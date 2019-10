Motorola ra mắt smartphone 3 mắt, chụp macro, giá chỉ 3,25 triệu đồng

Thứ Năm, ngày 10/10/2019 10:00 AM (GMT+7)

Đúng như tên gọi, sản phẩm đi kèm máy ảnh hỗ trợ chụp cận cảnh để mang đến trải nghiệm này trên một phân khúc phổ thông.

Điện thoại Motorola Sự kiện:

Mặc dù hầu hết các thành viên trong gia đình One của Motorola được tạo ra nhằm đến phân khúc tầm trung thì Motorola One Macro lại là một sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông. Máy có camera macro có thể lấy nét gần 2 cm và sử dụng cảm biến 2 MP với kích thước điểm ảnh 1.75 µm. Khi định khung hình cho một bức ảnh macro, người dùng hãy nhớ đặt điện thoại rất gần với cảnh để có hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn mà không cần phần mềm xử lý hình ảnh.

Đối với những bức ảnh thông thường, điện thoại có camera chính 13 MP (ống kính f/2.0, kích thước điểm ảnh 1.12 µm), có thể quay video 1080p ở tốc độ 60fps (và 120fps cho slo-mo), cùng hệ thống Laser AF để giúp lấy nét.

Ngoài ra, máy còn đi kèm cảm biến độ sâu 2 MP cho phép chụp ảnh chân dung tốt hơn. Tuy không có ống kính tele nhưng chế độ Hi-Res Zoom xếp chồng nhiều khung hình giúp cải thiện chất lượng zoom kỹ thuật số.

Motorola One Macro có màn hình LCD 6,2 inch độ phân giải 720 x 1.520 pixel và tỷ lệ khung hình 19,5:9. Máy chứa camera selfie 8 MP (ống kính f/2.2, kích thước điểm ảnh1.12 µm) đặt bên trong một notch hình giọt nước.

Điện thoại được trang bị chip MediaTek Helio P70 có hiệu năng gần với Snapdragon 675 (được sử dụng trên One Zoom và One Action) nhờ 4 lõi Cortex-A73 (và 4 lõi Cortex-A53) kết hợp Mali-GPU G73 MP3. One Macro được cấu hình với RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB, cho phép người dùng có thể mở rộng qua khe cắm thẻ lai.

Mặc dù có tên là One nhưng đây không phải là điện thoại Android One mà thay vào đó nó chạy một phiên bản tinh chỉnh của Android 9 Pie. Điện thoại hứa hẹn cập nhật lên Android 10 trong năm nay và 2 năm vá lỗi bảo mật.

Bên trong điện thoại còn đi kèm pin 4.000 mAh và hỗ trợ sạc qua USB-C ở mức tối đa 10W (bộ sạc 10W đi kèm trong hộp). Motorola tuyên bố pin của máy có thể kéo dài 2 ngày cho nhu cầu sử dụng thông thường. Người dùng cũng nhận được jack âm thanh 3.5 mm.

Motorola One Macro sẽ lên kệ lần đầu tiên tại Ấn Độ vào ngày 12/10 với giá 140 USD (3,25 triệu đồng), nhưng hiện tại chỉ có bản 4/64 GB trong màu Space Blue. Người dùng châu Âu, châu Mỹ Latinh và Mỹ sẽ phải chờ tiếp cận sản phẩm từ sau ngày 24/10.