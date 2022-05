Với iPhone 14, chọn mua iPhone đang trở nên khó khăn hơn

Thứ Hai, ngày 02/05/2022 15:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Theo dự kiến Apple sẽ ra mắt hai mẫu điện thoại 6,1 inch và hai mẫu 6,7 inch, nhưng việc chọn mua sẽ không còn đơn giản như trước đây.

Dòng sản phẩm iPhone năm 2022 sẽ bao gồm iPhone 14 (6,1 inch), iPhone 14 Max (6,7 inch), iPhone 14 Pro (6,1 inch) và iPhone 14 Pro Max (6,7 inch). Những rò rỉ gần đây chỉ ra rằng các biến thể Pro sẽ có phần đục lỗ hình chữ “i”, hoặc dấu chấm than (!) để thay thế notch, trong khi phần sau của các mẫu Pro sẽ có góc tròn hơn, viền mỏng hơn, đối xứng và dày hơn một chút.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất xoay quanh dòng iPhone 14 liên quan đến chip mà Apple có kế hoạch triển khai trên điện thoại mới. Trong khi các biến thể Pro dự kiến ​​sẽ đi kèm chip A16 Bionic 4nm mới thì các biến thể iPhone 14 và 14 Max dự kiến sẽ có sự trở lại của A15 Bionic 5nm năm ngoái. Điều này cho phép các biến thể không Pro rẻ hơn 300 USD so với biến thể Pro cùng kích thước màn hình. Điều này có nghĩa, nếu iPhone 14 Max có giá 899 USD, giá của iPhone 14 Pro Max sẽ là 1.199 USD.

Xét cho cùng, Apple đang tìm cách nới rộng khoảng cách giữa các mẫu không phải Pro với mẫu Pro, đó là lý do tại sao cảm biến camera 48 MP dự kiến ​​sẽ được tìm thấy trên các mẫu đắt tiền hơn cùng màn hình ProMotion 120Hz. Những khác biệt khác bao gồm việc thay thế notch trên các mẫu Pro bằng phần đục lỗ hình chữ “i”.

Cùng với A16 Bionic, đó là tất cả những gì mà người dùng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max nhận được lợi ích so với các mẫu thông thường. Kết quả là, việc mua sắm trở nên khó khăn hơn so với trước đây. Vào năm ngoái, các mẫu iPhone không Pro, đặc biệt là iPhone 13, nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng hơn so với các mẫu Pro. Tuy nhiên, với sự cắt giảm nặng nề các tính năng so với biến thể Pro, người tiêu dùng hoàn toàn có thể đau đầu hơn trong việc suy nghĩ có nên mua bản tiêu chuẩn nữa hay không.

Dĩ nhiên, các nhà cung cấp vẫn có các chính sách “mua trả góp”, điều này lại càng khiến người dùng suy nghĩ hơn trong việc chi tiền mua sắm. Họ sẽ phải chấp nhận chi nhiều tiền hơn nếu muốn có một iPhone mạnh mẽ thực sự, camera tốt hơn, màn hình mượt hơn và “đẳng cấp chuyên nghiệp” hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/voi-iphone-14-chon-mua-iphone-dang-tro-nen-kho-khan-hon-50202225145920503.htmNguồn: http://danviet.vn/voi-iphone-14-chon-mua-iphone-dang-tro-nen-kho-khan-hon-50202225145920503.htm