Giá iPhone 7 Plus mới nhất, có đáng mua ở thời điểm hiện tại?

Thứ Ba, ngày 03/05/2022 08:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Dù Apple đã ra mắt đến dòng iPhone 13, nhưng sức hấp dẫn của iPhone 7 Plus ở thời điểm hiện tại vẫn không thể bàn cãi. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin về giá iphone 7 Plus cập nhật tháng 04/2022.

iPhone 7 Plus chính thức được giới thiệu đến người dùng toàn thế giới từ 09/2016 với giá iPhone 7 Plus ban đầu từ $769 cho bản cấu hình thấp nhất. Với 3 tùy chọn dung lượng bộ nhớ cùng 5 phiên bản màu sắc khác nhau phù hợp với cá tính của từng người dùng: đen, đen bóng, vàng, vàng hồng và bạc.

Giá iPhone 7 plus ban đầu từ $769 cho bản cấu hình thấp nhất

Giá iPhone 7 Plus cập nhật tháng 04/2022

Trải qua gần 6 năm ra mắt, giá iPhone 7 Plus đã thay đổi rất nhiều để nhường chỗ cho các phiên bản sau. Vậy giá iPhone 7 Plus là bao nhiêu? Tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

1. Giá iPhone 7 Plus ở thời điểm ra mắt

Tại thời điểm ra mắt, iPhone 7 thực sự đã gây ra sự bùng nổ trên các diễn đàn về công nghệ. Chắc hẳn, rất nhiều người không thể nhớ nổi giá ra mắt của iPhone 7 Plus, hãy để chúng tôi chia sẻ tới bạn.

Phiên bản Giá Apple niêm yết (USD) Giá chính hãng tại Việt Nam (đồng) Giá iPhone 7 Plus 64GB $769 18.790.000 Giá iPhone 7 Plus 256GB $869 21.690.000 Giá iPhone 7 Plus 512GB $969 24.590.000

2. Giá iPhone 7 Plus cũ

Hiện nay, iPhone 7 plus không còn được sản xuất nên việc tìm 7 plus nguyên seal thực sự rất khó. Nếu còn thì có lẽ đang nằm trong tay của những nhà sưu tầm, vì thế thực sự rất khó để định giá. iPhone 7 Plus trên thị trường hiện nay đều là máy cũ đã qua sử dụng hoặc máy lock. Chi tiết bảng giá iPhone 7 Plus cũ, lock như sau:

Bảng giá iPhone 7 Plus cũ Phiên bản Tình trạng máy Giá bán (đồng) Giá iPhone 7 Plus cũ 32GB Máy đẹp, bảo hành cửa hàng 4.790.000 Giá iPhone 7 Plus cũ 32GB Máy trầy xước, bảo hành cửa hàng 4.190.000 Giá iPhone 7 Plus lock cũ 32GB Máy đẹp, bảo hành cửa hàng 3.490.000 Giá iPhone 7 Plus cũ 128GB Máy đẹp, bảo hành cửa hàng 5.490.000 Giá iPhone 7 Plus cũ 128GB Máy trầy xước, bảo hành cửa hàng 4.990.000 Giá iPhone 7 Plus lock cũ 128GB Máy đẹp, bảo hành cửa hàng 4.290.000 Giá iPhone 7 Plus cũ 256GB Máy đẹp, bảo hành cửa hàng 5.990.000 Giá iPhone 7 Plus cũ 256GB Máy trầy xước, bảo hành cửa hàng 5.590.000 Giá iPhone 7 Plus lock cũ 256GB Máy đẹp, bảo hành cửa hàng 4.990.000

* Lưu ý: Bảng giá iPhone 7 Plus cũ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo còn tùy thuộc vào tình trạng hiện tại của máy. Giá là giá máy trần, chưa bao gồm phụ kiện.

4. Tỷ lệ mất giá của iPhone 7 Plus ở thời điểm hiện tại

So với giá từ khi ra mắt, giá iPhone 7 Plus hiện tại đã giảm rất nhiều để nhường chỗ cho thế hệ iphone mới. Nếu bạn thắc mắc chênh lệch giá iPhone 7 Plus khi ra mắt và hiện tại là bao nhiêu, tham khảo ngay bảng dưới đây:

Phiên bản Giá Apple niêm yết (đồng) Giá Iphone 7 plus hiện tại (đồng) Chênh lệch (đồng) % Mất giá (đồng) Giá iPhone 7 Plus 32GB 18.790.000 4.790.000 14.000.000 74.5% Giá iPhone 7 Plus 128GB 21.690.000 5.490.000 16.200.000 74.7% Giá iPhone 7 Plus 256GB 24.590.000 5.990.000 18.600.000 75.6%

Như bảng tính trên đây, có thể thấy rằng sau gần 4 năm ra mắt, tỷ lệ mất giá của các phiên bản trung bình khoảng 74%. Như vậy, trung bình mỗi năm iPhone 7 Plus mất giá khoảng 12.5% giá trị máy. Tỷ lệ khấu hao máy khi sử dụng khoảng 12.5%/năm không cao. Một số mẫu Android khác rớt giá rất nhanh, thậm chí mất đến 50% giá trị sau năm đầu. Chính vì thế, iPhone được đánh giá là dòng smartphone có tỷ lệ giữ giá cao nhất.

Đánh giá iPhone 7 plus có đáng mua ở thời điểm hiện tại không?

Giá iPhone 7 Plus hiện tại cho các phiên bản 32Gb, 128Gb, 256GB lần lượt là 4.790.000 đồng, 5.490.000 đồng, 5.990.000 đồng. Với số tiền khoảng 5 triệu đồng có đáng để xuống tiền không?

Đánh giá iPhone 7 Plus có đáng mua ở thời điểm hiện tại không?

Theo đánh giá thực tế, ở thời điểm hiện tại, iPhone 7 Plus vẫn hoạt động ổn định. Apple công bố chỉ hỗ trợ IOS 16 cho các dòng iPhone 7 trở lên. Như vậy iPhone 7 Plus vẫn được hỗ trợ nâng cấp lên đến IOS 16.

iPhone 6s plus và iPhone 7 Plus có cùng thiết kế và kích thước. Tuy nhiên, cảm giác cầm nắm của iPhone 7 Plus chắc chắn hơn. Do iPhone 7 Plus đã được tinh chỉnh lại, viền được bo cong hơn. Cùng với đó, khả năng kháng bụi, kháng nước của iPhone 7 Plus cũng tốt hơn đạt tiêu chuẩn IP67.

Cảm giác cầm nắm của iPhone 7 Plus chắc chắn hơn iPhone 6s Plus

Phím home huyền thoại trên iPhone 7 Plus cũng được tinh chỉnh lại, nhờ công nghệ cảm ứng lực từ nên thao tác nút home trên iPhone 7 Plus nhẹ nhàng, mượt mà hơn. Nút home vẫn được tích hợp tính năng mở khoá màn hình bằng vân tay Touch ID. Nhưng đã được nâng cấp với tốc độ phản hồi nhanh hơn, đúng nghĩa 1 chạm như Apple thông báo.

Cảm biến vân tay Touch ID trên iPhone 7 Plus có tốc độ phản hồi nhanh hơn

iPhone 7 plus được trang bị màn hình Retina LCD 5.5 inch tỉ lệ 16:9, độ phân giải full HD 1080p đã được tinh chỉnh lại, tăng độ sáng hơn 25% và hiển thị dải màu rộng hơn so với iPhone 6S Plus. Tuy nhiên, ở thời đại màn hình full viền lên ngôi thì màn hình với viền cạnh trên dưới lớn, độ phân giải full HD thực sự lỗi thời. Nếu bạn không có yêu cầu quá cao về chất lượng màn hình thì iPhone 7 Plus vẫn đủ sức đáp ứng các tác vụ cơ bản: chơi game đồ hoạ thấp, xem film, đọc tin tức hay trò chuyện cùng bạn bè và người thân.

Màn hình Retina LCD 5.5 inch tỉ lệ 16:9, full HD 1080p sáng hơn 25%

Về khả năng chụp ảnh, iPhone 7 Plus được trang bị cụm 2 camera với 1 cam góc rộng và 1 cam tele. Chất lượng hình ảnh chụp bằng iPhone 7 Plus vẫn khá ấn tượng. Tuy không được nét, chân thực bằng những mẫu điện thoại đời mới. Nhưng với tuổi đời gần 6 năm của iPhone 7 Plus thì camera của iPhone 7 Plus vẫn rất ổn.

Sau 6 năm camera của iPhone 7 Plus vẫn rất ổn để chụp ảnh

Camera trước của 7 Plus vẫn thực hiện khá tốt tính năng selfie trong điều kiện đủ sáng. Tổng thể, thì camera trên iPhone 7 Plus không được đánh giá cao nhưng vẫn ổn.

Camera trước của 7 Plus vẫn thực hiện khá tốt tính năng selfie

Apple đã trang bị con chip A10 Fusion 4 nhân đầu tiên của hãng cho iPhone 7 Plus. Dù đã khá lâu nhưng con chip A10 vẫn khá ổn trong tầm giá. Vẫn có thể cùng bạn chiến những con game nhẹ, hoặc những con game nặng như Liên Quân mobile, PUBG mobile ở mức setting thấp.

iPhone 7 Plus được trang bị con chip A10 Fusion 4 nhân đầu tiên của Apple

iPhone 7 Plus vẫn chiến tốt PUBG mobile ở mức setting thấp

iPhone 7 Plus vẫn chiến tốt Liên Quân mobile ở mức setting thấp

iPhone 7 Plus được trang bị viên pin 2900 mAh nên vẫn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản suốt cả ngày. Tuy nhiên, nếu sử dụng để chơi game hay xem film thì bạn nên chuẩn bị sẵn dây sạc hoặc sạc dự phòng để tránh bị gián đoạn. Trải nghiệm thực tế chơi game và xem phim bằng wifi thì iPhone 7 Plus trụ được khoảng 3 giờ đồng hồ. Nếu sử dụng 3G thì thời gian giảm xuống chỉ còn khoảng hơn 2 giờ đồng hồ.

Tổng kết, qua bài viết giá iPhone 7 Plus trên đây, với số tiền khoảng 5 triệu đồng thì chiếc iPhone 7 Plus vẫn đáng để mua. Khi mà có thể đáp ứng được các tác vụ cơ bản hàng ngày, đáp ứng nhu cầu giải trí, chụp ảnh ở mức ổn.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-iphone-7-plus-moi-nhat-co-dang-mua-o-thoi-diem-hien-tai-5020223575918917.h...Nguồn: http://danviet.vn/gia-iphone-7-plus-moi-nhat-co-dang-mua-o-thoi-diem-hien-tai-5020223575918917.htm