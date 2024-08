Màn hình của dòng iPhone 16 đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt

Dòng iPhone 16 của Apple được đồn đoán sẽ ra mắt đúng hạn vào tháng 9 năm nay, bất chấp bộ công cụ Apple Intelligence đã bị trì hoãn đến tháng 10.

Trước khi công bố dòng điện thoại này, Samsung và LG đã bắt đầu sản xuất hàng loạt màn hình cho chúng.

Theo các nguồn tin tại Hàn Quốc, Apple đã đặt hàng 80 triệu màn hình từ Samsung và 43 triệu màn hình từ LG. Lượng iPhone 16 được Apple bán ra trong năm nay ước tính vào khoảng 90 triệu, vì vậy công ty đã đặt hàng nhiều hơn khoảng 30%.

Chuỗi cung ứng tại Hàn Quốc đã "xác nhận", cả Samsung và LG hiện đang tiến hành sản xuất màn hình theo đúng lượng đơn đặt hàng trên. Cả hai công ty đều sẽ được hưởng lợi từ các đơn đặt hàng của Apple khi hiệu suất được cải thiện trong nửa cuối năm nay.

Chuỗi cung ứng Hàn Quốc khẳng định, thế hệ iPhone 16 là dòng iPhone đầu tiên được giao hàng với Apple Intelligence. Tính năng này sẽ thuyết phục nhiều người nâng cấp lên bộ tứ iPhone mới, tạo ra "nhu cầu lớn".

LG sẽ được hưởng lợi nhiều nhất với sản lượng màn hình tăng khoảng 10 triệu so với năm ngoái. Chưa hết, năm nay cũng là lần đầu tiên LG thực hiện đúng lịch trình sản xuất, góp phần cải thiện hiệu suất.

Vào năm 2022 và 2023, sự chậm trễ của LG trong việc sản xuất hàng loạt màn hình OLED cho iPhone đã khiến Samsung trở thành nhà cung cấp duy nhất ở thời điểm ra mắt.

Sản lượng màn hình iPhone do Samsung cung cấp không tăng đáng kể so với những năm trước nhưng hãng này vẫn chiếm phần lớn màn hình cho iPhone Pro và iPhone Pro Max - vốn có giá bán đắt hơn. Vì vậy, doanh thu của hãng dự kiến ​​vẫn tăng. Trong tổng số màn hình iPhone mới do Samsung cung cấp, lượng màn hình cho iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max chiếm khoảng 60%.

Trong khi đó, nhà cung cấp màn hình BOE (Trung Quốc) chưa nhận được sự chấp thuận trong việc cung cấp màn hình cho dòng iPhone 16. Vì thế, hãng sẽ không tham gia sản xuất màn hình cho thế hệ iPhone này.

