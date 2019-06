Lộ diện chiếc smartphone 4 camera đầu tiên của Motorola

Thứ Năm, ngày 20/06/2019 13:30 PM (GMT+7)

Slashleaks đã cho chúng ta một cái nhìn khác về những gì có thể là Motorola One Pro trong tương lai.

Motorola One Pro được cho là phiên bản cao cấp hơn trong gia đình Motorola One, bên cạnh các thành viên Vision và Action. Nhìn vào bản dựng, Motorola One Pro có ba màu: tím đậm, đen và đồng tối. Điện thoại cũng được báo cáo có jack cắm tai nghe gắn phía dưới, một notch màn hình kiểu hạt mưa nhỏ và viền mỏng.

Hai màu sắc sẽ đến với Motorola One Pro.

Đáng chú ý nhất là thiết lập 4 camera phía sau với một phần lồi camera dường như khá lớn. Camera chính có vẻ là cảm biến 48 MP. Nhãn hiệu IOS kép dường như cho thấy ít nhất 2 camera sau hỗ trợ chức năng chống rung quang học.

Cũng theo báo cáo thì Motorola One Pro sẽ được trang bị màn hình 6,2 inch.

Sự vắng mặt của cảm biến vân tay gắn bên hoặc phía sau cho thấy nhiều khả năng điện thoại sẽ đi kèm hệ thống máy quét dấu vân tay trong màn hình.

Có một chi tiết rất đáng chú ý khác đó là sự vắng mặt của thương hiệu Android One. Các thành viên dòng Motorola One đều có phần mềm Android One và nhãn hiệu trên thân điện thoại. Có lẽ Motorola sẽ lựa chọn phiên bản Android tùy biến riêng cho phiên bản One Pro.

Không có nhiều thông tin khác về điện thoại, mặc dù biệt danh Pro có thể chỉ ra rằng máy sẽ đi kèm các thông số kỹ thuật cao cấp. Cũng không biết khi nào One Pro sẽ được ra mắt, mặc dù một thông báo có thể sẽ đến từ Google.