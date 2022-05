Giá iPhone 11 mới nhất, có nên mua ở thời điểm hiện tai?

Thứ Ba, ngày 03/05/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Giá iPhone 11 thời điểm hiện tại bao nhiêu và có nên mua iPhone 11 nữa không? Tất cả những thông tin về giá iPhone 11 cũ - mới, đánh giá nhanh, so sánh với đối thủ khác sẽ được chúng tôi nêu ra trong bài viết dưới đây.

Ngày 10/09/2019, Apple đã chính thức giới thiệu bộ 3 iPhone 11 series giới khiến cho giới công nghệ xôn xao bàn tán. Với thiết kế hoàn toàn mới, con chip Apple A13 Bionic mạnh mẽ, đặc biệt là tính năng chụp đêm Night Mode.

Giá iPhone 11 bao nhiêu ở thời điểm hiện tại?

Giá iPhone 11 cập nhật mới nhất

iPhone 11 là bản nâng cấp của chiếc điện thoại iPhone XR. So với phiên bản XR, iPhone 11 có thiết kế hoàn toàn mới cùng những trang bị mạnh mẽ hiện đại hơn. Kể từ khi ra mắt cho đến nay, iPhone 11 luôn là mẫu iPhone đời cao giá rẻ rất được ưa chuộng. Vậy ở thời điểm hiện tại, giá iPhone 11 là bao nhiêu?

1. Giá iPhone 11 tại thời điểm mở bán

iPhone 11 được Apple ra mắt với 3 phiên bản dung lượng bộ nhớ khác nhau 64GB, 128GB và 256GB với mức giá dao động từ 699 USD - 849 USD. Cụ thể, giá iPhone 11 khởi điểm như sau:

Phiên bản Giá khởi điểm (USD) Giá mở bán tại Việt Nam (đồng) Giá iPhone 11 64GB $699 21.990.000 Giá iPhone 11 128GB $749 23.990.000 Giá iPhone 11 256GB $849 25.900.000

2. Giá iPhone 11 bản VNA mới

Do nhu cầu của người dùng Việt nên hiện nay, iPhone 11 vẫn được bán mới chính hãng VNA. Đây có lẽ là chiếc điện thoại duy nhất của Apple làm được điều này dù đã được ra mắt từ khá lâu. Ngoài 3 phiên bản bộ nhớ, iPhone 11 còn có 6 lựa chọn màu sắc cho khách hàng: xanh lá, tím, đen, vàng, đỏ và trắng. Các phiên bản màu sắc chênh lệch nhau khoảng 500.000 đồng. Sau đây là giá iPhone 11 bản VNA chính hãng mới 100%.

* Lưu ý: Bảng giá iPhone 11 dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Giá có thể sẽ thay đổi tùy vào thời gian hoặc cửa hàng khác nhau.

Bảng giá iPhone 11 chính hãng VNA Phiên bản Màu sắc Giá chính hãng (đồng) Giá iPhone 11 64GB xanh lá, tím, đen, vàng, đỏ và trắng 11.990.000 Giá iPhone 11 128GB xanh lá, tím, đen, vàng, đỏ và trắng 13.990.000 Giá iPhone 11 256GB xanh lá, tím, đen, vàng, đỏ và trắng 18.990.000

3. Giá iPhone 11 cũ

Ngoài phiên bản mới chính hãng VNA, trên thị trường, iPhone 11 còn được bán dưới hình thức xách tay like new hay còn gọi là hàng lướt, hàng đã qua sử dụng. Vậy giá iPhone 11 cũ là bao nhiêu?

Bảng giá iPhone 11 cũ Phiên bản Tình trạng Giá chính hãng(đồng) Giá iPhone 11 64GB Hết bảo hành, hình thức đẹp 9.890.000 Giá iPhone 11 64GB Còn bảo hành Apple, hàng đổi bảo hành VNA 11.090.000 Giá iPhone 11 128GB Hết bảo hành, hình thức đẹp 11.490.000 Giá iPhone 11 128GB Còn bảo hành Apple, chính hãng VNA 12.890.000 Giá iPhone 11 256GB Hết bảo hành, hình thức đẹp 16.790.000 Giá iPhone 11 256GB Hết bảo hành, trầy xước 14.790.000

* Lưu ý: Bảng giá iPhone 11 cũ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Giá iPhone 11 là bao nhiêu còn tùy thuộc vào tình trạng hiện tại của máy.

Khuyến mãi khi mua iPhone 11

Hiện nay, hầu hết các cửa hàng đều có chương trình thu cũ lên đời đối với tất cả các sản phẩm dòng iPhone 11. Số tiền chênh lệch = giá iPhone 11 - giá trị cũ máy cũ. Giá trị của máy cũ tuỳ thuộc vào đời máy và hình thức của máy như thế nào.

Ngoài ra, có có các khuyến mãi như tặng ốp lưng silicon, tặng kính cường lực, giảm tiền mặt khi thanh toán qua ví điện tử. Cùng chương trình trả góp 0 đồng khi sử dụng thẻ tín dụng.

Để biết các chương trình khuyến mãi cụ thể, bạn đọc nên liên hệ tới các cửa hàng điện thoại lớn để được tư vấn về các chương trình khuyến mãi và giá iPhone 11 chính xác nhất.

Đánh giá iPhone 11

1. Thông số kỹ thuật

iPhone 11 có 3 phiên bản dung lượng bộ nhớ 64GB, 128GB, 256GB và 6 lựa chọn màu sắc xanh lá, tím, đen, vàng, đỏ và trắng. Thông số kỹ thuật của các phiên bản đều giống nhau. Cụ thể, bảng thông số kỹ thuật iPhone 11 như sau:

Kích thước màn hình 6.1 inches Camera sau Camera kép 12MP:- Camera góc rộng: ƒ/1.8 aperture- Camera siêu rộng: ƒ/2.4 aperture Camera trước 12 MP, ƒ/2.2 aperture Chipset A13 Bionic Dung lượng RAM 4 GB Bộ nhớ trong 256 GB Pin 3110 mAh Thẻ SIM Nano-SIM + eSIM Hệ điều hành iOS 13 hoặc cao hơn (Tùy vào phiên bản phát hành) Độ phân giải màn hình 1792 x 828 pixel Trọng lượng 194 g Bluetooth 5.0

2. Đánh giá thiết kế của iPhone 11

Về cơ bản ngoại hình iPhone 11 vẫn mang những nét thiết kế cơ bản như iPhone X, XS series, XR. Vẫn với thiết kế màn hình dạng tai thỏ như dòng X series bên trên là camera, cảm biến và loa đàm thoại. iPhone 11 được trang bị màn hình HD Retina LCD 6.1 inch cảm ứng đa điểm, mật độ điểm ảnh 326PPi như chiếc XR. Độ phân giải màn hình 828 x 1.792 px đủ dùng với một chiếc máy giá rẻ đời cao.

Tương tự như chiếc XR, viền máy vẫn sử dụng chất liệu nhôm nguyên khối được bo tròn ở 4 góc. Bên phải máy là nút nguồn, bên trái là nút tăng giảm âm lượng và nút bật/tắt chế độ im lặng. Bên dưới iPhone 11 vẫn là cụm loa ngoài, micro và cổng sạc lightning. Mặt sau iPhone 11 là kính nên vẫn hỗ trợ tính năng sạc không dây chuẩn Qi.

3. Những nâng cấp của iPhone 11

Iphone 11 được nâng cấp khá nhiều tính năng so với chiếc iPhone XR từ chipset, dung lượng ram, camera trước, sau và thời lượng sử dụng pin.

Về chipset

iPhone 11 được trang bị con chip Apple A13 Bionic mạnh mẽ, hơn hẳn so với ch A12 trên dòng X series. Apple A13 có bộ xử lý 6 nhân 2x2.65 GHz Lightning và CPU thunder 4x1.8 GHz giúp máy xử lý thông tin nhanh hơn. Con chip A13 cũng được đánh giá là tiết kiệm pin hơn so với chip A12. iPhone 11 cũng được trang bị dung lượng RAM lớn hơn, với 4GB ram giúp khả năng đa nhiệm của máy tốt hơn.

iPhone 11 được trang bị con chip Apple A13 mới nhất lúc bấy giờ

Về Camera

Camera là một trong những nâng cấp ấn tượng của iPhone 11 so với iPhone XR. Trong khi iPhone XR chỉ được trang bị camera trước 7MP và 1 camera sau 12MP. Thì chiếc iPhone 11 lại được trang bị camera trước 12MP, tiêu cự 22mm, khẩu độ f/2.2 cùng tính năng smart HDR. Giúp khả năng chụp ảnh selfie tốt hơn, hình ảnh sắc nét, chân thật hơn.

Cụm camera của iPhone 11 có thiết kế hoàn toàn mới, với 2 camera riêng biệt

Vẫn là 2 camera nhưng khác hẳn với những chiếc iPhone X, XS hay XS max. Cụm camera sau của iPhone 11 có thiết kế hoàn toàn mới, với 2 camera riêng biệt. Camera chính độ phân giải 12MP tích hợp công nghệ chống rung quang học OIS với tiêu cự 28mm, khẩu độ f/1.8, lấy nét tự động Dual Pixel AF. Camera thứ 2 là camera góc rộng giúp người dùng có những bức ảnh góc rộng siêu đẹp, điều mà trước kia chỉ sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp mới có. Camera góc rộng cũng được rất nhiều chị em sử dụng khi chụp ảnh vì sẽ giúp chân dài hơn.

Các tính năng hiện đại của camera iPhone 11

Ngoài ra, camera trên chiếc iPhone 11 được tích hợp tính năng chụp đêm Night Mode. Giúp người sử dụng có được những bức ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng chi tiết và rõ nét. Việc chuyển đổi qua lại giữa các camera khá linh hoạt, không làm thay đổi màu sắc của bức ảnh.

Hình ảnh được chụp trên iPhone 11 ở 2 chế độ off/on Night Mode

Về thời lượng sử dụng pin

iPhone 11 được đánh giá là pin trâu hơn so với chiếc XR. Do được trang bị viên pin dung lượng 3110 mAh, cùng tính năng sạc nhanh, sạc không dây chuẩn Qi. iPhone 11 chỉ mất 30 phút để sạc đến 50% pin với củ sạc 20W. Viên pin dung lượng lớn có thể đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày như giải trí hay đàm thoại. Theo thông tin từ Apple, iPhone 11 có thể nghe nhạc đến 65 giờ, đàm thoại liên tục 17 giờ và xem video trực tuyến 10 giờ.

Thời gian sử dụng pin sử dụng vượt trội trên chiếc iPhone 11

4. Đánh giá hiệu năng sử dụng của iPhone 11

iPhone 11 được trang bị con chip Apple A13 Bionic mạnh mẽ, ram 4Gb nên hoàn toàn có thể đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng. Cấu hình của iPhone 11 mạnh mẽ đủ để chơi được tất cả các tựa game phổ biến hiện nay trên Appstore, từ Asphalt 8, PUBG, Liên quân mobile, Liên minh tốc chiến cho đến những con game nhẹ hơn như Tsunami, Temple Run 2, Fruit Ninja, Talking Tom hay các tựa game online khác.

Khả năng đa nhiệm của iPhone 11 cũng được đánh giá rất cao. Tốc độ phản hồi các thao tác trên iPhone 11 khá nhanh, không hề xuất hiện hiện tượng giật, lag trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, khi sử dụng thời gian dài hoặc sử dụng với 3G thì máy khá nóng. Hiện tượng này xuất hiện trên tất cả các dòng smartphone hiện nay nên bạn không cần quá lo lắng về vấn đề này.

Có nên mua iPhone 11 không?

iPhone 11 thường được các iFan đặt lên bàn cân so sánh với chiếc XS max. Do hai chiếc điện thoại này của Apple tại thời điểm này có giá thành tương đương nhau. Vậy nên mua iPhone 11 hay mua XS max? Để trả lời câu hỏi này, bạn đọc có thể tham khảo phần sau đây.

iPhone 11 thường được các iFan đặt lên bàn cân so sánh với chiếc XS max

Về màn hình, iPhone XS max được đánh giá cao hơn do iPhone 11 chỉ được trang bị màn hình IPS LCD 6.1 inch. Trong khi chiếc XS max lại được trang bị màn hình OLED kích thước 6.5 inch cho chất lượng hiển thị hình ảnh đẹp hơn, rõ ràng và sắc nét hơn. Vì vậy, các tính năng giải trí của iPhone XS max sẽ tốt hơn so với iPhone 11.

Màn hình iPhone XS max cho chất lượng hiển thị tốt hơn so với iPhone 11

Về ngoại hình, iPhone 11 và XS max có thiết kế tương tự nhau. iPhone 11 được trang bị khung viền nhôm trong khi chiếc XS max được làm từ thép không gỉ cho cảm giác cầm nắm tốt hơn. Tuy nhiên, chiếc iPhone 11 có khả năng chống trầy xước tốt hơn, trọng lượng nhẹ hơn và mặt kính phía sau iPhone 11 có khả năng chống chịu lực va chạm tốt hơn so với XS max. Ngoài ra, iPhone 11 cũng đa dạng màu sắc cho bạn lựa chọn hơn.

iPhone 11 có khả năng chống trầy xước tốt hơn, trọng lượng nhẹ hơn

Thời lượng sử dụng pin của chiếc XS max tốt hơn so với iPhone 11 dù dung lượng pin của sản phẩm này là tương đương. Lý do là vì chiếc iPhone 11 sử dụng màn hình LCD nên sẽ tốn pin hơn so với màn hình OLED trên chiếc XS max.

Thời lượng sử dụng pin của chiếc iPhone XS max tốt hơn so với iPhone 11

Về camera, iPhone 11 được đánh giá cao hơn so với chiếc XS max, do iPhone 11 được trang bị cụm camera kép 12MP với 1 cam góc rộng, camera selfie 12MP cho hình ảnh chân thật và sắc nét hơn. Ngoài ra, iPhone 11 còn hơn ở chế độ chụp đêm Night Mode, quay video Cinematic, quay 4k và chế độ quay slow motion ở camera selfie.

iPhone 11 hơn XS max ở chế độ chụp đêm Night Mode, quay video Cinematic, quay 4k và chế độ quay slow motion ở camera selfie

Về hiệu năng sử dụng, cả 2 đều được có 4Gb ram cho khả năng đa nhiệm tốt. Tuy nhiên, iPhone 11 được trang bị con chip A13 Bionic mạnh mẽ hơn so với con chip A12 Bionic trên chiếc XS max.

iPhone 11 được đánh giá cao hơn về hiệu năng nhờ con chip A13

Ngoài ra, Face ID của iPhone 11 nhận diện tốt hơn ở nhiều góc độ và tốc độ phản hồi nhanh hơn. Tính năng tìm điện thoại khi bị tắt nguồn cũng tốt hơn so với XS max, tính năng này chỉ xuất hiện trên các dòng máy sử dụng con chip A13 trở lên.

Tóm lại cả hai mẫu máy này đều có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Để đánh giá xem có nên mua iPhone 11 hay không còn phụ thuộc vào nhu cầu của bản thân. Nếu bạn sử dụng để giải trí thì XS max là lựa chọn tốt hơn, với màn hình lớn, sắc nét, pin trâu hơn. Còn nếu bạn muốn một chiếc điện thoại có hiệu năng mạnh mẽ, camera góc rộng hiện đại mà giá lại rẻ thì iPhone 11 là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Trên đây là bảng giá iPhone 11, đánh giá nhanh cùng giải đáp có nên mua iPhone 11 ở thời điểm này không? Hy vọng với những thông tin trong bài viết này, bạn sẽ lựa chọn cho mình được một chiếc điện thoại phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-iphone-11-moi-nhat-co-nen-mua-o-thoi-diem-hien-tai-50202235185919389.htmNguồn: http://danviet.vn/gia-iphone-11-moi-nhat-co-nen-mua-o-thoi-diem-hien-tai-50202235185919389.htm