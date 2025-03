Motorola Razr 60 Ultra rò rỉ thông số với lớp hoàn thiện gỗ, chip Snapdragon 8 Elite

Gần đây, thông tin về Motorola Razr 60 Ultra, hay còn gọi là Razr Plus (2025) tại thị trường Hoa Kỳ, đã xuất hiện rầm rộ. Dòng sản phẩm Razr (2025) đã được phát hiện trong cơ sở dữ liệu chứng nhận, cho thấy mẫu cao cấp có lớp hoàn thiện bằng gỗ và hé lộ một số thông số kỹ thuật của phiên bản giá cả phải chăng hơn.

Về thiết kế, Razr Plus (2025) sẽ giữ nguyên màn hình OLED có thể gập lại kích thước 6,96 inch và màn hình ngoài 4 inch, tương tự như bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, bên trong, sản phẩm này sẽ có nhiều nâng cấp đáng kể so với Razr Plus (2024).

Hình ảnh concept của Motorola Razr Plus (2025).

Đáng chú ý, Motorola đã trang bị cho Razr Plus (2025) chip Snapdragon 8 Elite, một trong những bộ vi xử lý mạnh mẽ nhất hiện nay, tương tự như trên các mẫu điện thoại Android hàng đầu như Galaxy S25. Không chỉ bộ xử lý, RAM và bộ nhớ cũng sẽ được cải thiện. Razr Plus (2025) dự kiến sẽ có bốn tùy chọn RAM, bao gồm 8 GB, 12 GB, cùng với các biến thể mới 16 GB và 18 GB. Về bộ nhớ, người dùng sẽ có bốn lựa chọn: 256 GB, 512 GB, 1 TB và 2 TB. Tuy nhiên, các thông số này hiện chỉ được xác nhận cho phiên bản ở thị trường Trung Quốc, do đó vẫn chưa rõ các tùy chọn nào sẽ có mặt trên toàn cầu.

Ngoài ra, dung lượng pin của Razr Plus (2025) cũng có thể được nâng cấp đáng kể. Mẫu điện thoại này có thể trang bị hai cell pin với dung lượng 1.090 mAh và 3.185 mAh, tổng cộng lên tới ít nhất 4.275 mAh, tương đương khoảng 4.500 mAh khi tính toán thực tế. So với mẫu hiện tại có pin 4.000 mAh, Razr Plus (2025) sẽ có lợi thế rõ rệt về thời lượng pin, đặc biệt nếu Samsung không nâng cấp dung lượng pin cho Galaxy Z Flip 7.

Phiên bản cao cấp của Motorola Razr Plus (2025) sẽ có lớp hoàn thiện bằng gỗ.

Về tốc độ sạc, Razr Plus (2025) được cho là hỗ trợ sạc có dây 68W, trong khi Galaxy Z Flip 6 của Samsung chỉ dừng lại ở mức 25W.

Camera của Razr Plus (2025) cũng sẽ được nâng cấp, với cảm biến bên trong dự kiến sẽ tăng lên 50 MP, trong khi mẫu hiện tại có camera chính 50 MP, camera tele 2x 50 MP và camera bên trong 32 MP.

Dự kiến, Motorola có thể ra mắt Razr Plus (2025) sớm hơn so với thời điểm thông thường vào tháng 6, mặc dù ngày chính xác vẫn chưa được công bố. Nếu Motorola giữ nguyên mức giá 999 USD (khoảng 25,5 triệu đồng), Razr Plus (2025) hứa hẹn sẽ là một đối thủ mạnh mẽ cho những ai đang tìm kiếm một chiếc điện thoại gập dạng vỏ sò.