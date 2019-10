LG V50 ThinQ, Dual Screen 2 màn hình, "đỉnh" gấp bội Galaxy Fold

Thứ Hai, ngày 14/10/2019 17:23 PM (GMT+7)

Thay vì sản xuất smartphone có màn hình gập lại, điện thoại 2 màn hình là sự lựa chọn an toàn hơn cả của LG.

Điện thoại Smartphone Sự kiện:

LG V50 ThinQ là một trong những smartphone 5G đầu tiên trên thị trường và hiện đang được bán tại một số quốc gia hỗ trợ kết nối thế hệ tiếp theo. Một trong những tính năng ấn tượng hơn của nó là hoạt động với Màn hình kép LG – Dual Screen.

Thiết kế mặt lưng của LG V50 ThinQ.

Bản thân LG V50 ThinQ là một chiếc điện thoại cao cấp – tích hợp chip Snapdragon 855, ba camera ấn tượng, màn hình OLED 6,4 inch tuyệt vời với độ phân giải QHD + và pin 4.000 mAh “khổng lồ” hỗ trợ sạc không dây. LG một lần nữa trang bị giao diện người dùng của mình lên trên trải nghiệm Android Pie nên vẫn còn một số bloatware mà người dùng sẽ gỡ cài đặt hoặc vô hiệu hóa.

Màn hình của LG V50 ThinQ.

Khi Màn hình kép LG đóng lại, người dùng có thể sử dụng mặt trước dù đó không phải là màn hình. Khi mở ở 90 hoặc 180 độ, khả năng đa nhiệm của 2 sản phẩm được thiết lập. Dù không xuất sắc như Galaxy Fold nhưng chúng có độ kết nối an toàn hơn.

Khi được ghép nối với Dual Screen và trở thành thiết bị 2 màn hình.

Tất cả các ứng dụng được nhân bản và người dùng có thể chạy hai ứng dụng khác nhau cùng một lúc. Thêm vào nữa, người dùng có thể sử dụng hai phiên bản của cùng một ứng dụng trên hai màn hình. Tuy nhiên, bạn cũng không thể nhập hai màn hình làm một, ngay cả khi chấp nhận viền dày ở giữa.

Người dùng có thể lướt 2 mạng xã hội cùng lúc.

Thêm vào đó, người dùng không thể sử dụng màn hình phụ làm bộ điều khiển nhưng có thể sử dụng nó cho một bàn phím lớn khi thiết bị ở hướng ngang. Tất nhiên, người dùng có thể lướt 2 mạng xã hội riêng biệt nhưng điều này nhanh chóng trở nên quá tải vì khó tập trung.

Độ kết nối của chúng bền vững hơn Galaxy Fold.

May mắn thay, LG đã có một phiên bản cập nhật của Màn hình kép với màn hình ngoài nhỏ cho các tính năng Luôn hiển thị - Always On Display. Người dùng có thể hoán đổi màn hình mà ứng dụng camera được khởi chạy. Điều này rất hữu ích trong các cuộc gọi video, nơi người dùng có thể tiếp tục lướt trình duyệt và nhìn vào chính mình khi đang trò chuyện.

LG V50 ThinQ là điện thoại thông minh nhưng với Màn hình kép LG, 2 sản phẩm này đã mang lại một trải nghiệm hoàn toàn khác. Bản chất 5G và tính hạn chế của nó đồng nghĩa với việc chúng luôn cần sử dụng cùng nhau và làm tốt vai trò thử nghiệm beta trước G8X ThinQ.