nhất về các bản cập nhật. Đặc biệt, lời hứa gần đây về 7 năm hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị hàng đầu đã giúp họ vượt lên trên nhiều đối thủ. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc phát hành One UI 7 có thể làm suy yếu lòng tin của người dùng. Đối với nhiều người, khả năng cập nhật phần mềm nhanh chóng và đáng tin cậy là lý do chính để chọn thiết bị Samsung.

One UI 7 chậm trễ ra mắt trong khi Android 16 đã chuẩn bị xuất hiện.

Để lấy lại lòng tin của người dùng, Samsung cần cung cấp thông tin minh bạch và mốc thời gian rõ ràng cho việc triển khai One UI 7. Theo báo cáo, bản cập nhật ổn định cho dòng Galaxy S24 có thể không ra mắt cho đến tháng 4 hoặc tháng 5/2025, tức 7 tháng sau khi Android 15 được phát hành. Thậm chí, vẫn chưa có thông tin về thời điểm người dùng các thiết bị cũ hơn như Galaxy S23 và S22 sẽ nhận được bản cập nhật.

Trong khi đó, Google đã đẩy nhanh quá trình triển khai Android 16 mà công ty dự kiến ra mắt ban đầu vào tháng 6. Điều này có thể khiến Samsung chậm hơn 2 phiên bản hệ điều hành trước khi phát hành One UI 7. Để duy trì lòng tin của người dùng, Samsung cần một chiến lược cập nhật minh bạch hơn, bao gồm lộ trình công khai và truyền thông rõ ràng. Nếu không, công ty có thể mất đi lòng tin mà họ đã nỗ lực xây dựng trong hệ sinh thái Android suốt nhiều năm qua.