Màn hình iPhone 13 dính lỗi, Apple buộc dừng hợp tác với nhà sản xuất này

Thứ Tư, ngày 04/05/2022 16:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Những thay đổi không hiệu quả trong thiết kế màn hình của iPhone 13 buộc Apple phải tạm dừng các đơn đặt hàng từ BOE.

Đối mặt với tình trạng thiếu linh kiện khét tiếng của ngành do những rối loạn từ chuỗi cung ứng, một trong những nhà cung cấp màn hình OLED của Apple - BOE đã quyết định thay đổi thiết kế màn hình theo ý mình để tiếp tục “cuộc chơi”.

BOE từng bước phát triển chuỗi cung ứng màn hình của iPhone bằng cách cung cấp màn hình OLED thay thế để sửa chữa. Sau đó, hãng này đã lấn sân sang chuỗi cung ứng màn hình iPhone 12 và iPhone 13, cho đến khi được giao nhiệm vụ cung cấp 40 triệu màn hình cho Apple trong năm nay.

iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max.

Giờ đây, công ty sẽ cung cấp một phần nhỏ trong số màn hình cho iPhone vì Apple đã tạm dừng các đơn đặt hàng từ BOEvào tháng Hai. Nguyên nhân được xác định là do sự thay đổi thiết kế màn hình OLED của iPhone mà BOE tự quyết định thực hiện khi hãng này phải đối mặt với tình trạng khan hiếm linh kiện IC điều khiển màn hình (DDI).

Nhà sản xuất màn hình đã thay đổi một chút thiết kế của trình điều khiển màn hình "để làm cho chiều rộng mạch TFT (Thin Film Transistor – bóng bán dẫn dạng phim mỏng) của màn hình rộng hơn một chút" để đáp ứng đủ các đơn đặt hàng sản xuất màn hình iPhone 13 của mình.

Apple đã nắm bắt được những thay đổi này và bắt đầu giảm thị phần của BOE trong chuỗi cung ứng màn hình của mình, chuyển hướng các thành phần DDI cho LG.

Chính bằng sáng chế của Samsung Display có thể là lý do khác khiến BOE bị thay thế. Trước đó, đã có báo cáo cho thấy Samsung đã thông báo cho Apple về việc BOE đang vi phạm bằng sáng chế OLED điện cực cảm ứng và cấu trúc pixel của mình.

Do đó, BOE sẽ phải vật lộn với mục tiêu sản xuất màn hình iPhone trong năm nay và lùi kế hoạch lấn sân sang chuỗi cung ứng màn hình iPhone 15 Pro series.

Apple đang “thoát khỏi” Samsung bằng cách nào?

Kể từ iPhone 11, Apple đã cố gắng tách khỏi Samsung bằng cách thăm dò LG và BOE nhưng sản lượng của 2 hãng này chỉ đủ cho các lô hàng nhỏ hoặc bộ phận sửa chữa. Vì vậy, Samsung lại chiếm được phần lớn đơn đặt hàng cung cấp màn hình OLED cho iPhone.

Kịch tính xảy ra ngay khi màn hình OLED mà Samsung áp dụng trên iPhone của Apple xuất hiện sự cố. Vào năm ngoái, LG đã tăng gấp đôi sản lượng màn hình OLED cho Apple, thậm chí nhà cung cấp BOE cũng giành được thị phần ít ỏi.

iPhone 13 và iPhone 12.

Apple cần thêm khoảng 50% màn hình OLED cho iPhone vào năm ngoái so với năm 2020. Trong số đó, chỉ khoảng 65% là do Samsung sản xuất, giảm mạnh so với mức 78% của năm trước đó. Phần còn lại đến từ LG và BOE, riêng LG chiếm khoảng 50 triệu chiếc - gấp đôi con số 25 triệu chiếc được hãng cung cấp vào năm 2020.

Vào năm 2021, với dòng iPhone 13 và iPhone 12, tỷ lệ sử dụng màn hình của Samsung ngày càng giảm xuống. Và xu hướng đó sẽ còn tăng lên trong tương lai.

Bất chấp các vấn đề về nguồn cung cấp linh kiện, thiết kế lại màn hình hay những lo lắng về bằng sáng chế của Samsung, Apple vẫn đang nỗ lực thoát khỏi sự độc quyền của "đối thủ truyền kiếp", nỗ lực đa dạng hoá các nhà cung cấp màn hình cho iPhone.

Nguồn: http://danviet.vn/man-hinh-iphone-13-dinh-loi-apple-buoc-dung-hop-tac-voi-nha-san-xuat-nay-50202...Nguồn: http://danviet.vn/man-hinh-iphone-13-dinh-loi-apple-buoc-dung-hop-tac-voi-nha-san-xuat-nay-50202245162918699.htm