Nên mua máy tính bảng mới có kết nối di động hay chỉ Wi-Fi?

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà người dùng chọn cho mình phiên bản phù hợp, đặc biệt khi bản chỉ có Wi-Fi có giá thấp hơn nhiều. Vậy đâu là lựa chọn tốt nhất? Hãy cùng phân tích những đặc điểm dưới đây để người dùng có được quyết định phù hợp cho mình.

Nhiều người sẽ đắn đo trong việc mua giữa bản dữ liệu di động hay Wi-Fi khi chọn máy tính bảng.

Khả năng kết nối

Máy tính bảng chỉ có Wi-Fi cho phép người dùng kết nối internet qua mạng Wi-Fi, trong khi máy tính bảng di động hỗ trợ cả kết nối di động và Wi-Fi. Điều này có nghĩa là với máy tính bảng di động, người dùng có thể sử dụng Wi-Fi tại nhà và chuyển sang dữ liệu di động khi cần thiết. Hiệu suất di động thường nhanh hơn ở các thành phố lớn nhưng có thể không ổn định ở vùng nông thôn. Nếu cần kết nối dữ liệu khẩn cấp, điện thoại của người dùng có thể giúp giải quyết vấn đề nhưng không phải tất cả các gói dữ liệu đều hỗ trợ tính năng chia sẻ kết nối.

Giá bán

Giá bán là yếu tố quan trọng khi lựa chọn giữa hai loại máy tính bảng. Việc thêm kết nối di động thường làm tăng giá sản phẩm. Chẳng hạn, mẫu iPad Pro M4 11 inch hỗ trợ 5G có giá cao hơn khoảng 4,8 triệu so với phiên bản chỉ có Wi-Fi. Nếu ngân sách hạn chế, người dùng nên cân nhắc giữa việc mua biến thể có dữ liệu di động hoặc mẫu Wi-Fi với thông số kỹ thuật cao hơn.

Chi phí cho các gói cước 5G không phải là rẻ.

Chi phí dữ liệu di động

Ngoài giá mua ban đầu, người dùng cũng cần xem xét chi phí dữ liệu di động. Các gói dữ liệu thường có giá cao và giới hạn sử dụng nghiêm ngặt. Người dùng có thể phải trả tới thêm hàng trăm nghìn đồng mỗi tháng để có một vài GB mỗi ngày, điều này có thể khiến tổng chi phí cho máy tính bảng hỗ trợ dữ liệu di động cao hơn nhiều so với mẫu chỉ có Wi-Fi.

Sự tiện lợi

Máy tính bảng hỗ trợ dữ liệu di động mang lại sự tiện lợi khi người dùng có thể kết nối ở bất cứ đâu có sóng mạng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên truy cập Wi-Fi tại nhà, văn phòng hay quán cà phê, người dùng có thể không cần kết nối di động thường xuyên như những gì mình nghĩ.

Máy tính bảng hỗ trợ dữ liệu di động mang đến sự tiện lợi cao.

Thời lượng pin

Máy tính bảng di động tiêu tốn nhiều năng lượng hơn khi sử dụng dữ liệu di động, dẫn đến thời lượng pin ngắn hơn so với phiên bản chỉ có Wi-Fi. Tuy nhiên, sự khác biệt này có thể không đáng kể nếu người dùng sạc máy tính bảng thường xuyên.

Bảo mật

Kết nối di động an toàn hơn so với Wi-Fi công cộng, nơi có nhiều rủi ro về bảo mật. Nếu thường xuyên truy cập thông tin nhạy cảm, phiên bản hỗ trợ dữ liệu di động có thể là lựa chọn an toàn hơn.

Mức độ bảo mật của mạng di động vẫn cao hơn so với Wi-Fi.